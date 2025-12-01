Herec vysvetlil, že za premenou nestojí kríza, ale nový film, na ktorom pracuje.
Tomáš Maštalír sa objavil ako jeden z hostí v najnovšej epizóde podcastu Romulus a Remus a mnohých prekvapila jeho náhla zmena imidžu. Dlhé roky je považovaný za sexsymbol a dnes chodí s odfarbenými vlasmi a náušnicou v uchu.
V podcaste ženícha Raťa a moderátora Krištofa diskutovali najmä o autách, keďže obaja sú automobiloví nadšenci. Reč však neostala len pri nich – prišla aj otázka, prečo sa Tomáš rozhodol pre takúto radikálnu zmenu vzhľadu.
Ako to už pri hercoch býva, za všetkým stojí práca. Maštalír pôvodne nevedel, či o pripravovanom projekte môže hovoriť, nakoniec však prezradil, že zmenu podstúpil kvôli svojej novej úlohe vo filme Šipkári.
„Hľadali sme veľkú odlišnosť oproti tomu, ako vyzerám bežne. Po poslednom natáčacom dni ideme zabojovať, aby som vyzeral ako predtým," povedal. Zmenu si mohol dovoliť aj preto, že sa aktuálne naplno venuje iba tomuto projektu – keď pracuje na viacerých naraz, podobné úpravy nie sú bežné.