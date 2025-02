Nežný glamour, odhalené prsia aj elegancia. Toto sú outfity z červeného koberca Grammy 2025

Umelci sa tentoraz vyhrali s aktuálnymi trendmi, vintage kúskami, ale aj so šialenými doplnkami, ktoré sa ti dostanú pod kožu.

Prvá nedeľa vo februári je už tradične čas, kedy celý hudobný svet sústreďuje pozornosť na odovzdávanie cien Grammy, a inak tomu nebolo ani v roku 2025.

Dnes v noci rozdali umelcom v priestoroch Crypto.com Arena v Los Angeles ikonické gramofóny na 67. ročníku Grammy Awards, vďaka čomu sme mali možnosť opäť vidieť najväčšie svetové hviezdy v luxusných outfitoch na červenom koberci.

My sme prestížny galavečer sledovali a vybrali sme TOP 15 vzhľadov od mien ako Miley Cyrus, Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Kendrick Lamar či Taylor Swift. Pohodlne sa usaď a vychutnaj si ich nižšie.

P. S. Zoznam nominovaných aj víťazov nájdeš v samostatnom článku.

Taylor Swift

Najväčšia hviezda pop music v posledných rokoch tentoraz síce nezískala žiadny gramofón do zbierky, avšak na červenom koberci predviedla veľmi odvážny outfit, vďaka ktorému si získala našu pozornosť.

Taylor Swift prišla do priestorov Crypto.com Arena v na mieru vyrobených červených šatách z dielne módneho domu Vivienne Westwood, v ktorých vynikli jej dlhé nohy. Okrem samotného modelu nás veľmi baví detail v podobe retiazky s písmenom T na stehne.

Taylor Swift na 67. ročníku odovzdávaní hudobných cien Grammy. Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Sabrina Carpenter

Ozdobou 67. ročníka odovzdávania hudobných cien Grammy bola Sabrina Carpenter v glamour modeli šiat z ateliéru JW Anderson.

Bývalá hviezda Disney vyzerala v svetlomodrých hodvábnych šatách s perím okolo pása aj v spodnej časti a odhaleným chrbtom, ktoré sú dielom návrhára Jonathana Andersona, ako Popoluška z generácie Z. 25-ročná hviezda si domov odniesla dve ocenenia (najlepší sólový popový výkon a najlepší vokálny popový album, pozn. redakcie).

Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Willow Smith

Jeden z najodvážnejších outfitov na červenom koberci v noci predviedla Willow Smith. Dcéra známych rodičov a talentovaná umelkyňa zaujala všetkých prítomných fotografov kombináciou čierneho bustiera a nohavičiek s bohatým zdobením od Diora, cez ktoré mala oblečené predĺžené sako ušité na mieru z kolekcie jeseň/zima 2024 od módneho domu Alexander McQueen.

Ako obuv zvolila čierne topánky na vysokej platforme Versace a zvyšok vzhľadu tvorili zlaté a diamantové prstene. Chválime tiež vizáž, ktorá Willow pristane.

Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Jaden Smith

Rodina Smithovcov mala v Los Angeles takmer kompletné zastúpenie, keď v publiku nechýbal Jaden ani otec Will Smith.

Jaden prišiel do Crypto.com Arena po boku svojej sestry, ktorej outfit sme rozobrali vyššie, vo veľmi elegantnom čiernom obleku s rukopisom módneho domu Louis Vuitton. Pozornosť prítomných fotografov zaujal 26-ročný umelec vďaka nevšednej ozdobe hlavy v podobe veľkého zámku.

Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Kanye West & Bianca Censori

Obrovský rozruch spôsobil v Crypto.com Arena príchod Yeho (predtým Kanye West, pozn. redakcie) s partnerkou Biancou Censori, ktorý mal v minulosti niekoľko ostrých vyjadrení na adresu odovzdávania hudobných cien Grammy.

Zatiaľ čo kontroverzný raper, ktorý si svojou účasťou urobil promo k novým plánovaným nahrávkam, stavil na jednoduchý čierny outfit, jeho partnerka ukázala úplne všetko. Pri príchode mala na sebe ešte dlhý čierny kožuch. Netvrdíme, že ide o najlepší ani najkreatívnejší outfit z galavečera, ale v zozname nemôže chýbať.

Rozruch na Grammy Awards spôsobil Ye (predtým Kanye West, pozn. redakcie) s partnerkou Biancou Censori. Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Cardi B

Extravagancia je veľmi blízka aj Cardi B, ale oproti Biance Censori ide len o slabý odvar, aj keď na červenom koberci bola neprehliadnuteľná.

Interpretka, ktorá má búrlivý vzťah s raperom Offsetom z Migos, prišla na galavečer vo flitrami potiahnutých šatách od Roberta Cavalliho. Bronzovo-čierny model, ktorý vyzeral ako mix zebry a leoparda, mal trblietavý výstrih a úzku sukňu pokrytú čiernymi a tmavohnedými korálkami, prechádzajúcimi do dlhej vlečky. Chvost šiat zdobili pierka vo fialovej, oranžovej, čiernej a bielej farbe.

Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Billie Eilish

Veľmi zaujímavý look predviedla dnes v noci v LA tiež Billie Eilish, ktorá stavila na čierno-bielu kombináciu a išlo o veľmi dobré rozhodnutie.

