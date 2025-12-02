Kategórie
dnes 2. decembra 2025 o 10:55
Čas čítania 0:42
TASR

Slovenská univerzita sa zaradila medzi TOP biznis školy sveta. Fakultu managementu UK ocenili v zahraničí

Slovenská univerzita sa zaradila medzi TOP biznis školy sveta. Fakultu managementu UK ocenili v zahraničí
Zdroj: instagram / @fakulta.managementu.uk
Fakulta managementu (FM) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave získala štyri palmy excelentnosti v globálnom rebríčku Eduniversal 2025.

FM UK sa zaradila medzi najlepšie hodnotené biznis školy sveta. Dekan fakulty Peter Štarchoň prevzal ocenenie na gala podujatí v dňoch 10. až 13. novembra v Indore v Indii. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Eva Kopecká.

Rebríček Eduniversal hodnotí medzinárodný vplyv, reputáciu, kvalitu partnerstiev a uznanie medzi dekanmi popredných obchodných škôl z viac ako 150 krajín. FM UK v tohtoročnej edícii povýšili do prestížnej kategórie Top Business Schools with Significant International Influence, čím získala štyri palmy excelentnosti z piatich. „Je to dôkaz, že aj slovenská fakulta dokáže diktovať tempo v európskom vysokoškolskom priestore," uviedol dekan fakulty.

UK, univerzita Komenského
Zdroj: TASR/Dano Veselský

Hovorkyňa priblížila, že fakulta posunula úroveň z troch na štyri palmy vďaka dlhodobému budovaniu medzinárodnej prestíže, rozvoju partnerských sietí v Európe, Ázii, USA a Oceánii, dynamickej mobilite študujúcich a pedagógov i excelentnej výkonnosti vo vedeckom výskume.

„FM UK svojím postupom v rebríčku Eduniversal posilňuje medzinárodnú prestíž celej univerzity. Tento úspech odráža našu schopnosť budovať globálne konkurencieschopné vzdelávanie a motivuje fakulty k ďalšiemu rozvoju excelentnosti vo výučbe, výskume a medzinárodných partnerstvách," dodal rektor UK Marek Števček.

BRATISLAVA VYSOKÉ ŠKOLY
