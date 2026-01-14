Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 14. januára 2026 o 11:00
Čas čítania 4:13

Od akrylu, cez airbrush až po olejomaľbu: títo lokálni maliari ťa oslnia svojou originalitou a autentickosťou (ARTIST SPOTLIGHT)

Od akrylu, cez airbrush až po olejomaľbu: títo lokálni maliari ťa oslnia svojou originalitou a autentickosťou (ARTIST SPOTLIGHT)
Zdroj: Instagram / @bikacriesinart, @wearebackindahood, @kkovacikova.dominika
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Jedinečné maľby od maliarov z našej scény ti dokážu, že za výtvarným umením netreba ísť za hranice.

V prvom novoročnom ARTIST SPOTLIGHTE som sa rozhodla vyspovedať niekoľko maliarov, ktorých tvorba je nielen jedinečná, ale často sa dotýka aj spoločenských tém. Od študentov umeleckých škôl, ktorí tieto školy opustili, cez tých, ktorí sú na doktorandskom štúdiu, až po umelcov, ktorí sa k maľbe a umeniu dostali až neskôr v živote – toto je výber, o ktorom sme presvedčení, že ťa zaujme. 

Zaujíma ťa scéna mladých slovenských a českých umelcov? Sleduj našu tému ARTIST SPOTLIGHT a objav talenty, o ktorých bude čoskoro hovoriť každý!

@jaovecka 

Radka Tomaschek Škodová maľovala už od mala, asi ako každé dieťa. „V škôlke som mala skvelé učiteľky – Emu a Vierku –, ktoré ma od počiatku viedli k umeniu. Neskôr ma mama prihlásila na výtvarný krúžok, takže je to vlastne vďaka nej, že som si k maľbe začala budovať hlbší vzťah,“ spomína.

Radka Tomaschek Škodová
Zdroj: Radka Tomaschek Škodová

To, že sa tomu chce naplno venovať, si uvedomila počas bakalárskeho štúdia na Erasme vo Francúzsku, keď sa kvôli študentským štrajkom škola zatvorila. Práve vtedy na internáte objavila umelcov ako Lucian Freud, Jenny Saville či neskôr Cristinu BanBan. Od tohto momentu vníma umenie ako skutočný zdroj života.

Odporúčané
Handmade materiály a unikátne strihy – aj vďaka týmto dizajnérom praská lokálna scéna vo švíkoch (ARTIST SPOTLIGHT) Handmade materiály a unikátne strihy – aj vďaka týmto dizajnérom praská lokálna scéna vo švíkoch (ARTIST SPOTLIGHT) 17. decembra 2025 o 11:00

Inšpiráciu čerpá najmä z obyčajnej ľudskosti. „Niekedy sú to bežné rozhovory, ktoré zachytím v MHD, inokedy moje vlastné neduhy, ktorým každý deň čelím,“ hovorí.

Hľadám krásu v záhyboch tela, v krajine, ktorá ho obklopuje, aj vo významoch slov, ktoré ľudia často prehliadajú. Vytváram obrazy s naratívom zrozumiteľným pre každého, kto zdieľa podobnú ľudskú skúsenosť.

Tvorba Radky otvára priestor na dialóg, poukazuje na realitu, v ktorej ženy žijú, a narúša očakávania spojené so ženským telom a identitou. „Telo vnímam ako nositeľa príbehu – jeho zraniteľnosť aj silu – z pohľadu zvnútra, z perspektívy autorky, ktorá odmieta redukovať ženskú postavu na objekt a hľadá vlastný vizuálny jazyk mimo tradičných konvencií,“ dodáva.

Najlepšia žena odložená Neplač nad rozliatym mliekom Polnočná blúzka Pred úsvitom
Zobraziť galériu
(4)

@wearebackindahood

Kristián sa k maľovaniu dostal náhodou, keď chodil večer po práci domov a nešlo mu zaspať. Zároveň ho inšpirovala aj mama. „Mama maľuje a mala doma plátna a farby, tak som začal zo srandy maľovať,“ spomína.

wearebackindahood
Zdroj: instagram / @wearebackindahood

To, že sa tomu chce venovať, zistil v momente, keď dal svoje prvé dva obrazy kamošom, ktorí si ich zavesili do obývačky. „Bol som nadšený, že som niečo vytvoril a niekto to má doma ako gro miestnosti,“ hovorí pre Refresher.

