Kvôli nevinnej situácii, ktorú opakované zábery jasne vysvetlili, dostáva vyhrážky smrťou a stiahol sa zo sociálnych sietí
Formula 1 je momentálne jeden z najsledovanejších športov na svete a najnovší incident z posledných pretekov vyvolal veľkú diskusiu. Mladý jazdec Mercedesu Kimi Antonelli spravil jazdeckú chybu, kvôli ktorej teraz dokonca čelí vyhrážkam smrťou.
Iba 19-ročný Kimi dostal na včerajších pretekoch v Katare jemný šmyk, vynieslo ho mimo ideálnu stopu a Lando Norris ho preto obehol. Norris tak získal dôležité dva body v boji o titul s Maxom Verstappenom z Red Bullu. Krátko po pretekoch však inžinier Verstappena naznačil, že Antonelli Norrisa „len tak pustil", a bývalý jazdec Helmut Marko z Red Bullu dokonca povedal, že to urobil naschvál.
Ako informuje Sky Sports, to stačilo na to, aby sa časť fanúšikov Red Bullu pustila do mladíka a začali mu posielať nenávistné správy aj vyhrážky smrťou. Kimi si preto začiernil profilovku a dokonca sa stiahol zo sociálnych sietí.
Mercedes je odhodlaný celú situáciu riešiť s podporou FIA. Red Bull sa medzitým vyjadril oficiálne — v stanovisku ľutuje, kam sa to celé dostalo. Helmut Marko sa po zhliadnutí opakovaných záberov tiež ospravedlnil a potvrdil, že Antonelli Norrisa nepustil úmyselne.