Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 17. decembra 2025 o 11:00
Čas čítania 6:56

Handmade materiály a unikátne strihy – aj vďaka týmto dizajnérom praská lokálna scéna vo švíkoch (ARTIST SPOTLIGHT)

Handmade materiály a unikátne strihy – aj vďaka týmto dizajnérom praská lokálna scéna vo švíkoch (ARTIST SPOTLIGHT)
Zdroj: Karin Elízová, Klára Drevenák, Lea Hartmannova, Vanda Hauptvogelová, Ema Strnadová
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Od prepracovaných strihov až po custom dezény – naši lokálni dizajnéri a dizajnérky dokazujú, že móda môže mať charakter aj dušu.

Nudí ťa nakupovanie v nákupných centrách a kúskov bez príbehu či myšlienky? Nezúfaj. Na Slovensku aj v Česku máme množstvo šikovných dizajnérov, ktorí kladú dôraz nielen na originalitu, ale aj na praktickosť a nositeľnosť svojich kúskov. Stačí si vybrať toho pravého. V dnešnom výbere ti predstavíme niekoľkých z nich.

Zaujíma ťa scéna mladých slovenských a českých umelcov? Sleduj našu tému ARTIST SPOTLIGHT a objav talenty, o ktorých bude čoskoro hovoriť každý!

@vends____

Vanda Hauptvogelová mala k vizuálnemu svetu blízko už od detstva. Od kreslenia až po textil – umenie bolo prirodzenou súčasťou jej života. Počas strednej školy sa k tomu pridalo aj upravovanie a šitie oblečenia, ktoré si začala prispôsobovať podľa seba.

Vends
Zdroj: Vanda Hauptvogelová

Odevný dizajn sa tak stal prirodzeným pokračovaním môjho dlhodobého záujmu o tvorbu a o to, ako môže materiál reagovať na človeka.

Odporúčané
Od tvrdého českého a slovenského undergroundu až po mellow tracky. Títo raperi si zaslúžia tvoju pozornosť (ARTIST SPOTLIGHT) Od tvrdého českého a slovenského undergroundu až po mellow tracky. Títo raperi si zaslúžia tvoju pozornosť (ARTIST SPOTLIGHT) 3. decembra 2025 o 11:00

„Najsilnejším zdrojom inšpirácie je pre mňa to, čo práve prežívam – osobné zážitky, spomienky a drobné momenty, ktoré sa človeku vryjú do pamäti,“ hovorí pre Refresher. Často vychádza aj z reflexií dedinského prostredia, ale aj z pozorovania sveta okolo seba. Tieto fragmenty premieňa do svojej tvorby, či už v atmosfére, štruktúrach, farebnosti alebo tvaroch.

vends vends vends vends
Zobraziť galériu
(12)

Látky a strihy si Vanda vyberá podľa toho, čo najlepšie podporí samotný koncept projektu.

Zaujíma ma, ako materiál pracuje s telom, pohybom a prostredím, a preto hľadám riešenia, ktoré umožnia odevu pôsobiť prirodzene, no zároveň priniesť niečo nové — či už v textúre, tvare alebo spracovaní.

Keď sme sa pýtali na obľúbený kúsok, Vanda priznala, že je to veľmi zložitá otázka. „Skôr než sa pripútavam k minulým veciam, zvyknem sa sústreďovať na prácu, ktorú práve tvorím. Preto mám pocit, že mojím obľúbeným kúskom je vždy ten, na ktorom práve pracujem,“ opisuje.

vends vends vends vends
Zobraziť galériu
(9)

Do budúcna by chcela svoju tvorbu posúvať smerom k prepájaniu nových technológií s moderným, premysleným prístupom k odevu. Zaujíma sa aj o experimentovanie s netradičnými materiálmi a ich premyslené začleňovanie do odevného kontextu tak, aby prinášali nový výraz, funkciu či prácu s tvarom.

