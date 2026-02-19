Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 19. februára 2026 o 18:30
Čas čítania 0:47
Helena Lučivňáková

Internetové novinky: Prečo je na Rebeku z Ruže nahnevaný internet a čo ti prinesie rok ohnivého koňa? (SCROLLÁDA)

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ďalšie videá
Spevák kapely Billy Barman, Juraj Podmanický, ukázal byt v srdci Bratislavy. Ten interiér ťa dostane
refresher+
 Spevák kapely Billy Barman, Juraj Podmanický, ukázal byt v srdci Bratislavy. Ten interiér ťa dostane
15. 2. 2026 12:02
Ako vyzerá zákulisie práce známeho slovenského fotografa? Patrik Matejčík zodpovedal všetky (ne)vhodné otázky
refresher+
 Ako vyzerá zákulisie práce známeho slovenského fotografa? Patrik Matejčík zodpovedal všetky (ne)vhodné otázky
14. 1. 2026 18:00
CLOSE FRIENDS s Rytmusom: Prečo všetkých blokuje na Instagrame?
refresher+
 CLOSE FRIENDS s Rytmusom: Prečo všetkých blokuje na Instagrame?
13. 1. 2026 18:00 2
Na tomto mieste by ste rozhodne nečakali špičkové gastro. Michalovce naozaj prekvapili svojimi reštauráciami
refresher+
 Na tomto mieste by ste rozhodne nečakali špičkové gastro. Michalovce naozaj prekvapili svojimi reštauráciami
9. 1. 2026 18:00
Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
refresher+
 Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
9. 1. 2026 17:00
Laura Vrbičanová v novoročnom Makeup & Gossip prezradí motiváciu k cvičeniu a tipy na trblietavý make-up
refresher+
 Laura Vrbičanová v novoročnom Makeup & Gossip prezradí motiváciu k cvičeniu a tipy na trblietavý make-up
4. 1. 2026 14:00 1
Naozaj sa protiklady priťahujú? Adam a Diana si tento mýtus vyskúšali na vlastnej koži a výsledok ťa poriadne prekvapí
refresher+
 Naozaj sa protiklady priťahujú? Adam a Diana si tento mýtus vyskúšali na vlastnej koži a výsledok ťa poriadne prekvapí
3. 1. 2026 14:00
Strávila som deň v psychiatrickej liečebni na Prednej Hore: Takto vyzerá bežný deň pacientov
refresher+
 Strávila som deň v psychiatrickej liečebni na Prednej Hore: Takto vyzerá bežný deň pacientov
31. 12. 2025 18:00
Kedy treba absolvovať prehladku u urológa a čo najdivnejšie našiel urológ Švihra tam dole?
refresher+
 Kedy treba absolvovať prehladku u urológa a čo najdivnejšie našiel urológ Švihra tam dole?
30. 12. 2025 18:00
Thia Vittek: V škole som prežívala najťažšie obdobie. Šikana ma donútila hanbiť sa za moje priezvisko #TBH s Hanou
refresher+
 Thia Vittek: V škole som prežívala najťažšie obdobie. Šikana ma donútila hanbiť sa za moje priezvisko #TBH s Hanou
26. 12. 2025 17:00

Ako každý týždeň sa Kika ponorila do internetového chaosu, aby ti všetko zhrnula a nič ti neušlo.

Tento týždeň to bolo celkom crazy. Sledovali sme napínavý hokej a vyplávala aj informácia, že na olympiáde majú málo kondómov. V sobotu bol Valentín a Rebeka sa rozhodla priliať oheň do hejterského ohníka. Pridala video na TikToku ohľadne darovania kvetov mamám a babkám na Valentína a aký z toho má pocit. 

Začal sa aj lunárny rok a máme tu rok ohnivého koňa. Čo ti prinesie, ti Kika povie vo videu, ale spoiler alert – nemáš sa čoho báť, skôr sa máš na čo tešiť.

Highlightom je návrat reality show "Mama, ožeň ma", z čoho sa Kika mimoriadne teší. Zaspomínala si aj na top bizarnosti z minulých sérií tejto šou. Na novú sériu sa môžeš tešiť už čoskoro a čaká nás aj jeden twist.

Prebrali sme aj Stefana Salvatora na Štrbskom plese a North West a jej „NOR11“.

V Scrolláde ti Kika každý týždeň zhrnie, čo sa dialo na internete, a celé ti to naservíruje vo videu, pri ktorom sa zabavíš, niečo nové sa dozvieš a vypočuješ si aj názor, s ktorým sa môžeš – alebo nemusíš – stotožniť. To už je na tebe.

