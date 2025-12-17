Od prepracovaných strihov až po custom dezény – naši lokálni dizajnéri a dizajnérky dokazujú, že móda môže mať charakter aj dušu.
Nudí ťa nakupovanie v nákupných centrách a kúskov bez príbehu či myšlienky? Nezúfaj. Na Slovensku aj v Česku máme množstvo šikovných dizajnérov, ktorí kladú dôraz nielen na originalitu, ale aj na praktickosť a nositeľnosť svojich kúskov. Stačí si vybrať toho pravého. V dnešnom výbere ti predstavíme niekoľkých z nich.
@vends____
Vanda Hauptvogelová mala k vizuálnemu svetu blízko už od detstva. Od kreslenia až po textil – umenie bolo prirodzenou súčasťou jej života. Počas strednej školy sa k tomu pridalo aj upravovanie a šitie oblečenia, ktoré si začala prispôsobovať podľa seba.
Odevný dizajn sa tak stal prirodzeným pokračovaním môjho dlhodobého záujmu o tvorbu a o to, ako môže materiál reagovať na človeka.
„Najsilnejším zdrojom inšpirácie je pre mňa to, čo práve prežívam – osobné zážitky, spomienky a drobné momenty, ktoré sa človeku vryjú do pamäti,“ hovorí pre Refresher. Často vychádza aj z reflexií dedinského prostredia, ale aj z pozorovania sveta okolo seba. Tieto fragmenty premieňa do svojej tvorby, či už v atmosfére, štruktúrach, farebnosti alebo tvaroch.
Látky a strihy si Vanda vyberá podľa toho, čo najlepšie podporí samotný koncept projektu.
Zaujíma ma, ako materiál pracuje s telom, pohybom a prostredím, a preto hľadám riešenia, ktoré umožnia odevu pôsobiť prirodzene, no zároveň priniesť niečo nové — či už v textúre, tvare alebo spracovaní.
Keď sme sa pýtali na obľúbený kúsok, Vanda priznala, že je to veľmi zložitá otázka. „Skôr než sa pripútavam k minulým veciam, zvyknem sa sústreďovať na prácu, ktorú práve tvorím. Preto mám pocit, že mojím obľúbeným kúskom je vždy ten, na ktorom práve pracujem,“ opisuje.
Do budúcna by chcela svoju tvorbu posúvať smerom k prepájaniu nových technológií s moderným, premysleným prístupom k odevu. Zaujíma sa aj o experimentovanie s netradičnými materiálmi a ich premyslené začleňovanie do odevného kontextu tak, aby prinášali nový výraz, funkciu či prácu s tvarom.
@agata_trpisova
Agáta Trpišová najprv ako malá objavila lásku k výtvarnému umeniu a tvorivému písaniu, až napokon zakotvila pri odevnom dizajne – hoci cesta k nemu nebola jednoduchá. S dospievaním v nej rástol záujem o módu a obliekanie a fascinovala ju predstava, že si môže vytvárať vlastné kúsky.
„Počas vysokej školy som sa prihlásila na kurzy šitia,“ spomína, „no nebavilo ma tvoriť len jednoduché odevy. Úprimný vzťah k umeniu, ktorý som v sebe mala, ma prinútil dať svojim projektom väčšiu hĺbku.“ Postupne zistila, že móda a odevný dizajn sú pre ňu formou sebavyjadrenia, ktorá ju napĺňa najviac. Aj preto sa neskôr prihlásila na štúdium odevného dizajnu v Poľsku.
Pokiaľ ide o inšpiráciu, Agáta ju čerpá zo svojich vlastných pocitov, nálad, skúseností a diania okolo seba.
Samotný výber strihov a látok – keď je nápad už na stole – je o niečo zložitejší proces, ktorý pre ňu úzko súvisí s témou či zdrojom inšpirácie. „Strihy si volím, resp. tvorím tak, aby čo najjasnejšie odzrkadľovali odkaz, ktorý sa snažím odovzdať širšej verejnosti. Podľa strihov a danej nálady potom vyberám materiály,“ opisuje mladá dizajnérka svoj tvorivý proces.
Jej obľúbeným kúskom je modrý nohavicový kostým s rukávmi z umelej kožušiny, ktorý patrí medzi najdominantnejšie modely z kolekcie Funky Town.
Dúfam, že moja tvorba sa bude posúvať k ešte väčšej autenticite, odvahe a experimentovaniu. Chcem prepájať módu s príbehom, emóciou a zážitkom tak, aby nevznikali len vizuálne silné kúsky, ale aj koncepty, ktoré menia spôsob, akým ľudia módu vnímajú.