Odporúčané
Nudia ťa mainstream beaty? Títo mladí producenti z Česka a Slovenska prinášajú fresh zvuk priamo do tvojich uší (ARTIST SPOTLIGHT) Nudia ťa mainstream beaty? Títo mladí producenti z Česka a Slovenska prinášajú fresh zvuk priamo do tvojich uší (ARTIST SPOTLIGHT) 5. novembra 2025 o 11:00

@agata_trpisova

Agáta Trpišová najprv ako malá objavila lásku k výtvarnému umeniu a tvorivému písaniu, až napokon zakotvila pri odevnom dizajne – hoci cesta k nemu nebola jednoduchá. S dospievaním v nej rástol záujem o módu a obliekanie a fascinovala ju predstava, že si môže vytvárať vlastné kúsky.

agata trpisova
Zdroj: Agáta

„Počas vysokej školy som sa prihlásila na kurzy šitia,“ spomína, „no nebavilo ma tvoriť len jednoduché odevy. Úprimný vzťah k umeniu, ktorý som v sebe mala, ma prinútil dať svojim projektom väčšiu hĺbku.“ Postupne zistila, že móda a odevný dizajn sú pre ňu formou sebavyjadrenia, ktorá ju napĺňa najviac. Aj preto sa neskôr prihlásila na štúdium odevného dizajnu v Poľsku.

Agáta Trpišová Agáta Trpišová Agáta Trpišová Agáta Trpišová
Zobraziť galériu
(15)

Pokiaľ ide o inšpiráciu, Agáta ju čerpá zo svojich vlastných pocitov, nálad, skúseností a diania okolo seba.

Samotný výber strihov a látok – keď je nápad už na stole – je o niečo zložitejší proces, ktorý pre ňu úzko súvisí s témou či zdrojom inšpirácie. „Strihy si volím, resp. tvorím tak, aby čo najjasnejšie odzrkadľovali odkaz, ktorý sa snažím odovzdať širšej verejnosti. Podľa strihov a danej nálady potom vyberám materiály,“ opisuje mladá dizajnérka svoj tvorivý proces.

Jej obľúbeným kúskom je modrý nohavicový kostým s rukávmi z umelej kožušiny, ktorý patrí medzi najdominantnejšie modely z kolekcie Funky Town.

Agáta Trpišová Agáta Trpišová Agáta Trpišová Agáta Trpišová
Zobraziť galériu
(15)

Dúfam, že moja tvorba sa bude posúvať k ešte väčšej autenticite, odvahe a experimentovaniu. Chcem prepájať módu s príbehom, emóciou a zážitkom tak, aby nevznikali len vizuálne silné kúsky, ale aj koncepty, ktoré menia spôsob, akým ľudia módu vnímajú.

Agáta by sa zároveň rada viac zamerala na udržateľnosť, upcykláciu a kreatívnu rebéliu. Chcela by, aby bola každá kolekcia či performance „zrelejšia, hravejšia a výraznejšia“. 

@bacakrystof

Kryštof už od útleho veku neustále vytváral rôzne odevy pre bábiky. „Postupne mi napadlo zväčšiť svoju tvorbu a začal som šiť oblečenia aj pre seba,“ spomína. 

krystof bača
Zdroj: instagram /@bacakrystof

Kryštofa najviac inšpirujú historické odevy, čo je zreteľné aj v jeho tvorbe. Obdivuje ich konštrukciu a rád z nich vychádza, pričom ich pretvára do súčasného dizajnu. Strihy si vytvára sám a najradšej pracuje s prírodnými materiálmi. „Kvalitná látka a premyslený strih sú pre mňa základ,“ dodáva.

kryštof bača kryštof bača kryštof bača kryštof bača
Zobraziť galériu
(10)

Mojím obľúbeným kúskom je pánska bundička inšpirovaná renesančným dubletom. Navonok je jednoduchá, no priehľadná časť podšívky odhaľuje skryté konštrukčné a krajčírske detaily.

kryštof bača
Zdroj: Kryštof Bača

V budúcnosti by chcel naďalej rozvíjať svoje remeslo a budovať vlastný módny svet vychádzajúci z jeho fantázie.

