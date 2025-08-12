Teraz ju čaká ešte náročný zostup späť do základného tábora.
Lenka Poláčková opäť vyrazila do nebezpečného terénu. Práve vďaka jej odvahe a odhodlaniu sa zapísala do histórie slovenského horolezectva ako prvá Slovenka, ktorá úspešne dosiahla vrchol legendárnej hory K2, známej tiež ako „Hora smrti“.
Informáciu o jej úspešnom výstupe zverejnil na sociálnej sieti účet Bendikfilms, ktorý detailne dokumentuje jej expedíciu, rovnako správu potvrdil portál Everest Today. Pre Lenku Poláčkovú ide o druhú osemtisícovku, ktorú zdolala. V roku 2024 ako desiata žena na svete vystúpila na Mount Everest bez použitia doplnkového kyslíka.
Rovnakú ambíciu, prísť na vrchol K2 bez kyslíka, mala aj teraz. Zatiaľ však nie je známe, či sa jej to podarilo. Po vyše šiestich týždňoch strávených v základnom tábore a okolí hory, počas ktorých sa väčšina tímov rozhodla výstup vzdať, dokázali Lenka, jej manžel Jan Poláček a ďalší horolezci úspešne pripraviť cestu až na vrchol.
Výstup sa uskutočnil po známej trase Abruzzi Spur, a to v náročných, no relatívne stabilných poveternostných podmienkach. Lenka sa na K2 pokúsila vystúpiť bez použitia pomocného kyslíka, čo len podčiarkuje extrémnu náročnosť jej výkonu. Detaily o samotnom výstupe zatiaľ neboli bližšie zverejnené.
Posledné správy z výpravy hovorili o silnom nárazovom vetre až do 80 km/h a hustom snežení v tábore C4 vo výške 7 740 metrov. Po zdolaní vrcholu ju však ešte čaká nesmierne náročný zostup späť do základného tábora, momentálne už smeruje dole.