Agáta by sa zároveň rada viac zamerala na udržateľnosť, upcykláciu a kreatívnu rebéliu. Chcela by, aby bola každá kolekcia či performance „zrelejšia, hravejšia a výraznejšia“.
@bacakrystof
Kryštof už od útleho veku neustále vytváral rôzne odevy pre bábiky. „Postupne mi napadlo zväčšiť svoju tvorbu a začal som šiť oblečenia aj pre seba,“ spomína.
Kryštofa najviac inšpirujú historické odevy, čo je zreteľné aj v jeho tvorbe. Obdivuje ich konštrukciu a rád z nich vychádza, pričom ich pretvára do súčasného dizajnu. Strihy si vytvára sám a najradšej pracuje s prírodnými materiálmi. „Kvalitná látka a premyslený strih sú pre mňa základ,“ dodáva.
Mojím obľúbeným kúskom je pánska bundička inšpirovaná renesančným dubletom. Navonok je jednoduchá, no priehľadná časť podšívky odhaľuje skryté konštrukčné a krajčírske detaily.
V budúcnosti by chcel naďalej rozvíjať svoje remeslo a budovať vlastný módny svet vychádzajúci z jeho fantázie.
@emastrnadova
Ema Strnadová sa k dizajnovaniu dostala náhodne, hoci ju vždy zaujímalo oblečenie. Počas lockdownu začala šiť, no rozhodne si nepredstavovala, že by sa tento koníček mohol pretaviť do kariéry.
„Vo štvrtom ročníku som bola v otázke svojho smerovania dosť stratená, ale k odevu ma to aj napriek všetkým neistotám čoraz viac ťahalo. To, že ma nakoniec prijali na zlínsky ateliér, ma v mojej voľbe utvrdilo,“ spomína pre Refresher Ema.
Inšpiráciu čerpá aj od svojich spolužiakov a ďalších kreatívnych ľudí, ktorými má šťastie byť obklopená. Látky a strihy si vyberá po dôkladnom rešerši témy, ktorej sa chce práve venovať, a podľa intuície. Nebráni sa ani deadstocku či materiálom z druhej ruky, no kvalita odevu tým podľa nej nesmie utrpieť.
Niekedy mám pocit, že si materiály a tvary hľadajú skôr mňa než ja ich.
Ako veľa tvorcov, aj Ema bojuje so svojou staršou tvorbou a často premýšľa, čo by sa dalo zlepšiť. Ak by si však mala vybrať svoj obľúbený kúsok, zvolila by červený kožený kabát zo svojej bakalárskej práce. „Práca s kožou pre mňa bola úplne nová a zároveň veľká výzva,“ vysvetľuje.
„Cítim, že tak v živote, ako aj v tvorbe sa teraz potrebujem trochu upokojiť,“ hovorí Ema pri odpovedi na otázku, kam by chcela svoju tvorbu ďalej smerovať. „Moja ďalšia kolekcia bude oveľa nositeľnejšia. Chcem sa viac sústrediť na detaily, komfort a technické spracovanie. Myslím, že moja budúca tvorba bude aj o niečo intímnejšia než doteraz,“ dodáva.
@lea.hartmannova
Lea Hartmannová sa dostala k jej práci úplnou náhodou. Raz navštívila susedku, ktorá mala doma šijací stroj. „Povedala som si, že to musím vyskúšať, a o týždeň na to som už mala doma svoj prvý kufríkový stroj z Lidlu. Dovtedy som riešila len šport, nič iné,“ spomína pre Refresher.
Ak ide o inšpiráciu, zdroj sa u Ley neustále mení a vždy je podmienený témou. Niekedy sú to knihy, architektúra, film, ale aj svetoví dizajnéri, ako napríklad Thom Browne alebo Craig Green.
Momentálne sa zaoberám a čerpám inšpiráciu z tematiky nemravných ľudových piesní – baví ma ich symbolika, zvyky a príbehy, ktoré sa za nimi skrývajú.
„Všetko sa u mňa dosť mení – nemám jeden stále rovnaký prístup,“ hovorí Lea. Veľa vecí pre mladú umelkyňu vzniká už počas príprav, keď si tému najskôr skúša cez kresby a maľbu. Práve tam sa podľa nej začnú rysovať tvary aj farby, ktoré sa potom prenesú do odevov.
„Baví ma skúšať nové materiály, ale často pracujem aj s tým, čo sa ku mne dostane náhodou – so zvyškami a vecami z druhej ruky alebo materiálmi, ktoré by iní už nepoužili. Práve v tom vidím ich čaro,“ hovorí Lea. Zároveň si niektoré materiály vytvára aj sama, pletením alebo tkaním.
Pri otázke na obľúbený kúsok Leu hneď napadol kabát z batohoviny s autorským dezénom. Bol to jej prvý väčší kúsok, ktorý ušila v druhom ročníku bakalárskeho štúdia (prvá fotka v galérií).
