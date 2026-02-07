Hlavné témy
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Linka.
dnes 7. februára 2026 o 11:00
Čas čítania 1:19
Richard Balog

Dom, ktorý ide v rytme krajiny. Casa Al Pradet je príkladom modernej katalánskej architektúry bez kompromisov

Dom, ktorý ide v rytme krajiny. Casa Al Pradet je príkladom modernej katalánskej architektúry bez kompromisov
Zdroj: Montse Capdevila
Minimalizmus s koreňmi v tradícii.

V srdci katalánskeho regiónu Alt Empordà, v malej obci Vilamacolum, navrhla architektka Clara Crous dom pre vlastnú rodinu – projekt s názvom Casa Al Pradet je prirodzeným pokračovaním krajiny, v ktorej stojí, a spája súčasnú architektúru s hlbokým rešpektom k miestnym tradíciám.

Casa Al Pradet stojí na rozľahlom pozemku s netradičným trojuholníkovým tvarom, ktorý je ohraničený poľnohospodárskou krajinou typickou pre región. Úžitková plocha domu je 210 štvorcových metrov a od začiatku bol koncipovaný ako svojpomocná stavba.

FOTO: Starý rybársky dom v romantickej katalánskej obci Cadaqués dostal druhý dych. Pozri si unikátne bývanie FOTO: Starý rybársky dom v romantickej katalánskej obci Cadaqués dostal druhý dych. Pozri si unikátne bývanie 4. decembra 2025 o 11:00
Casa Al Pradet, Španielsko, Clara Crous Arquitectura
Zdroj: Montse Capdevila
DESIGN & ART ARCHITEKTÚRA ZAHRANIČIE
