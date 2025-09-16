Život v niektorých krajinách sveta nie je pre slabé peňaženky. Mesačné výdavky tam idú do tisícov dolárov a aj základné veci, ako bývanie či potraviny, stoja extrémne veľa.
Žiť v niektorých krajinách sveta znamená mať mesačne výdavky, ktoré bežného človeka poriadne zabolia. Nový rebríček World Population Overview ukazuje, kde sa život oplatí iba tým, ktorí si môžu dovoliť luxus a komfort. V prvej desiatke nájdeš exotické ostrovy aj európske štáty s vysokým HDP. Až päť zástupcov má práve Európa.
10. Austrália
Na desiatom mieste skončila Austrália. Hoci ide o krajinu so stabilnou ekonomikou a vysokou životnou úrovňou, najväčšiu položku rozpočtu tvorí bývanie. Bývanie v mestách ako Sydney či Melbourne je mimoriadne drahé. Náklady navyše zvyšuje dovoz potravín a služieb, keďže Austrália je geograficky vzdialená od hlavných svetových trhov.
9. Bahamy
Karibské Bahamy patria k destináciám, kde vysoké ceny výrazne kontrastujú s príjmami miestnych. Hlavné mesto Nassau má drahé nájmy aj potraviny, čo spôsobuje, že väčšina obyvateľov žije od výplaty k výplate. Turizmus tu síce prináša miliardy - len v roku 2024 prišlo viac než 11 miliónov návštevníkov, najmä z USA - ale pre domácich sú náklady často neúnosné.
8. Spojené štáty americké
USA sú známe obrovskými rozdielmi medzi jednotlivými regiónmi. Zatiaľ čo New York, Los Angeles či San Francisco patria k najdrahším mestám planéty, v menších mestách alebo na vidieku sa dá žiť oveľa lacnejšie. Najväčšou položkou sú náklady na bývanie, ktoré v metropolách stúpli za posledných päť rokov o 40 %. Výraznú časť rozpočtu domácností zhltne aj zdravotné poistenie či doprava.