Napíš nám, čo nám ušlo alebo čo by si chcela vidieť v ďalšom dieli. Tešíme sa, byeeee.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
SHOWBIZ & ZÁBAVA SCROLLÁDA
Odporúčame
Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
refresher+
Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
pred 2 dňami
1
Lýdia Lukáčiková o tehotenstve po potrate: Nechcela som, aby strach pohltil moje šťastie
refresher+
Lýdia Lukáčiková o tehotenstve po potrate: Nechcela som, aby strach pohltil moje šťastie
dnes o 09:00
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so zľavou
Sponzorovaný obsah
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so zľavou
12. 2. 2026 10:00
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
15. 2. 2026 9:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
Sponzorovaný obsah
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
včera o 13:00
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
refresher+
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
dnes o 16:00
Storky
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále
Hudson Williams z Heated Rivalry sa pridáva k obsadeniu nového trileru Yaga
Jorja Smith na Slovensku: R&B hviezda bude jednou z hlavných hviezd Grapeu
Pitbull chce pokoriť svetový rekord. Chystá najväčší zraz ľudí s „plešinkou“
North West zrejme zakladá módnu značku. Jej matka Kim Kardashian podala patenty
Spolupracoval s Bieberom a MGK. Teraz mieri The Kid LAROI prvýkrát do Prahy
Najslávnejší bígl sveta mieri do zbierok: LEGO odhalilo nový set so Snoopym
AstralKid22 vydáva nový album po troch rokoch. Objavia sa v ňom aj známe mená
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
Sponzorovaný obsah
Značka Freak prvýkrát dopĺňa zásoby. Prichádza s restockom k 10. výročiu
Marty Supreme ožíva mimo filmu. Tvorcovia snímky vytvorili originálny merch
Martin Scorsese je v Prahe. Chce tam natáčať film s DiCapriom
Jack Harlow ohlasuje nový album Monica. Vydať ho chce na svoje narodeniny
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so...
Sponzorovaný obsah
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Debutoval prehliadkou v Miláne
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
Marko Damian prichádza s albumom DARKO. Vyjde už tento piatok
V Bratislave otvorili štúdio, kde na telo pozerajú komplexne. Pilates tu prirodz...
WEN a Porsche Boy v Bratislave pokrstili svoj album ESS2. Pozri sa, ako to tam v...
Lifestyle news
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále. Sleduj zápas Slovensko vs. USA s tou pravou atmosférou
dnes o 16:08
Hviezdu z Heated Rivalry uvidíš v novom mysterióznom trileri. Hudson Williams bude účinkovať v seriáli Yaga
dnes o 13:28
Horúce noci zaťažujú srdce viac, než si myslíš. Štúdia ukázala ideálnu teplotu na spánok
dnes o 12:00
Bad Bunny si vyskúša rolu herca. Hlavnú postavu v novom filme si zahrá po boku filmovej špičky
dnes o 10:48
Jorja Smith na Slovensku: R&B hviezda bude jednou z hlavných hviezd festivalu Grape
dnes o 09:33
Českí hokejisti sa počas štvrťfinále postarali o kontroverzný moment. Gól strelili so šiestimi hráčmi na ľade
dnes o 08:58
Pitbull chce stanoviť nový svetový rekord. Chystá najväčšie zhromaždenie ľudí s „plešinkou“
včera o 16:21
North West zrejme zakladá módnu značku. Jej matka Kim Kardashian podala patenty
včera o 15:36
VIDEO: Trailer na film s Baby Yodou a Pedrom Pascalom je tu. Vrátia sa aj legendárni gangstri
včera o 14:41
Spravodajstvo
Slovensko Zahraničie Ekonomika Počasie
Viac
Opozičné strany PS a SaS kritizujú ministra vnútra. Dôvodom je tender za 33 miliónov eur na poradenské služby
pred 2 hodinami
Donald Trump vyzval Irán na uzatvorenie dohody. Inak sa stanú „zlé veci“
pred 3 hodinami
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
pred 3 hodinami