@emastrnadova

Ema Strnadová sa k dizajnovaniu dostala náhodne, hoci ju vždy zaujímalo oblečenie. Počas lockdownu začala šiť, no rozhodne si nepredstavovala, že by sa tento koníček mohol pretaviť do kariéry.

ema strnadová
Zdroj: ema strnadová

„Vo štvrtom ročníku som bola v otázke svojho smerovania dosť stratená, ale k odevu ma to aj napriek všetkým neistotám čoraz viac ťahalo. To, že ma nakoniec prijali na zlínsky ateliér, ma v mojej voľbe utvrdilo,“ spomína pre Refresher Ema.

Odporúčané
Toto sú TOP tenisky, ktoré vyšli v roku 2025. Pozri si najžiadanejšie kúsky od Nike, Adidas či Converse Toto sú TOP tenisky, ktoré vyšli v roku 2025. Pozri si najžiadanejšie kúsky od Nike, Adidas či Converse 15. decembra 2025 o 11:00

Inšpiráciu čerpá aj od svojich spolužiakov a ďalších kreatívnych ľudí, ktorými má šťastie byť obklopená. Látky a strihy si vyberá po dôkladnom rešerši témy, ktorej sa chce práve venovať, a podľa intuície. Nebráni sa ani deadstocku či materiálom z druhej ruky, no kvalita odevu tým podľa nej nesmie utrpieť.

Ema Strnadová, Ema Strnadová, Ema Strnadová, Ema Strnadová,
Zobraziť galériu
(11)

Niekedy mám pocit, že si materiály a tvary hľadajú skôr mňa než ja ich.

Ako veľa tvorcov, aj Ema bojuje so svojou staršou tvorbou a často premýšľa, čo by sa dalo zlepšiť. Ak by si však mala vybrať svoj obľúbený kúsok, zvolila by červený kožený kabát zo svojej bakalárskej práce. „Práca s kožou pre mňa bola úplne nová a zároveň veľká výzva,“ vysvetľuje.

Ema Strnadová, Ema Strnadová, Ema Strnadová, Ema Strnadová,
Zobraziť galériu
(10)

„Cítim, že tak v živote, ako aj v tvorbe sa teraz potrebujem trochu upokojiť,“ hovorí Ema pri odpovedi na  otázku, kam by chcela svoju tvorbu ďalej smerovať. „Moja ďalšia kolekcia bude oveľa nositeľnejšia. Chcem sa viac sústrediť na detaily, komfort a technické spracovanie. Myslím, že moja budúca tvorba bude aj o niečo intímnejšia než doteraz,“ dodáva.

Odporúčané
Unikátne sety, ktoré sú soundtrackom mestských ulíc. Týchto mladých DJ-ov zo Slovenska a Česka by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT) Unikátne sety, ktoré sú soundtrackom mestských ulíc. Týchto mladých DJ-ov zo Slovenska a Česka by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT) 22. októbra 2025 o 11:00

@lea.hartmannova

Lea Hartmannová sa dostala k jej práci úplnou náhodou. Raz navštívila susedku, ktorá mala doma šijací stroj. „Povedala som si, že to musím vyskúšať, a o týždeň na to som už mala doma svoj prvý kufríkový stroj z Lidlu. Dovtedy som riešila len šport, nič iné,“ spomína pre Refresher.

lea hartmannova
Zdroj: instagram / @leahartmannova_

Ak ide o inšpiráciu, zdroj sa u Ley neustále mení a vždy je podmienený témou. Niekedy sú to knihy, architektúra, film, ale aj svetoví dizajnéri, ako napríklad Thom Browne alebo Craig Green.

Momentálne sa zaoberám a čerpám inšpiráciu z tematiky nemravných ľudových piesní – baví ma ich symbolika, zvyky a príbehy, ktoré sa za nimi skrývajú.

