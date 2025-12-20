Ber lyže, snowboard a poď na hory. Toto je 5 miest, kde si užiješ dokonalú lyžovačku (+ TIPY NA UBYTOVANIE)

Náš výber je pre každého: či už preferuješ adrenalínové čierne jazdy, pokojné svahy alebo leňošenie v après-ski bare.
1. Tatranská Lomnica (Slovensko)
❄️ Cena za 1-dňový dospelý skipas: od 40 €
Začneme slovenským strediskom, ktoré má niekoľko „naj“ – najmodernejšie stredisko, najvyššie položenú zjazdovku, najdlhšiu zjazdovku, najstrmšiu zjazdovku a najväčší après-ski bar. V Tatranskej Lomnici sa vyšantia tí, čo milujú rýchle jazdy po čiernej trase, ale aj lyžiari, ktorí si chcú užiť pokojnú jazdu po lesných cestičkách.
Ak chceš skúsiť najstrmšiu zjazdovku, zamier si to do Lomnického sedla (2 190 m.n.m.), kde si prídu na svoje aj vyznávači freeridu. Máš v sebe súťaživého ducha? Vyskúšaj jazdu po svahu Čučoriedky západ, kde ťa čaká slalomová trať s časomierou.
Milovníci aperolu určite zakotvia v après-ski bare, ktorý je položený vo výške 888 m.n.m.
@annanat22 #slovakia #moutains #winter #adventure #video #viral #tiktok #hightatras #thisisslovakia #home #fyp #like #follow #fyp #fyp #viral ♬ оригінальний звук - ANAT🩷
🛏️ Cena za dve osoby na noc: od 171 €
Našli sme ubytovanie, ktoré má na rozdiel od ostatných ubytovaní v Tatranskej Lomnici príjemnejšiu cenu. Tento apartmán má spálňu, obývačku, kompletne vybavenú kuchyňu a kúpeľňu so sprchou a toaletnými potrebami. Hostia ocenili čistotu, vybavenie a pokojné okolie.
Od najbližšej lanovky je vzdialený približne 2 kilometre, preto odporúčame sem prísť s autom, s ktorým si v stredisku za 6 minút.
2. Zakopane – Harenda (Poľsko)
❄️ Cena za 1-dňový dospelý skipas: od 40 €
Ak nie si fanúšikom veľkých stredísk, sprav si predĺžený víkend v stredisku Zakopane – Harenda, ktoré leží na opačnej strane Vysokých Tatier, v Poľsku. Je ideálne pre začiatočníkov, ale aj skúsených lyžiarov – môžeš si vybrať, či sa chceš učiť na zelenej zjazdovke, alebo sa spustiť po modrej, červenej či čiernej.
Nechýba ani reštaurácia na svahu, kde si vychutnáš tradičnú poľskú kuchyňu. V areáli je aj klzisko, takže pokojne môžeš vystriedať lyže za korčule.
Toto miesto odporúčame tým, ktorí nechcú ísť ďaleko zo Slovenska, ale chcú romantickú zimnú dovolenku spojenú s viacerými aktivitami. Zakopane vyzerá počas zimy ako z rozprávky. Môžeš sa prejsť najznámejšou horskou ulicou Krupówki, navštíviť trhovisko Gubałowka, okúpať sa v termálnych bazénoch v akvaparku alebo stratiť sa v ľadovom labyrinte.
@thesloliving You have to add this city to your travel list 🥰 follow for travel tips! 🎥 5 Reasons You NEED to Visit Zakopane 🇵🇱❄️ 1️⃣ Mountain vibes only 🏔️🔥 – Epic views, fresh air, and chill spots everywhere. 2️⃣ Goooorące Oscypki 🧀🍯 – Hot, cheesy goodness straight from the mountains! (Thank us later). 3️⃣ Winter Wonderland ❄️⛷️ – Skiing, snowboarding, or just looking cute in the snow. 4️⃣ Cute wooden houses 🏡✨ – Feels like stepping into a fairytale. 5️⃣ Krupówki street 🍻🥟 – Shop, eat, repeat! Pierogi & mulled wine = life. Tag your travel buddy & let’s goooo 🚞🔥 #ZakopaneVibes #placestovisit #travel #zakopane #winter #ski #skiseason #poland #polandtraveltips #thingstodoinpoland #europeantravel #travelideas ♬ i smell snow - ashley 💋🛍️
🛏️ Cena za dve osoby na noc: od 89 €
Krásny apartmán v drevenicovom štýle sa nachádza približne 850 metrov od vleku. Ubytovanie pozostáva zo spálne, kuchyne (ktorá je podľa recenzií vybavená množstvom riadov) a modernej kúpeľne. Hostia chválili čistotu, milý personál, útulnosť a polohu.
3. Stuhleck (Rakúsko)
❄️ Cena za 1-dňový dospelý skipas: od 64,50 €
Len za približne dve hodiny sa z Bratislavy dostaneš do najväčšieho lyžiarskeho strediska východného Rakúska pri obci Spital am Semmering. Čakajú ťa tu 24 kilometrov dlhé modro-červené zjazdovky. V rezorte nájdeš aj jeden snowpark pre pokročilých, dva pre začiatočníkov, sánkarsku a snowtubingovú dráhu.
