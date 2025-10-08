Kategórie
dnes 8. októbra 2025 o 11:00
Čas čítania 5:37
Michaela Kedžuchová

Vieš, kto točí videoklipy pre SIMILIVINLIFE-a či Annet X? Títo umelci dávajú rapu jeho ikonickú vizuálnu podobu (ARTIST SPOTLIGHT)

Vieš, kto točí videoklipy pre SIMILIVINLIFE-a či Annet X? Títo umelci dávajú rapu jeho ikonickú vizuálnu podobu (ARTIST SPOTLIGHT)
Zdroj: Instagram / @timo_talapka, @surecurated, @thomaspurple, @saymonseris
KULTÚRA ARTIST SPOTLIGHT HUDBA HUDOBNÉ VIDEOKLIPY
Všetky klipy známych rapových songov od nás, ale aj od susedov Čechov dobre poznáme – no kto za nimi stojí?

Videoklipy neodmysliteľne patria k hudbe – od čias MTV, cez YouTube, až po nový trend zdieľania videí na Instagrame. Spojiť obraz a hudbu tak, aby dokonale ladili a vytvárali spoločný príbeh, však určite nie je jednoduché. Preto sme sa rozhodli, že tento Spotlight venujeme práve tým, ktorí majú cit pre spájanie médií ako málokto.

Zaujíma ťa scéna mladých slovenských a českých umelcov? Sleduj našu tému ARTIST SPOTLIGHT a objav talenty, o ktorých bude čoskoro hovoriť každý!

@dvdculture

Za produkciou DVD CULTURE stojí David Said, ktorý produkoval videoklipy na tracky „I Got It“ od Calina a Shimmiho či „MAM P*CI“ a „Chlap“ od SIMILIVINLIFEa, ale aj videá novej „rychlej holky“ juli koli, napríklad na track „Nemohl říct“. Síce sa zdá, že na tejto scéne nie je dlho, povedal nám, že svoj prvý klip vydal asi pred desiatimi rokmi.

Čo Davida inšpirovalo ponoriť sa do hlbín natáčania videoklipov? „Vyrastal som na Chicago drille, kde sa mi vždy páčila autentickosť a štýl – nielen interpreta, ale aj samotných videí. Vďaka tomu som sa začal venovať réžii a tvorbe videoklipov,“ prezradil pre Refresher.

Odporúčané
Jedinečné motívy a linky, ktoré vyzerajú ako vylaserované. Týchto tatérov zo Slovenska a Česka musíš poznať (ARTIST SPOTLIGHT) Jedinečné motívy a linky, ktoré vyzerajú ako vylaserované. Týchto tatérov zo Slovenska a Česka musíš poznať (ARTIST SPOTLIGHT) 3. septembra 2025 o 11:00

Pri otázke, ktorý z klipov, ktoré doteraz robil, má najradšej, spomenul práve „I Got It“, ale aj ten na song „Utiká/Fast“ od Cédrica, člena rychlých kluků.

Všetky moje videá majú dušu a často si ich spájam s nejakým obdobím môjho života. Snažím sa, aby každé video pôsobilo reálne a čo najautentickejšie. Keď točím, potrebujem, aby bol interpret sám sebou a hlavne, aby sa cítil dobre. Ak by medzi nami nebola chémia alebo porozumenie, je podľa mňa lepšie to radšej nechať tak.

@horovaanezka

Aj keď sme v tomto prostredí nenarazili na veľa žien, prítomnosť Anežky nás rozhodne potešila. Prezradila nám, že s tvorbou videí experimentovala už od detstva, keď natáčala filmy z dovoleniek. Neskôr sa k jej záujmom pridala aj móda a tieto dva svety sa prepojili. Či už ide o klip „MMA“ od Bena Cristovao alebo o sériu vizuálov k singlom Annet X – ako sú „10K“, „TO JE MOJE HOLKA“ či „b* back“ – za všetkými stojí táto šikovná umelkyňa.

Klip k tracku „MMA“ bol pre Anežku najväčšou výzvou nielen kvôli veľkému menu interpreta, ale aj podmienkam. „Natáčali sme s úplne miniatúrnym štábom. Prespávali sme na záchrannej farme pre zvieratá, kde úplne neuveriteľnou náhodou napadol rozprávkový sneh. Znamenalo to však aj to, že bolo okolo –10 °C a všetko sa natáčalo vonku, a s technikou to bolo dosť vyčerpávajúce,“ opisuje.

Medzi obľúbené projekty Anežka zaradila projekt s Klárou Vytiskovou, s ktorou vytvorili sériu desiatich videoklipov nadväzujúcich na seba a sprevádzajúcich jej album Vega. Spomenula aj klip „TO JE MOJE HOLKA“, no najviac ju momentálne baví klip k tracku „10K“.

Keď mi Annet túto pesničku poslala, bolo úplne jasné, že klipu musíme dať obrovské tempo, aby sa vyrovnal songu. Nakoniec som s kamerou a s Annet behala tak veľmi, že sme takmer vytvorili ešte energickejšie video než samotný track.

@tiborkuna

Tibor sa venuje fotografii už pätnásť rokov, no s videom začal neskôr: „Tipujem, že približne 8 až 10 rokov sa venujem videotvorbe,“ hovorí. Video má pre Tibora väčšiu výpovednú hodnotu ako fotka a tvorba je celkovo procesne zložitejšia. „Ku klipom som sa konkrétne dostal cez môjho najlepšieho kamaráta AstralKida,“ prezradil nám Tibor.

Odporúčané
Toto sú najhorúcejšie slovenské a české streetwear značky. V šatníku ich má Shimmi, Yzomandias či chalani z 13K (ARTIST SPOTLIGHT) Toto sú najhorúcejšie slovenské a české streetwear značky. V šatníku ich má Shimmi, Yzomandias či chalani z 13K (ARTIST SPOTLIGHT) 28. júla 2025 o 11:00

V portfóliu má klipy k songom ako „Dory“ či „Meno Na Hrobe“ od Karla, „Mr Magic“ od 13K, „Neviditeľnej“ od Kontrafaktu, Calina a Viktora Sheena či „Pasta“ od už spomínaného AstralKida a SIMILIVINLIFEa.

Dnes sa živím full-time ako freelance videographer. Najskôr to bola len zvedavosť, potom hobby a teraz je to v podstate celá moja identita.

Pri otázke na obľúbený klip si Tibor nevedel vybrať. „Za mňa je to každý jeden – každý má svoj príbeh a svoj proces tvorby. Najlepšie sa mi však pracuje s chalanmi, s ktorými som kamoš aj v súkromí, nie je nič lepšie ako tvoriť s kamošmi," dodal.

Čo sa mňa týka, veľmi ma baví klip práve k singlu „Pasta“ – milujem tú taliansku brutalistickú architektúru a to, ako sú v nej AstralKid a SIMI zachytení.

Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