Po škole chce Lea nazbierať skúsenosti a posúvať sa ďalej. „Popri štúdiu si robím aj DPŠ, takže do budúcna ma zaujíma aj možnosť učiť,“ prezradila. No najviac by ju potešilo, keby sa jej tvorba dostala medzi širšie publikum.
@d__klara
Klára si odmalička priala byť módnou dizajnérkou a už v dvanástich dostala svoj prvý šijaci stroj. Začínala na Škole umeleckého priemyslu v Trenčíne a teraz je jej kreatívnym prostredím pražská škola UMPRUM.
Škola je podľa jej slov plná inšpiratívnych ľudí, vďaka ktorým dokáže vnímať aj svoju vlastnú prácu odlišne. Primárne čerpá inšpiráciu z prírody a nostalgie, ktorú prepája s technológiami a materiálovými experimentmi.
Fascinuje ma komplexnosť prírodných systémov a ich aplikovateľnosť v dizajne. Naturálie v mojich konceptoch predstavujú symboliku ľudského emocionálneho prežívania.
Preferuje materiály s menším dopadom na životné prostredie. „Keďže si uvedomujem, aký konzum môj odbor prináša, prirodzene k nim inklinujem. Používam najmä hodváb, bavlnu, vlnu, kožu či rôzne recykláty,” opisuje Klára.
Uprednostňujem, keď materiál slúži ako kvalitné plátno, nie ako hotový obraz.
Rada ho upravuje a pracuje s jeho premenlivosťou a transformáciou v pohybe. V poslednej dobe využívam aj digitálne technológie ako 3D tisk, tisk na textil a laser cut. Jej srdcovou záležitosťou sú prvé šaty s 3D tiskom na hodvábnu organzu, ktoré sa objavili v editoriáli pre Vogue Portugal. Proces vytvárania tejto textílie bol veľmi komplikovaný – od testovania tisku, 3D modelovania a polohovania strihu až po samotné zošívanie.
Tento experiment Klára taktiež aplikovala na ďalšie troje šaty, ktoré boli prezentované na MBPFW SS26 a následne v celej kolekcii “Eternity Capsule” na We’re Next25.
Keďže je Klára stále študentkou, chce to využiť naplno. V posledných kolekciách si vytvárala aj vlastné topánky a rada by sa v tom ďalej zdokonaľovala. Ideálne si predstavuje zdieľaný ateliér, v ktorom by mohla tvoriť kolekcie aj zákazkovú tvorbu s ľuďmi s podobným zmýšľaním.„Som realistka, no v kútiku duše túžim pokračovať aj v experimentálnej tvorbe na hranici avantgardy,“ dodáva.
@karinelizova
Karin sa k textilu dostala náhodou. Na strednej škole sa na poslednú chvíľu rozhodla pre textil namiesto grafiky a ukázalo sa, že jej tento odbor sedí najviac. „Vyhovuje mi práca s materiálom, proces a fakt, že výsledok má fyzickú podobu a funkciu,“ opisuje pre Refresher.
Odev vnímam ako médium, ktoré je priamo spojené s telom a každodenným životom.
Inšpiráciu čerpá z prostredia, v ktorom sa pohybuje, no aj zo situácií z bežného života. Dôležitú úlohu u nej zohráva geometria, ktorá sa prirodzene premieta do tvarov, proporcií a práce s plochou. „Pomáha mi držať veci jasné a funkčné a skôr než o príbeh mi ide o logiku tvaru a o to, aby odev fungoval vizuálne aj konštrukčne,“ približuje svoj proces Karin.
„V poslednej dobe mám pocit, že materiál si vyberá mňa, nie naopak,“ prezradila. Strihy pre ňu nevznikajú ako vopred hotová predstava, ale skôr ako reakcia na vlastnosti materiálu a na tému, ktorú práve rieši.
Ak by si mala vybrať jeden obľúbený kúsok, bola by to čierna perforovaná kožená bunda. Je to model, ktorý pre Karin spája prácu s materiálom, technológiu aj nositeľnosť. „Baví ma jej jednoduchosť, ale aj detail perforácie, ktorý jej dáva charakter,“ dodáva.
Do budúcnosti by najradšej pokračovala v zákazkovej tvorbe, pretože ju baví pracovať priamo s konkrétnym zákazníkom a zhmotňovať jeho predstavy. „Tento spôsob práce mi dáva asi najväčší zmysel,“ hovorí. Zároveň dúfa, že sa jej tvorba bude prirodzene dostávať k ľuďom, ktorí s ňou súznejú, a že bude fungovať v bežnom živote – nielen ako súčasť kolekcií alebo prezentácií.