„Všetko sa u mňa dosť mení – nemám jeden stále rovnaký prístup,“ hovorí Lea. Veľa vecí pre mladú umelkyňu vzniká už počas príprav, keď si tému najskôr skúša cez kresby a maľbu. Práve tam sa podľa nej začnú rysovať tvary aj farby, ktoré sa potom prenesú do odevov.

lea hartmannova lea hartmannova lea hartmannova lea hartmannova
Zobraziť galériu
(7)

„Baví ma skúšať nové materiály, ale často pracujem aj s tým, čo sa ku mne dostane náhodou – so zvyškami a vecami z druhej ruky alebo materiálmi, ktoré by iní už nepoužili. Práve v tom vidím ich čaro,“ hovorí Lea. Zároveň si niektoré materiály vytvára aj sama, pletením alebo tkaním.

Odporúčané
Obleč sa do farby roku 2026. Vybrali sme najkrajšie kúsky v svetlých tónoch pre mužov aj ženy Obleč sa do farby roku 2026. Vybrali sme najkrajšie kúsky v svetlých tónoch pre mužov aj ženy 12. decembra 2025 o 16:00

Pri otázke na obľúbený kúsok Leu hneď napadol kabát z batohoviny s autorským dezénom. Bol to jej prvý väčší kúsok, ktorý ušila v druhom ročníku bakalárskeho štúdia (prvá fotka v galérií).

lea hartmannova lea hartmannova lea hartmannova lea hartmannova
Zobraziť galériu
(11)

Po škole chce Lea nazbierať skúsenosti a posúvať sa ďalej. „Popri štúdiu si robím aj DPŠ, takže do budúcna ma zaujíma aj možnosť učiť,“ prezradila. No najviac by ju potešilo, keby sa jej tvorba dostala medzi širšie publikum.

@d__klara

Klára si odmalička priala byť módnou dizajnérkou a už v dvanástich dostala svoj prvý šijaci stroj. Začínala na Škole umeleckého priemyslu v Trenčíne a teraz je jej kreatívnym prostredím pražská škola UMPRUM. 

Klára Drevenák
Zdroj: Klára Drevenák

Škola je podľa jej slov plná inšpiratívnych ľudí, vďaka ktorým dokáže vnímať aj svoju vlastnú prácu odlišne. Primárne čerpá inšpiráciu z prírody a nostalgie, ktorú prepája s technológiami a materiálovými experimentmi.

Odporúčané
Vieš, kto točí videoklipy pre SIMILIVINLIFE-a či Annet X? Títo umelci dávajú rapu jeho ikonickú vizuálnu podobu (ARTIST SPOTLIGHT) Vieš, kto točí videoklipy pre SIMILIVINLIFE-a či Annet X? Títo umelci dávajú rapu jeho ikonickú vizuálnu podobu (ARTIST SPOTLIGHT) 8. októbra 2025 o 11:00

Fascinuje ma komplexnosť prírodných systémov a ich aplikovateľnosť v dizajne. Naturálie v mojich konceptoch predstavujú symboliku ľudského emocionálneho prežívania.

Preferuje materiály s menším dopadom na životné prostredie. „Keďže si uvedomujem, aký konzum môj odbor prináša, prirodzene k nim inklinujem. Používam najmä hodváb, bavlnu, vlnu, kožu či rôzne recykláty,” opisuje Klára. 

Uprednostňujem, keď materiál slúži ako kvalitné plátno, nie ako hotový obraz.

Rada ho upravuje a pracuje s jeho premenlivosťou a transformáciou v pohybe. V poslednej dobe využívam aj digitálne technológie ako 3D tisk, tisk na textil a laser cut. Jej srdcovou záležitosťou sú prvé šaty s 3D tiskom na hodvábnu organzu, ktoré sa objavili v editoriáli pre Vogue Portugal. Proces vytvárania tejto textílie bol veľmi komplikovaný – od testovania tisku, 3D modelovania a polohovania strihu až po samotné zošívanie. 

Klára Drevenák Klára Drevenák Klára Drevenák Klára Drevenák
Zobraziť galériu
(8)

Tento experiment Klára taktiež aplikovala na  ďalšie troje šaty, ktoré boli prezentované na MBPFW SS26 a následne v celej kolekcii “Eternity Capsule” na We’re Next25.

