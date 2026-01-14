Jedinečné maľby od maliarov z našej scény ti dokážu, že za výtvarným umením netreba ísť za hranice.
V prvom novoročnom ARTIST SPOTLIGHTE som sa rozhodla vyspovedať niekoľko maliarov, ktorých tvorba je nielen jedinečná, ale často sa dotýka aj spoločenských tém. Od študentov umeleckých škôl, ktorí tieto školy opustili, cez tých, ktorí sú na doktorandskom štúdiu, až po umelcov, ktorí sa k maľbe a umeniu dostali až neskôr v živote – toto je výber, o ktorom sme presvedčení, že ťa zaujme.
@jaovecka
Radka Tomaschek Škodová maľovala už od mala, asi ako každé dieťa. „V škôlke som mala skvelé učiteľky – Emu a Vierku –, ktoré ma od počiatku viedli k umeniu. Neskôr ma mama prihlásila na výtvarný krúžok, takže je to vlastne vďaka nej, že som si k maľbe začala budovať hlbší vzťah,“ spomína.
To, že sa tomu chce naplno venovať, si uvedomila počas bakalárskeho štúdia na Erasme vo Francúzsku, keď sa kvôli študentským štrajkom škola zatvorila. Práve vtedy na internáte objavila umelcov ako Lucian Freud, Jenny Saville či neskôr Cristinu BanBan. Od tohto momentu vníma umenie ako skutočný zdroj života.
Inšpiráciu čerpá najmä z obyčajnej ľudskosti. „Niekedy sú to bežné rozhovory, ktoré zachytím v MHD, inokedy moje vlastné neduhy, ktorým každý deň čelím,“ hovorí.
Hľadám krásu v záhyboch tela, v krajine, ktorá ho obklopuje, aj vo významoch slov, ktoré ľudia často prehliadajú. Vytváram obrazy s naratívom zrozumiteľným pre každého, kto zdieľa podobnú ľudskú skúsenosť.
Tvorba Radky otvára priestor na dialóg, poukazuje na realitu, v ktorej ženy žijú, a narúša očakávania spojené so ženským telom a identitou. „Telo vnímam ako nositeľa príbehu – jeho zraniteľnosť aj silu – z pohľadu zvnútra, z perspektívy autorky, ktorá odmieta redukovať ženskú postavu na objekt a hľadá vlastný vizuálny jazyk mimo tradičných konvencií,“ dodáva.
@wearebackindahood
Kristián sa k maľovaniu dostal náhodou, keď chodil večer po práci domov a nešlo mu zaspať. Zároveň ho inšpirovala aj mama. „Mama maľuje a mala doma plátna a farby, tak som začal zo srandy maľovať,“ spomína.
To, že sa tomu chce venovať, zistil v momente, keď dal svoje prvé dva obrazy kamošom, ktorí si ich zavesili do obývačky. „Bol som nadšený, že som niečo vytvoril a niekto to má doma ako gro miestnosti,“ hovorí pre Refresher.
Fun fact, ktorý so mnou zdieľal, je aj to, že svoj prvý serióznejší obraz tradol za SB Dunks. Dúfam, že dobre slúžia.
Zdroj inšpirácie Kristián opísať nevedel. „Keď sa postavím pred plátno, 95 % času vôbec netuším, čo idem maľovať,“ hovorí.
Práve to je na tom to najlepšie. Baví ma sledovať, čo všetko moja hlava dokáže v danom momente vyprodukovať za obrazy.
@bikacriesinart
Gabriela Genčúrová už ako malá neustále kreslila a niečo vytvárala, no k samotnej maľbe sa paradoxne dostala až neskôr – približne v štrnástich rokoch, keď dostala svoj prvý set akrylových farieb. „Odvtedy som s tým v podstate neprestala,“ hovorí.
„Zo začiatku som to brala len ako ďalšiu techniku, ktorú si osvojujem. Postupne to prerástlo do veľmi silnej záľuby, najmä počas covidu, keď som si uvedomila, že ma to ani po čase neprestáva baviť a že je to niečo, čomu sa chcem venovať dlhodobo,“ odpovedá Gabriela na otázku, kedy jej došlo, že sa chce maľbe venovať naplno.
No predsa sa niečo zmenilo. Bika časom pocítila stagnáciu a z klasickej maľby prešla na airbrush, ktorý ju drží už tretí rok.