Odporúčané
Vieš, kto točí videoklipy pre SIMILIVINLIFE-a či Annet X? Títo umelci dávajú rapu jeho ikonickú vizuálnu podobu (ARTIST SPOTLIGHT) Vieš, kto točí videoklipy pre SIMILIVINLIFE-a či Annet X? Títo umelci dávajú rapu jeho ikonickú vizuálnu podobu (ARTIST SPOTLIGHT) 8. októbra 2025 o 11:00

Fun fact, ktorý so mnou zdieľal, je aj to, že svoj prvý serióznejší obraz tradol za SB Dunks. Dúfam, že dobre slúžia.

wearebackindahood wearebackindahood wearebackindahood wearebackindahood
Zobraziť galériu
(5)

Zdroj inšpirácie Kristián opísať nevedel. „Keď sa postavím pred plátno, 95 % času vôbec netuším, čo idem maľovať,“ hovorí.

Práve to je na tom to najlepšie. Baví ma sledovať, čo všetko moja hlava dokáže v danom momente vyprodukovať za obrazy.

@bikacriesinart

Gabriela Genčúrová už ako malá neustále kreslila a niečo vytvárala, no k samotnej maľbe sa paradoxne dostala až neskôr – približne v štrnástich rokoch, keď dostala svoj prvý set akrylových farieb. „Odvtedy som s tým v podstate neprestala,“ hovorí.

Gabriela Genčúrová
Zdroj: Gabriela Genčúrová

„Zo začiatku som to brala len ako ďalšiu techniku, ktorú si osvojujem. Postupne to prerástlo do veľmi silnej záľuby, najmä počas covidu, keď som si uvedomila, že ma to ani po čase neprestáva baviť a že je to niečo, čomu sa chcem venovať dlhodobo,“ odpovedá Gabriela na otázku, kedy jej došlo, že sa chce maľbe venovať naplno.

Odporúčané
Jedinečné motívy a linky, ktoré vyzerajú ako vylaserované. Týchto tatérov zo Slovenska a Česka musíš poznať (ARTIST SPOTLIGHT) Jedinečné motívy a linky, ktoré vyzerajú ako vylaserované. Týchto tatérov zo Slovenska a Česka musíš poznať (ARTIST SPOTLIGHT) 3. septembra 2025 o 11:00

No predsa sa niečo zmenilo. Bika časom pocítila stagnáciu a z klasickej maľby prešla na airbrush, ktorý ju drží už tretí rok.

Gabriela Genčúrová Gabriela Genčúrová Gabriela Genčúrová Gabriela Genčúrová
Zobraziť galériu
(6)

Inšpiráciu čerpá najmä zo svojich vnútorných pochodov. „Cez tvorbu sa dostávam k hlbším vrstvám seba, ktoré môžem neskôr analyzovať. Rada pracujem so symbolmi, motívmi zvierat alebo mierne znepokojivými výrazmi,“ prezradila Bika.

Príde mi, že takýmto spôsobom sa dá vyjadriť široká škála emócií, pričom interpretácia ostáva stále otvorená. Často do toho pridám štipku humoru, ktorý pre mňa funguje ako coping mechanizmus.

@f.a.n.t.a.z.y.a 

Umelec, ktorého nájdeš pod menom Fantazya, maľuje taktiež odkedy mu pamäť slúži. Rodičia ho v tom vždy podporovali. „Chodil som aj na ZUŠ-ku, no všetko som sa (viac-menej) naučil sám,“ hovorí. 

fantazya
Zdroj: Fantazya

To, že sa chce umeniu venovať naplno, si uvedomil počas karantény, keď pochopil, že čím viac času do tvorby dá, tým väčší pokrok urobí. Inšpiráciu čerpá z renesančných obrazov, ale aj z memes – práve táto kombinácia je podľa neho tým, čo robí jeho umenie jedinečným.

Odporúčané
Kto dokumentuje kultúru mladých? Týchto cool fotografov a kameramanov by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT) Kto dokumentuje kultúru mladých? Týchto cool fotografov a kameramanov by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT) 20. augusta 2025 o 11:00

Medzi jeho obľúbené diela patrí viacero kúskov. „V poslednom období je to určite UKAŽ PICHU – ten ma veľmi bavil a cítil som to hlavne aj z reakcií ľudí na internete. Celkovo mám ale asi najradšej môj dvojmetrový obraz ANGELZ&DEMONZ,“ hovorí Fantazya.

fantazya fantazya fantazya fantazya
Zobraziť galériu
(13)

Sám seba úplne nevidí ako galériový typ, no jedného dňa by svoje diela možno rád videl v Louvri, hovorí s úsmevom.

