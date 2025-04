„Vedela som, že si ešte chcem vyskúšať život v zahraničí a na Austrálii ma priťahovalo to, že je tu oceán, pláže, slnečno a samozrejme ich životný štýl,“ hovorí mladá Slovenka Alexandra, ktorá už šesť rokov žije v Sydney.

Alexandra Babrnáková pochádza z Hornej Súče neďaleko Trenčína, krátko po štúdiu v Bratislave sa však s priateľom rozhodla odsťahovať na druhý koniec sveta - do Austrálie. Vkročila do neznáma, no dnes pracuje v úspešnej developerskej firme.

„Ja som bola stotožnená s tým, že si spočiatku budem musieť hľadať nejakú sezónnu prácu, napríklad ako čašníčka. Lenže tým, že bola off-season, ponúk bolo veľmi málo. Pamätám si, že som chodila s vytlačenými CV z podniku do podniku a pýtala som sa na prácu. Lenže vždy som videla, ako si manažér zobral papier a moje CV položil na kôpku ďalších. Vedela som, že som jedna z tisíca,“ spomína na prvé týždne v Sydney.

Na sociálnych sieťach sa Alexandra delí o to, ako vyzerá jej bežný deň v Sydney a Slovákom ukazuje austrálsky lifestyle. „Najväčšia udalosť dňa je ísť pozerať východ slnka na pláž. V lete, keď slnko vychádza o pol piatej alebo o piatej, tam prídeš a je tam plno ľudí. Ľudia vstávajú o 4 ráno len preto, aby sa stretli s kamarátmi, išli na kávu, zabehať si alebo surfovať,“ hovorí.

V rozhovore pre Refresher okrem iného prezradila, ktoré zamestnania sú v Austrálii dobre ocenené a šikovní Slováci ich zvládnu ľavou zadnou, čo jej zo Slovenska chýba najviac a či sa v budúcnosti plánuje vrátiť domov, alebo koľko musí obyvateľ Austrálie zarábať, aby si zabezpečil slušný život.

Ako dlho žiješ v Austrálii a ako si sa tam dostala?

Už to bude šesť rokov. Na vysokej som mala spolužiačku, ktorá ma nahovárala na to, aby sme spolu išli do Austrálie. V tom čase sme v lete chodili na Work and Travel do USA, rozprávali sme sa, že by sme po štúdiu išli do Austrálie, ale ja som z toho plánu nakoniec upustila a ona išla.

V Bratislave som nastúpila do svojej prvej serióznej práce a začala žiť „dospelácky život.“ Lenže vždy, keď som videla jej storky, kávičky, pláže, lifestyle, som v hlave mala myšlienku, že som s ňou mala ísť. Nakoniec sme sa teda aj s mojím frajerom rozhodli odsťahovať.

Prečo si sa rozhodla presťahovať práve do Austrálie?

Mne sa veľmi páčilo aj v USA, v Austrálii je však ľahšie získať víza ako v USA. Vedela som, že si ešte chcem vyskúšať život v zahraničí a na Austrálii ma priťahovalo to, že je tu oceán, pláže, slnečno a samozrejme ich životný štýl.

Pri porovnávaní cien ma prekvapilo, že niektoré veci sú tu dokonca lacnejšie ako na Slovensku. Napríklad keď som pracovala v Bratislave, chodili sme na obedy za 3,50 €, a to už vraj dávno neplatí.

Ako vyzerali tvoje začiatky? Ja som sem prišla študovať a dostala som študentské víza. Išli sme dvaja, čo bola možno trošku výhoda, avšak je ľahké si tu nájsť kamarátov. Keď je človek sám v cudzej krajine, prirodzenejšie nadväzuje nové kontakty a samozrejme, je tu veľmi veľa ľudí, ktorí sú na tom rovnako a majú záujem spoznávať sa.

Prišli sme k mojej kamarátke, ale hneď sme si hľadali vlastné bývanie a prácu. Šokom pre mňa bolo, že v Austrálii bola zima. My sme prišli niekedy v máji, keď je v Austrálii zima a bolo okolo 15 stupňov. To som však netušila. Nemala som so sebou ani zimný kabát, žila som v tom, že je tu stále slnečno a 30 stupňov. (smiech)

Ako si si našla prácu v Austrálii? Bolo to náročné? Ja som bola stotožnená s tým, že si spočiatku budem musieť hľadať nejakú sezónnu prácu, napríklad ako čašníčka. Lenže tým, že bola off-season, ponúk bolo veľmi málo. Pamätám si, že som chodila s vytlačenými CV z podniku do podniku a pýtala som sa na prácu. Lenže vždy som videla, ako si manažér zobral papier a moje CV položil na kôpku ďalších. Vedela som, že som jedna z tisíc.

Spätne viem, že to nebolo úplne najšťastnejšie naplánovanie. Situáciu trošku komplikoval aj fakt, že som dostala študentské víza a mohla odpracovať iba 20 hodín. Nakoniec som však cez kontakty získala prácu čašníčky v reštaurácii. Nonstop som si večer po práci posielala životopisy do kancelárií, keďže som na Slovensku vyštudovala ekonómiu. Prácu som si našla po dvoch mesiacoch intenzívneho hľadania, keď som poslala asi 500 životopisov.

Mala si pred odchodom nejaké našetrené peniaze? Predpokladám, že kúpiť si letenky a začať nový život na druhom konci sveta bez záruky práce nebolo úplne najjednoduchšie.

Frajer predal dobré auto a ja som mala našetrenú slušnú sumu peňazí, asi 7-tisíc, čo bolo na tú dobu celkom dosť. Ale na tieto zdroje sme chceli siahnuť iba v krajnom prípade. Pamätám si, ako sme sa vláčili pešo s ťažkými taškami z nákupu, len by sme zbytočne nemíňali peniaze na autobusy. (smiech) Po príchode sme pár dní bývali u kamarátky a hneď potom sme si našli izbu. Je to tu s ubytovaním celkom náročné. Nájom sa platí každý týždeň alebo každé dva týždne a bývanie nedostaneš len tak.