Inšpiráciu čerpá najmä zo svojich vnútorných pochodov. „Cez tvorbu sa dostávam k hlbším vrstvám seba, ktoré môžem neskôr analyzovať. Rada pracujem so symbolmi, motívmi zvierat alebo mierne znepokojivými výrazmi,“ prezradila Bika.
Príde mi, že takýmto spôsobom sa dá vyjadriť široká škála emócií, pričom interpretácia ostáva stále otvorená. Často do toho pridám štipku humoru, ktorý pre mňa funguje ako coping mechanizmus.
@f.a.n.t.a.z.y.a
Umelec, ktorého nájdeš pod menom Fantazya, maľuje taktiež odkedy mu pamäť slúži. Rodičia ho v tom vždy podporovali. „Chodil som aj na ZUŠ-ku, no všetko som sa (viac-menej) naučil sám,“ hovorí.
To, že sa chce umeniu venovať naplno, si uvedomil počas karantény, keď pochopil, že čím viac času do tvorby dá, tým väčší pokrok urobí. Inšpiráciu čerpá z renesančných obrazov, ale aj z memes – práve táto kombinácia je podľa neho tým, čo robí jeho umenie jedinečným.
Medzi jeho obľúbené diela patrí viacero kúskov. „V poslednom období je to určite UKAŽ PICHU – ten ma veľmi bavil a cítil som to hlavne aj z reakcií ľudí na internete. Celkovo mám ale asi najradšej môj dvojmetrový obraz ANGELZ&DEMONZ,“ hovorí Fantazya.
Sám seba úplne nevidí ako galériový typ, no jedného dňa by svoje diela možno rád videl v Louvri, hovorí s úsmevom.
Ja hlavne beriem sociálne siete ako jednu veľkú vernisáž.
@garaj_petra
Petra Garaová mala odmala neustálu potrebu tvoriť. „Kreslila som si od rána do večera, vyrábala hračky, šperky, oblečenie z papiera a hrala sa na dizajnérku,“ spomína pre Refresher.
Pôvodne síce chcela ísť na gympel, no dostala sa na Školu umeleckého priemyslu v Trenčíne, kde sa štyri roky venovala odevnému dizajnu.
Šitie ju stále baví, no maľba ju k sebe tiahla viac, po čom nasledovalo intenzívnejšie obdobie, keď sa jej začala venovať naplno. „V roku 2024 som sa druhýkrát hlásila na Fakultu výtvarných umění v Brne a vedela som, že ak sa tam chcem naozaj dostať, musím na sebe zamakať,“ hovorí Petra.
Zo začiatku som maľovala akrylom, no akonáhle som v polovici roku 2025 vyskúšala olejomaľbu, maľovanie ma pohltilo úplne.
Petra inšpiráciu čerpá z psychického aj fyzického prostredia, v ktorom sa nachádza, a z ľudí, ktorými sa obklopuje. „Koniec koncov, inšpirácia je všade vôkol nás a je na nás, kam smerujeme svoju pozornosť,“ dodáva.
@kkovacikova.dominika
K umeniu Dominika inklinovala už od malička, no maľbe sa začala naplno venovať až počas magisterského štúdia. Na bakalárskom stupni totiž študovala grafiku, ktorá jej však úplne nesadla. „Som viac expresívna maliarka než čistá grafička, no grafika mi dala množstvo prístupov, ktoré dnes využívam aj v maľbe,“ vysvetľuje.
Zlomovým obdobím bol pre ňu covid. Počas karantény, keď boli školy aj grafické dielne zatvorené, začala maľovať menšie formáty. Neskôr si spolu s priateľom a niekoľkými spolužiakmi prenajali ateliér – a práve tam sa začala jej maliarska cesta naplno.
Momentálne sa intenzívne venuje doktorandskému výskumu, ktorý sa zameriava na hororové ženské postavy, ich psyché a spôsob, akým tieto témy pretavuje do maľby. Inšpiráciu však čerpá aj z filmovej popkultúry, hudby a z diel iných umelcov. „Snažím sa obklopovať umením, neustále sa vzdelávať a posúvať ďalej. Inšpirujú ma aj úspechy iných, motivuje ma to na sebe pracovať a zlepšovať sa,“ hovorí.