Ja hlavne beriem sociálne siete ako jednu veľkú vernisáž.

@garaj_petra

Petra Garaová mala odmala neustálu potrebu tvoriť. „Kreslila som si od rána do večera, vyrábala hračky, šperky, oblečenie z papiera a hrala sa na dizajnérku,“ spomína pre Refresher.

Pôvodne síce chcela ísť na gympel, no dostala sa na Školu umeleckého priemyslu v Trenčíne, kde sa štyri roky venovala odevnému dizajnu.

Petra Garajová
Zdroj: Petra Garajová

Šitie ju stále baví, no maľba ju k sebe tiahla viac, po čom nasledovalo intenzívnejšie obdobie, keď sa jej začala venovať naplno. „V roku 2024 som sa druhýkrát hlásila na Fakultu výtvarných umění v Brne a vedela som, že ak sa tam chcem naozaj dostať, musím na sebe zamakať,“ hovorí Petra.

Zo začiatku som maľovala akrylom, no akonáhle som v polovici roku 2025 vyskúšala olejomaľbu, maľovanie ma pohltilo úplne.

Petra inšpiráciu čerpá z psychického aj fyzického prostredia, v ktorom sa nachádza, a z ľudí, ktorými sa obklopuje. „Koniec koncov, inšpirácia je všade vôkol nás a je na nás, kam smerujeme svoju pozornosť,“ dodáva.

Petra Garajová Petra Garajová Petra Garajová Petra Garajová
Zobraziť galériu
(10)

@kkovacikova.dominika

K umeniu Dominika inklinovala už od malička, no maľbe sa začala naplno venovať až počas magisterského štúdia. Na bakalárskom stupni totiž študovala grafiku, ktorá jej však úplne nesadla. „Som viac expresívna maliarka než čistá grafička, no grafika mi dala množstvo prístupov, ktoré dnes využívam aj v maľbe,“ vysvetľuje. 

Dominika Kováčiková
Zdroj: Dominika Kováčiková

Zlomovým obdobím bol pre ňu covid. Počas karantény, keď boli školy aj grafické dielne zatvorené, začala maľovať menšie formáty. Neskôr si spolu s priateľom a niekoľkými spolužiakmi prenajali ateliér – a práve tam sa začala jej maliarska cesta naplno.

Momentálne sa intenzívne venuje doktorandskému výskumu, ktorý sa zameriava na hororové ženské postavy, ich psyché a spôsob, akým tieto témy pretavuje do maľby. Inšpiráciu však čerpá aj z filmovej popkultúry, hudby a z diel iných umelcov. „Snažím sa obklopovať umením, neustále sa vzdelávať a posúvať ďalej. Inšpirujú ma aj úspechy iných, motivuje ma to na sebe pracovať a zlepšovať sa,“ hovorí.