Viac z Showbiz & Zábava

Všetko
Chris Gladič ukázal prenájom v Sky Parku. V Otvor, som dole prezradil aj cenu, či nečakané výhody
refresher+
Chris Gladič ukázal prenájom v Sky Parku. V Otvor, som dole prezradil aj cenu, či nečakané výhody
13. 2. 2026 18:00
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
refresher+
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
3. 2. 2026 17:00
Spevák kapely Billy Barman, Juraj Podmanický, ukázal byt v srdci Bratislavy. Ten interiér ťa dostane
refresher+
Spevák kapely Billy Barman, Juraj Podmanický, ukázal byt v srdci Bratislavy. Ten interiér ťa dostane
15. 2. 2026 12:02
Flotily, Bolt a nahnevaní taxikári: Prečo nás vozí toľko cudzincov?
refresher+
Flotily, Bolt a nahnevaní taxikári: Prečo nás vozí toľko cudzincov?
1. 2. 2026 15:50
1
Logan Paul zlomil svetový rekord. Za jedinú Pokémon kartičku zinkasoval 16,5 milióna dolárov
Logan Paul zlomil svetový rekord. Za jedinú Pokémon kartičku zinkasoval 16,5 milióna dolárov
pred 2 dňami
Kto vyhrá Let’s Dance 2026? Bookmakeri zverejnili odhady, toto sú najväčší favoriti
Kto vyhrá Let’s Dance 2026? Bookmakeri zverejnili odhady, toto sú najväčší favoriti
8. 2. 2026 16:45
Viac z Filmy a seriály Všetko
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
15. 2. 2026 10:30
Hviezda Stranger Things sa vydala. Svadbu mala v najromantickejší deň roka
pred 3 dňami
Viac z Tech Všetko
Odvážny dizajn a špičkový mechanizmus. Pozri si 8 must-see noviniek z LVMH Watch Week 2026 od značiek Tiffany & Co. či Zenith
Odvážny dizajn a špičkový mechanizmus. Pozri si 8 must-see noviniek z LVMH Watch Week 2026 od značiek Tiffany & Co. či Zenith
28. 1. 2026 9:27
Za WhatsApp budeme v budúcnosti zrejme platiť. Koľko bude stáť predplatné?
1. 2. 2026 17:43
1
Chatboti si vytvorili vlastné náboženstvo Crustafarianizmus. AI začala evanjelizovať počas noci
5. 2. 2026 11:02

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Internetové novinky: Prečo je na Rebeku z Ruže nahnevaný internet a čo ti prinesie rok ohnivého koňa? (SCROLLÁDA)
Osobnosti
pred 2 hodinami
refresher+
Internetové novinky: Prečo je na Rebeku z Ruže nahnevaný internet a čo ti prinesie rok ohnivého koňa? (SCROLLÁDA)
pred 2 hodinami
Ako každý týždeň sa Kika ponorila do internetového chaosu, aby ti všetko zhrnula a nič ti neušlo.
Tesco rozširuje sieť predajní a otvára nový supermarket v bratislavskej Petržalke. Podporí aj miestnu komunitu
PR správa
Tesco rozširuje sieť predajní a otvára nový supermarket v bratislavskej Petržalke. Podporí aj miestnu komunitu
pred 3 hodinami
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále. Sleduj zápas Slovensko vs. USA s tou pravou atmosférou
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále. Sleduj zápas Slovensko vs. USA s tou pravou atmosférou
dnes o 16:08
Najlepšie slúchadlá pre študentov a aktívny životný štýl
PR správa
Najlepšie slúchadlá pre študentov a aktívny životný štýl
dnes o 16:00
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
refresher+
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
dnes o 16:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Českí hokejisti sa počas štvrťfinále postarali o kontroverzný moment. Gól strelili so šiestimi hráčmi na ľade
Českí hokejisti sa počas štvrťfinále postarali o kontroverzný moment. Gól strelili so šiestimi hráčmi na ľade
dnes o 08:58
Hľadali sme produkty na obočie s najlepším hodnotením. Na tieto gély, ceruzky a fixky sa môžeš spoľahnúť
Hľadali sme produkty na obočie s najlepším hodnotením. Na tieto gély, ceruzky a fixky sa môžeš spoľahnúť
pred 2 dňami
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
15. 2. 2026 9:00
Logan Paul zlomil svetový rekord. Za jedinú Pokémon kartičku zinkasoval 16,5 milióna dolárov
Logan Paul zlomil svetový rekord. Za jedinú Pokémon kartičku zinkasoval 16,5 milióna dolárov
pred 2 dňami
Lýdia Lukáčiková o tehotenstve po potrate: Nechcela som, aby strach pohltil moje šťastie
refresher+
Lýdia Lukáčiková o tehotenstve po potrate: Nechcela som, aby strach pohltil moje šťastie
dnes o 09:00
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
V spolupráci
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
14. 2. 2026 11:00
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
10. 2. 2026 11:00
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
refresher+
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
15. 2. 2026 10:30
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
refresher+
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
13. 2. 2026 10:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
26. 1. 2026 9:08
Späť
Zdieľať
Diskusia