Speváčka, ktorá má v zbierke zatiaľ deväť gramofónov za víťazstvo na Grammy Awards, bola od hlavy po päty oblečená v modeloch Prada. Jednoduchú siluetu doplnila o cool doplnky – čierne slnečné okuliare, retiazku na nohaviciach či pokrývku hlavy v námorníckom štýle. Nemáme žiadne výhrady, ide o jeden z jej najlepších outfitov.

Billie Eilish zvolila na Grammy Awards 2025 jednoduchý vzhľad. Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Charli XCX

Prvú polovicu uzatvárame popkultúrnou ikonou mladej generácie Charli XCX, ktorá si na odovzdávanie hudobných cien obliekla archívny model šiat od Jeana Paula Gaultiera.

Britská hudobná senzácia si domov odniesla gramofón za najlepšiu tanečno-popovú nahrávku aj najlepší tanečný, respektíve elektronický album v robustnom sivom kúsku s korzetovým vrchným dielom s nariasenými vrstvami tylu, ktorý prechádza až do obrovskej sukne.

Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Troye Sivan

Spomedzi mužov nás na červenom koberci zaujal austrálsky hudobník a herec Troye Sivan. Šikovný umelec sa predstavil v Los Angeles v svetlofialovej siluete, ktorú tvoril oblek s priehľadnou košeľou a úzkou šatkou okolo krku od módneho domu Prada.

Podľa Sivanovho stylistu Marca Forneho bol vzhľad odkazom na fialové šaty Prada, ktoré mala na sebe oblečená Uma Thurman na odovzdávaní Oscarov v roku 1995.

Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Olivia Rodrigo

Na 67. ročníku Grammy Awards zažiarila aj 21-ročná speváčka Olivia Rodrigo, ktorá prišla na červený koberec v archívnom modeli šiat z dielní Atelier Versace v čiernej farbe z kolekcie jar 2000.

Vintage kúsky sú medzi celebritami veľmi obľúbené, pričom aj Rodrigo už niekoľkokrát vytiahla nádherné modely a včerajší večer nebol výnimkou. V noci sme videli veľmi veľa hlbokých výstrihov, ale málokto ich nosil tak dobre ako talentovaná rodáčka z Kalifornie. Presvedč sa sám/sama.

Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

John Legend & Chrissy Teigen

Medzi najkrajšie páry na 67. ročníku Grammy Awards patrila dvojica John Legend a Chrissy Teigen. Hviezdny interpret si domov odniesol gramofón za najlepší inštrumentálny aranžmán v na mieru ušitom obleku s jemným vzorom od Louis Vuitton, zatiaľ čo jeho manželka žiarila v priehľadnom modeli šiat.

Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Doechii

Víťazstvo Doechii v kategórii za najlepší rapový album možno prekvapilo mnohých prítomných hostí, ale bolo zaslúžené, napriek konkurencii v podobe mien ako Future, Metro Boomin, J. Cole alebo Eminem.

Autorka albumu Alligator Bites Never Heal prišla do Crypto.com Arena zahalená do modelov z dielní módneho domu Thom Browne. Siluetu tvorili sivé korzetové šaty s jemným prúžkovaným vzorom, nohavice s pančuchami a biela košeľa s červenými a modrými detailmi s kravatou. Doechii v LA dokázala, že patrí medzi najneuveriteľnejšie nové hudobné talenty, ktoré je potrebné sledovať, a to so zodpovedajúcim štýlom.

Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Gracie Abrams

Palec hore dávame Gracie Abrams, ktorá nás svojím vzhľadom posadila hlboko do stoličiek. Nesmierne šikovná speváčka a skladateľka v spolupráci so stylistom stavila na svadobný model od módneho domu Chanel a vyzerala úžasne.

Jemný, sladký a trochu rebelský vzhľad bol podmanivý – od odtieňa šiat bez ramienok, cez kaméliu upevnenú na dekolte, až po priehľadný závoj pripevnený k výstrihu.

Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Kendrick Lamar

S úsmevom na perách odchádzal domov z Crypto.com Arena raper Kendrick Lamar, ktorý získal päť gramofónov za diss track Not Like Us venovaný svojmu rivalovi Drakeovi, keď ovládol kategórie najlepšia skladba roka, nahrávka roka, najlepšie rapové vystúpenie, najlepšia rapová skladba a najlepší videoklip.

Hviezdny rodák z Comptonu si prišiel zobrať ocenenia v denimovom outfite, ktorý tvorila klasická bunda s washed efektom, modré džínsy v rovnom strihu a šiltovka. Siluetu doplnil o elegantnú čiernu obuv a šperky vrátane reťaze s príveskom Ježiša na krku.

Kendrick Lamar odišiel zo 67. ročníka Grammy Awards ovešaný gramofónmi. Zdroj: Richard Shotwell/Invision/AP

Miley Cyrus

Ďalšia bývalá hviezda Disney, ktorá ovládla hudobný priemysel, patrí medzi najlepšie oblečené ženy na každom galavečeri. Svoj vycibrený štýl a krásnu štíhlu postavu ukázala Miley Cyrus aj na 67. ročníku Grammy Awards.

32-ročná rodáčka z Tennessee sa postavila pred zástupcov médií v čiernych kožených šatách s prekriženými ramienkami a odhalenou prednou časťou z dielní Saint Laurent, ktoré doplnila o zlaté šperky a skvelú vizáž. Cyrus nás presvedčila o tom, že v jednoduchosti je krása a miestnosť rozžiari bez takmer akéhokoľvek zdobenia.