Dominika Kováčiková Dominika Kováčiková Dominika Kováčiková dominika kovacikova
Zobraziť galériu
(4)
Odporúčané
Tento výber 10 nostalgických romantických komédií ti pomôže uveriť, že v roku 2026 nájdeš lásku svojho života Tento výber 10 nostalgických romantických komédií ti pomôže uveriť, že v roku 2026 nájdeš lásku svojho života 11. januára 2026 o 11:00
Odporúčané
Ego a FCK THEM otvorili štúdio scéne: Naživo sme mali možnosť vypočuť si nový album MIER ešte pred vydaním (Reportáž) Ego a FCK THEM otvorili štúdio scéne: Naživo sme mali možnosť vypočuť si nový album MIER ešte pred vydaním (Reportáž) 13. januára 2026 o 10:03
Odporúčané
20 undergorund rap albumov z roku 2025: Tieto tapes ti dokážu, že rapová scéna je plná neobjaveného talentu 20 undergorund rap albumov z roku 2025: Tieto tapes ti dokážu, že rapová scéna je plná neobjaveného talentu 4. januára 2026 o 16:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
VÝTVARNÉ UMENIE
Odporúčame
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
včera o 12:00
Tantrická masérka Lucie: Mužov učíme neejakulovať, klient počas masáže levitoval vesmírom. (Rozhovor)
refresher+
Tantrická masérka Lucie: Mužov učíme neejakulovať, klient počas masáže levitoval vesmírom. (Rozhovor)
pred 3 dňami
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
refresher+
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
včera o 10:30
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy
refresher+
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy
dnes o 08:30
Tomáš sa plavil 26 dní z Európy do Ameriky: Plachetnicu nám dvakrát zaplavila vlna (Rozhovor)
refresher+
Tomáš sa plavil 26 dní z Európy do Ameriky: Plachetnicu nám dvakrát zaplavila vlna (Rozhovor)
pred 3 dňami
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
Sponzorovaný obsah
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
4. 1. 2026 9:00
Storky
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Sima oznámila turné Big Mama. Ešte pred pôrodom chce stihnúť koncerty
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
LEGO prichádza s revolúciou: Nové kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať
Pán Profesor sa vracia na obrazovky Markízy. Môžeš sa tešiť na nové mená
Bruno Mars sa vracia. Po takmer 10 rokoch má hotový nový album
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur
Káva a umenie: V grão prebieha výstava fotografií od talentovanej Derneliry
John Wick a Saw môžu mať nové herné adaptácie. Čoskoro vraj dôjde k oznámeniu
Seriálový Harry Potter bude verný knihám, sľubuje jeden z hercov
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle: Nový tím, odvážny dizajn
Ego predstavil nový album MIER. Čaká ťa 28 trackov, silné featy a osobné venovan...
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
Lifestyle news
The Sims 4 možno dostane po 12 rokoch nové DLC. Údajne bude posledné
pred 40 minútami
Fero Joke o sexuálnom obťažovaní: „Možno prekračujem hranice, ktoré by som nemal“
pred hodinou
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
pred 3 hodinami
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je oficiálne potvrdená. Sme na natáčaní na exotickej Srí Lanke
dnes o 09:15
Vedci objavili „siedme nebo“. Záhadný objekt bez hviezd môže odhaliť tajomstvá temnej hmoty
včera o 16:02
Andrea Bocelli posilní otvárací ceremoniál zimnej olympiády 2026. Na pódiu vystúpi aj Mariah Carey
včera o 15:17
Siri na tvojom iPhone dostane umelú inteligenciu od Gemini. Apple a Google spájajú sily
včera o 14:29
REBRÍČEK: Slovenský pas patrí medzi najsilnejšie na svete. Predbehol našich susedov aj obrovskú veľmoc
včera o 13:41
Napísal ChatGPT piatu sériu Stranger Things? Fanúšikovia majú novú bizarnú teóriu
včera o 12:06
VIDEO: Bizarná situácia v Bardejove. Muž bežkoval priamo na historickom námestí
včera o 11:14
Spravodajstvo
Polícia SR Dôchodky Správy počasie Počasie
Viac
VIDEO: Z bundy v bratislavskej reštaurácii zmizlo takmer 2 300 eur. Polícia zverejnila video podozrivej osoby
pred 22 minútami
Dlhoročný výrobca strojov z Trnavy čelí konkurzu. Najbližšie mesiace rozhodnú o jeho budúcnosti
pred hodinou
Poľské mesto zaviedlo prísne pravidlá: Za konkrétny typ hluku v MHD hrozí pokuta aj vyvedenie z vozidla
pred hodinou