Odporúčané
Privítaj rok 2026 štýlovo. Toto je 10 silvestrovských outfitov, s ktorými budeš hviezdou večera Privítaj rok 2026 štýlovo. Toto je 10 silvestrovských outfitov, s ktorými budeš hviezdou večera 10. decembra 2025 o 14:00

Keďže je Klára stále študentkou, chce to využiť naplno. V posledných kolekciách si vytvárala aj vlastné topánky a rada by sa v tom ďalej zdokonaľovala. Ideálne si predstavuje zdieľaný ateliér, v ktorom by mohla tvoriť kolekcie aj zákazkovú tvorbu s ľuďmi s podobným zmýšľaním.„Som realistka, no v kútiku duše túžim pokračovať aj v experimentálnej tvorbe na hranici avantgardy,“ dodáva. 

Klára Drevenák
Zdroj: Klára Drevenák

@karinelizova

Karin sa k textilu dostala náhodou. Na strednej škole sa na poslednú chvíľu rozhodla pre textil namiesto grafiky a ukázalo sa, že jej tento odbor sedí najviac. „Vyhovuje mi práca s materiálom, proces a fakt, že výsledok má fyzickú podobu a funkciu,“ opisuje pre Refresher.

Odev vnímam ako médium, ktoré je priamo spojené s telom a každodenným životom.

Karin Elízová
Zdroj: Karin Elízová

Inšpiráciu čerpá z prostredia, v ktorom sa pohybuje, no aj zo situácií z bežného života. Dôležitú úlohu u nej zohráva geometria, ktorá sa prirodzene premieta do tvarov, proporcií a práce s plochou. „Pomáha mi držať veci jasné a funkčné a skôr než o príbeh mi ide o logiku tvaru a o to, aby odev fungoval vizuálne aj konštrukčne,“ približuje svoj proces Karin.

Odporúčané
Toto sú najhorúcejšie slovenské a české streetwear značky. V šatníku ich má Shimmi, Yzomandias či chalani z 13K (ARTIST SPOTLIGHT) Toto sú najhorúcejšie slovenské a české streetwear značky. V šatníku ich má Shimmi, Yzomandias či chalani z 13K (ARTIST SPOTLIGHT) 28. júla 2025 o 11:00

„V poslednej dobe mám pocit, že materiál si vyberá mňa, nie naopak,“ prezradila. Strihy pre ňu nevznikajú ako vopred hotová predstava, ale skôr ako reakcia na vlastnosti materiálu a na tému, ktorú práve rieši.

Karin Elízová Karin Elízová Karin Elízová Karin Elízová
Zobraziť galériu
(10)

Ak by si mala vybrať jeden obľúbený kúsok, bola by to čierna perforovaná kožená bunda. Je to model, ktorý pre Karin spája prácu s materiálom, technológiu aj nositeľnosť. „Baví ma jej jednoduchosť, ale aj detail perforácie, ktorý jej dáva charakter,“ dodáva.

Karin Elízová Karin Elízová Karin Elízová Karin Elízová
Zobraziť galériu
(17)

Do budúcnosti by najradšej pokračovala v zákazkovej tvorbe, pretože ju baví pracovať priamo s konkrétnym zákazníkom a zhmotňovať jeho predstavy. „Tento spôsob práce mi dáva asi najväčší zmysel,“ hovorí. Zároveň dúfa, že sa jej tvorba bude prirodzene dostávať k ľuďom, ktorí s ňou súznejú, a že bude fungovať v bežnom živote – nielen ako súčasť kolekcií alebo prezentácií.

