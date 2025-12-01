Obrovský úspech mladej Slovenky. Nina Kvasnicová získala striebro na svetovom šampionáte v karate

Nina Kvasnicová sa stala vicemajsterkou sveta v kategórii kumite do 55 kg.
Slovenská reprezentantka v karate Nina Kvasnicová sa môže pochváliť veľkým úspechom. Na svetovom šampionáte v Káhire si vybojovala striebornú medailu v kategórii kumite do 55 kg.
Vo finále ju zdolala domáca reprezentantka Ahlam Youssefová, ktorá zvíťazila výsledkom 9:3, píše Olympic.sk. Napriek prehre Kvasnicová predviedla počas turnaja skvelé výkony a potvrdila, že patrí medzi popredné svetové bojovníčky svojej váhovej kategórie.
V kategórii kata sa o medailu pokúšal aj Slovák Roman Hrčka, no tesne prehral v súboji o 3. miesto s Američanom Arielom Torresom Gutierrezom 42:44.