Viac z Kultúra

Všetko
Nenápadný z ulice, ohromí v interiéri. Pozri si dom z 50. rokov v Prahe, ktorý prešiel modernou premenou
Architektúra
10. 1. 2026 11:00
V spolupráci
Nenápadný z ulice, ohromí v interiéri. Pozri si dom z 50. rokov v Prahe, ktorý prešiel modernou premenou
10. 1. 2026 11:00
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
včera o 12:00
REFRESHER BOOK CLUB: 12 motivačných kníh, ktoré nie sú klišé a ich čítanie ťa bude baviť
REFRESHER BOOK CLUB: 12 motivačných kníh, ktoré nie sú klišé a ich čítanie ťa bude baviť
8. 1. 2026 12:00
Timothée konečne vyznal lásku Kylie aj roast na DiCapria. Pozri si TOP momenty z Critics Choice Awards 2026
Timothée konečne vyznal lásku Kylie aj roast na DiCapria. Pozri si TOP momenty z Critics Choice Awards 2026
5. 1. 2026 9:17
FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny
V spolupráci
FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny
25. 10. 2025 11:00
Objav krásu kórejských hviezd. Tieto skincare produkty si obľúbili K-POP idols
Objav krásu kórejských hviezd. Tieto skincare produkty si obľúbili K-POP idols
včera o 13:00
Viac z Osobnosti Všetko
Víťazi Zlatých glóbusov 2026: Jedna bitka za druhou s DiCapriom ovládla filmové kategórie
Víťazi Zlatých glóbusov 2026: Jedna bitka za druhou s DiCapriom ovládla filmové kategórie
pred 2 dňami
REBRÍČEK najnepopulárnejších hviezd roka 2025: Kto sklamal fanúšikov najviac?
6. 1. 2026 13:20
Nela Slováková si skúsila chov sliepok a venčenie kozy. Známa influencerka sa zúčastnila českej Zámeny manželiek
5. 1. 2026 16:14
Viac z Tech Všetko
The Sims 4 možno dostane po 12 rokoch nové DLC. Údajne bude posledné
The Sims 4 možno dostane po 12 rokoch nové DLC. Údajne bude posledné
pred 38 minútami
10 najlepších hier roka 2025
29. 12. 2025 12:00
20 najočakávanejších hier na rok 2026. Kedy konečne vyjde GTA VI a na čo ďalšie sa oplatí tešiť?
6. 1. 2026 8:30
Viac z Zdravie Všetko
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
refresher+
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
26. 12. 2025 12:00
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
včera o 10:30
Novým trendom sociálnych sietí je nič nepostovať. Aktivita používateľov od roku 2022 klesá
včera o 09:32

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
The Sims 4 možno dostane po 12 rokoch nové DLC. Údajne bude posledné
Tech
pred 38 minútami
The Sims 4 možno dostane po 12 rokoch nové DLC. Údajne bude posledné
pred 38 minútami
Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií by sa The Sims 4 mohlo dočkať ďalšieho dodatku. Úniky naznačujú, že bude o kráľovských rodoch. Špekuluje sa, že by toto rozšírenie mohlo byť posledné veľké pre The Sims 4.
Od akrylu, cez airbrush až po olejomaľbu: títo lokálni maliari ťa oslnia svojou originalitou a autentickosťou (ARTIST SPOTLIGHT)
Od akrylu, cez airbrush až po olejomaľbu: títo lokálni maliari ťa oslnia svojou originalitou a autentickosťou (ARTIST SPOTLIGHT)
pred 2 hodinami
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
pred 3 hodinami
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je oficiálne potvrdená. Sme na natáčaní na exotickej Srí Lanke
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je oficiálne potvrdená. Sme na natáčaní na exotickej Srí Lanke
dnes o 09:15
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy
refresher+
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy
dnes o 08:30
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
pred 2 dňami
1
Domorodci z kmeňa Korowai patria k posledným žijúcim ľudožrútom na svete: bežne jedia svojich priateľov, najviac im chutia mozgy
refresher+
Domorodci z kmeňa Korowai patria k posledným žijúcim ľudožrútom na svete: bežne jedia svojich priateľov, najviac im chutia mozgy
8. 9. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Krvavý bača z Banskej Bystrice vraždil a znásilňoval mladé ženy. Väzenskú celu si natieral fekáliami
refresher+
Krvavý bača z Banskej Bystrice vraždil a znásilňoval mladé ženy. Väzenskú celu si natieral fekáliami
1. 3. 2020 12:32
Film Otec si opäť získal priazeň kritikov za hranicami. Milan Ondrík si odniesol prestížne medzinárodné ocenenie za hlavnú úlohu
Film Otec si opäť získal priazeň kritikov za hranicami. Milan Ondrík si odniesol prestížne medzinárodné ocenenie za hlavnú úlohu
pred 2 dňami
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
pred 2 dňami
1
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
refresher+
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
18. 8. 2024 12:30
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
1
Pozri si 8 módnych trendov pre rok 2026: Vintage návraty, výrazné farby aj chic elegancia novej éry
Pozri si 8 módnych trendov pre rok 2026: Vintage návraty, výrazné farby aj chic elegancia novej éry
9. 1. 2026 16:00
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
pred 2 dňami
1
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
Domov
Zdieľať
Diskusia