Odporúčané
Od tvrdého českého a slovenského undergroundu až po mellow tracky. Títo raperi si zaslúžia tvoju pozornosť (ARTIST SPOTLIGHT) Od tvrdého českého a slovenského undergroundu až po mellow tracky. Títo raperi si zaslúžia tvoju pozornosť (ARTIST SPOTLIGHT) 3. decembra 2025 o 11:00
Odporúčané
Nudia ťa mainstream beaty? Títo mladí producenti z Česka a Slovenska prinášajú fresh zvuk priamo do tvojich uší (ARTIST SPOTLIGHT) Nudia ťa mainstream beaty? Títo mladí producenti z Česka a Slovenska prinášajú fresh zvuk priamo do tvojich uší (ARTIST SPOTLIGHT) 5. novembra 2025 o 11:00
Odporúčané
Unikátne sety, ktoré sú soundtrackom mestských ulíc. Týchto mladých DJ-ov zo Slovenska a Česka by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT) Unikátne sety, ktoré sú soundtrackom mestských ulíc. Týchto mladých DJ-ov zo Slovenska a Česka by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT) 22. októbra 2025 o 11:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ARTIST SPOTLIGHT FASHION DEEP DIVE MÓDA MÓDA SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ULÍC
Odporúčame
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
refresher+
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
včera o 17:00
Hair glossing: Trend, ktorý ovládol TikTok sľubuje vlasy ako zo salónu. S touto rutinou dosiahneš hebké a lesklé vlasy aj doma
Sponzorovaný obsah
Hair glossing: Trend, ktorý ovládol TikTok sľubuje vlasy ako zo salónu. S touto rutinou dosiahneš hebké a lesklé vlasy aj doma
pred 2 dňami
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
dnes o 07:20
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
10. 12. 2025 13:00
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
včera o 15:00
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
včera o 09:00
1
Storky
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Yzomandias ohlásil svoj najväčší koncert kariéry. O2 arénu vypredal za pár hodín
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things
Máme najkrajšie dresy. Slovenskí hokejisti obsadili prvú priečku TOP olympijskýc...
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v zákla...
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson?
Ďalší James Bond našiel favorita. Kto by mohol získať rolu?
Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne
Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko
The North Face a SKIMS prichádzajú s novou zimnou kolekciou. Spája štýl a funkčn...
Lifestyle news
Rumunsko postaví vlastný „Disneyland“. Tento však bude s upírskou tematikou
pred 5 minútami
Moment, na ktorý fanúšikovia Simpsonovcov čakali roky. Maggie konečne prehovorila
pred hodinou
Hackeri údajne ukradli citlivé údaje prémiových používateľov Porhubu. Spoločnosť teraz vydierajú
pred hodinou
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
dnes o 11:14
Meta chce, aby sme Reels sledovali spolu. Instagram mieri na TV obrazovky
dnes o 10:46
V kauze smrti Matthewa Perryho padol ďalší rozsudok. Druhý lekár skončí v domácom väzení
dnes o 09:25
VIDEO: Vyšiel trailer k druhej polovici finále Stranger Things. Pokús sa rozšifrovať, čo sa stane
včera o 17:06
Spravodajstvo
Autá Študenti Vlaky Energie
Viac
Británia sa v roku 2027 vracia do programu Erasmus. V prvom roku môže prijať 100.000 ľudí
pred 28 minútami
V kresle riaditeľky národného múzea vydržala pol roka. Šimkovičová odvolala Predajňovú
pred hodinou
Študenti napísali otvorený list prorektorke. Jej politické pôsobenie je podľa nich v rozpore s hodnotami univerzity
pred hodinou
1

