dnes 1. decembra 2025 o 13:37
Čas čítania 0:35
Hana Divišová

Slovom roka 2025 sa podľa Oxfordu stal trendový pojem „rage bait“. Poznáš jeho význam?

Slovom roka 2025 sa podľa Oxfordu stal trendový pojem „rage bait“. Poznáš jeho význam?
Zdroj: Unsplash/engin akyurt
Po minulých rokoch, ktoré ovládli pojmy „rizz“ a „brain rot“, tak Oxford opäť ukazuje, ako veľmi náš jazyk formuje online svet.

Oxford University Press každoročne oznamuje slovo roka. Tento rok získalo prestížny titul slovné spojenie „rage bait“. Doslovne by sme ho preložili ako návnada na zúrivosť. Po slovách „rizz“ (2023) a „brain rot“ (2024) je toto ďalší výraz, ktorý odráža to, ako sa mení náš online jazyk aj správanie.

Podľa oficiálnej definície Oxfordu opisuje „rage bait“ online obsah zámerne vytvorený tak, aby vyvolal hnev alebo pobúrenie. Je provokatívny a jeho cieľom je zvýšiť návštevnosť alebo interakcie na sociálnych sieťach.

slovo roka 2025
Zdroj: corp.oup.com

Typickým príkladom sú príspevky typu „Toto nosia dnešné ženy do fitka?!“ alebo „Takúto porciu dostaneš za 15 eur v centre mesta“

O titul slova roka bojovali traja finalisti – „rage bait“, „aura farming“ a „biohack“. Každý z nich odráža témy a trendy, o ktorých sme v danom roku najviac diskutovali. Víťaz „rage bait“ napokon vzišiel z trojdňového hlasovania, do ktorého sa zapojilo viac ako 30-tisíc ľudí.

