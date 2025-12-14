Trend ukazuje, že cestovatelia čoraz viac vyhľadávajú autentické zážitky, lokálnu kultúru a mestá s výraznou atmosférou.
Rebríček Tripadvisor najatraktívnejších destinácií pre rok 2025 ovládli mimoeurópske mestá. Na prvom mieste sa umiestnila Osaka, ktorá bodovala kombináciou modernej energie, bohatej histórie a vyhlásenej gastronómie. Druhé miesto obsadilo Kuala Lumpur, známe ikonickými mrakodrapmi, kultúrnou rozmanitosťou a dostupnými cenami. Tretie skončilo Buenos Aires, ktoré láka európskou architektúrou, tangom a silnou kultúrnou atmosférou.
V prvej desiatke sa ďalej umiestnili mestá ako Manama, Lima, Medellín, Auckland, Kjóto, Soul a Casablanca.
|1.
|Osaka
|2.
|Kuala Lumpur
|3.
|Buenos Aires
|4.
|Manama
|5.
|Lima
|6.
|Medellín
|7.
|Auckland
|8.
|Kjóto
|9.
|Soul
|10.
|Casablanca
Aj Európa má v rebríčkoch silné zastúpenie
Medzi najvyhľadávanejšie destinácie patria Londýn pre svoj mix histórie a moderného života, Rím ako kulinárska a historická ikona, Kréta vďaka plážiam a starovekej kultúre a Málaga, ktorá láka príjemným podnebím aj mimo hlavnej sezóny.