Viac z Móda

Všetko
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
11. 12. 2025 18:45
Footshop a BAPE® prinášajú collab, aký tu ešte nebol. Pozri si fresh kúsky, ktoré servíruje Zdeněk Pohlreich
V spolupráci
Footshop a BAPE® prinášajú collab, aký tu ešte nebol. Pozri si fresh kúsky, ktoré servíruje Zdeněk Pohlreich
9. 12. 2025 12:00
Toto sú TOP tenisky, ktoré vyšli v roku 2025. Pozri si najžiadanejšie kúsky od Nike, Adidas či Converse
Toto sú TOP tenisky, ktoré vyšli v roku 2025. Pozri si najžiadanejšie kúsky od Nike, Adidas či Converse
pred 2 dňami
Obleč sa do farby roku 2026. Vybrali sme najkrajšie kúsky v svetlých tónoch pre mužov aj ženy
Obleč sa do farby roku 2026. Vybrali sme najkrajšie kúsky v svetlých tónoch pre mužov aj ženy
12. 12. 2025 16:00
TOP 15 wellness a beauty darčekov pre ženy, ktoré milujú zdravý životný štýl. Potešíš každú „clean girl“ alebo „pilates princess”
TOP 15 wellness a beauty darčekov pre ženy, ktoré milujú zdravý životný štýl. Potešíš každú „clean girl“ alebo „pilates princess”
včera o 11:00
Privítaj rok 2026 štýlovo. Toto je 10 silvestrovských outfitov, s ktorými budeš hviezdou večera
Privítaj rok 2026 štýlovo. Toto je 10 silvestrovských outfitov, s ktorými budeš hviezdou večera
10. 12. 2025 14:00
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Moment, na ktorý fanúšikovia Simpsonovcov čakali roky. Maggie konečne prehovorila
Seriály
pred hodinou
Moment, na ktorý fanúšikovia Simpsonovcov čakali roky. Maggie konečne prehovorila
pred hodinou
Tajné kódy na Netflixe, ktoré ti ukážu najlepšie vianočné filmy. Objav klasiky aj dojímavé rozprávky na pár klikov
pred 2 dňami
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
pred 2 dňami
Viac z Hudba Všetko
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
11. 12. 2025 18:45
Napätie okolo Eurovízie sa stupňuje. Víťaz minulého ročníka Nemo vracia trofej, krajiny bojkotujú súťaž
12. 12. 2025 9:17
Slávneho speváka nominovaného na Grammy našli dobodaného vo vlastnom dome. Polícia podozrieva jeho syna
10. 12. 2025 11:15
Viac z História Všetko
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
refresher+
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
23. 11. 2025 17:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Tipy na darčeky pre celú rodinu. V Panta Rhei vybavíš všetko na jednom mieste
Zaujímavosti
pred hodinou
PR správa
Tipy na darčeky pre celú rodinu. V Panta Rhei vybavíš všetko na jednom mieste
pred hodinou
S týmito darčekmi neurobíš chybu.
Jazdené auto ako darček pod stromček
PR správa
Jazdené auto ako darček pod stromček
pred 2 hodinami
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
dnes o 11:14
Handmade materiály a unikátne strihy – aj vďaka týmto dizajnérom praská lokálna scéna vo švíkoch (ARTIST SPOTLIGHT)
Handmade materiály a unikátne strihy – aj vďaka týmto dizajnérom praská lokálna scéna vo švíkoch (ARTIST SPOTLIGHT)
dnes o 11:00
15 vianočných darčekov do 20 eur, ktoré spravia veľkú radosť. Super darčeky môžeš vybaviť aj s nízkym rozpočtom
15 vianočných darčekov do 20 eur, ktoré spravia veľkú radosť. Super darčeky môžeš vybaviť aj s nízkym rozpočtom
dnes o 09:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
pred 2 dňami
2
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
včera o 09:00
1
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
refresher+
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
včera o 17:00
Gabriel robí na lodi v Severnom mori: Na 23. narodeniny som si kúpil byt a Ford Mustang. Kapitán zarobí 700 eur denne (Rozhovor)
refresher+
Gabriel robí na lodi v Severnom mori: Na 23. narodeniny som si kúpil byt a Ford Mustang. Kapitán zarobí 700 eur denne (Rozhovor)
9. 10. 2022 9:30
1
Travel influencer Nick Papcun mal ľudí obrať o tisícky eur. Peniaze vraj dlhuje Explovi aj Milanovi bez mapy
Travel influencer Nick Papcun mal ľudí obrať o tisícky eur. Peniaze vraj dlhuje Explovi aj Milanovi bez mapy
včera o 14:02
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
pred 2 dňami
2
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
včera o 09:00
1
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
12. 12. 2025 14:07
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
pred 3 dňami
3
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
pred 3 dňami
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
pred 2 dňami
2
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Domov
Zdieľať
Diskusia