Po lyžovaní sa nechaj rozmaznať v reštaurácii Panorama, kde si vychutnáš nielen krásny výhľad na hory, ale aj klasický rakúsky rezeň, klobásu či vegánsky burger.
Keď sa ubytuješ v blízkosti strediska, určite vyskúšaj aj nočné lyžovanie pri vleku Sonnenlift, kde si vychutnáš čerstvý ratrakový svah a čarovnú atmosféru lyžovania pod hviezdnou oblohou.
@nutellaheidi 🎿 Stuhleck 📍 Stelermark, Austria First time skiing in Austria, definitely not the last! Stuhleck was fun and beginner friendly. Counting days to get to the slopes again. #stuhlecksemmering #travelaustria #skiingtiktok #fyp #skithealps ♬ Ma quale idea - Pino D'Angiò
🛏️ Cena za dve osoby na noc: od 100 €
Nájsť ubytovanie v populárnej lyžiarskej oblasti v Rakúsku nie je jednoduché, no podarilo sa nám nájsť plne vybavený apartmán v blízkosti Stuhlecku. Ubytovanie má spálňu, súkromnú kúpeľňu, kuchynský kút a terasu s výhľadom na hory.
No jeho najväčšie plus je poloha – len 200 metrov od vlekovej stanice.
4. Schladming-Dachstein (Rakúsko)
❄️ Cena za 1-dňový dospelý skipas: od 66,50 € – 78,50 €
Ak ti nevadí dlhšie cestovanie autom za dokonalou zimnou dovolenkou (približne 4 hodiny autom z Bratislavy), odporúčame ti areál Schladming-Dachstein. Sústava vlekov a lanoviek spája štyri fantastické lyžiarske vrchy so 123 kilometrami dlhými zjazdovkami: Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen a Reiteralm.
Lyžovanie a snowboardovanie tu je úplná rozprávka, najmä ak si privstaneš na čerstvo upravený široký svah. Keď sa vyvezieš na najvyššiu stanicu, isto ti padne vhod sa nachvíľu vyvegetiť na ležadlo a užívať si teplé slnečné lúče s drinkom v ruke.
Nehovoriac o tom, že príroda je tu naozaj impozantná, takže ak si chceš dať pauzu od športu a radšej sa niekde prejsť, môžeš si pozrieť panorámu z visutého mosta na ľadovci Dachstein, vychutnať si tradičnú chatársku gastronómiu alebo užiť si romantickú jazdu na koči ťahanom koňmi.
@gudespots Wir haben das berühmte Schladming Skigebiet gecheckt! Ist die 4-Berge-Schaukel nur was für Weltcup-Profis und Après-Ski-Fans? ⭐️⭐️⭐️⭐️/5 – Klare Empfehlung, aber mit kleinen Abstrichen. ➡️ Schreib in die Kommentare: Was ist dein liebstes Skigebiet? #Schladming #SkigebietTest #SchladmingDachstein #Skiurlaub #winterurlaub ♬ Originalton - Gudespots
🛏️ Cena za dve osoby na noc: od 162 €
Keďže je Schladming-Dachstein mimoriadne obľúbenou destináciou na lyžovanie, väčšina ubytovaní býva o takomto čase vypredaná alebo až príliš drahá. No našli sme apartmán, ktorý je vybavený všetkým potrebným pre dvoch ľudí – spálňa, kuchyňa, kúpeľňa a terasa s výhľadom na hory.
Ubytovanie je od najbližšej stanice lanovky vzdialené približne 2,7 kilometra, takže odporúčame presúvať sa autom. V okolí máš veľa svahov, takže nebudeš vedieť, ku ktorému sa skôr vybrať.
5. Dolomity (Taliansko)
❄️ Cena za 1-dňový dospelý skipas: od 77 €
Pokračuj cez Rakúsko na západ a dostaneš sa do talianskych Dolomít, konkrétne do lyžiarskej oblasti Dolomity Superski. S jedným skipasom máš prístup do 12 stredísk a na viac ako 1 200 kilometrov dlhé zjazdovky. Inak povedané, ani si nemusíš dávať dole lyže či snowboard.
Nájdeš tu širokú škálu zjazdoviek – od širokých modrých pre začiatočníkov, cez dlhé červené, až po technicky náročné čierne zjazdy a freeride terény.
Najznámejšou atrakciou je okruh okolo skalnatého masívu Sella, ktorý spája 4 údolia – môžeš sa lyžovať buď v smere, alebo proti smeru hodinových ručičiek. Celková vzdialenosť túry je 40 kilometrov, z čoho 26 kilometrov tvoria zjazdovky.
A samozrejme, bol by hriech nedať si tirolskú kuchyňu v reštauráciách, ktoré sú priamo na svahu.
@hannahh_raee Trip recap to Dolomiti Superski 🙌🏻 @my.dolomiti @ikonpass ♬ original sound - Hannah Rae
🛏️ Cena za dve osoby na noc: od 118 €
Našli sme jednoduchý, ale kompletne vybavený apartmán, z ktorého sa na lyžiach dostaneš k najbližšiemu vleku – približne 800 metrov. Hostia ocenili krásne prostredie, čistotu a psíka, ktorý sa potuľuje pri ubytovaní.