Slovák Tomáš, ktorý sa živí ako profesionálny tantrický masér pre ženy, nám prezradil tajomstvá svojej práce.
Slovák Tomáš pozná zákutia ženského tela omnoho lepšie než väčšina mužov. Pracuje
totiž ako certifikovaný tantrický masér pre ženy.
V rozhovore pre Refresher nám porozprával o tom, aké ženy vyhľadávajú jeho služby, ale i to, či ho niektoré klientky zvádzajú alebo prehovárajú na sex.
„Niekedy sa ma priamo spýtajú, či ‚robím aj niečo viac‘, inokedy so mnou flirtujú a
testujú moje hranice. Občas sa ma snažia dotýkať na stehnách, rukách, či na penise,“ hovorí Tomáš s tým, že niektoré ho dokonca skúšajú aj emocionálne manipulovať, aby sa s nimi vyspal.
„Hovoria mi o tom, že už niekoľko rokov nemali sex a veľmi by to chceli znova skúsiť.
Rozprávajú o problémoch, ktoré majú vo vzťahu. Napríklad o tom, ako sa im ich partner nevenuje,“ prezrádza.
Okrem toho, čo robí v podobných situáciách, nám Tomáš prezradil, aké vlastnosti by
mal mať muž, ktorý by chcel pracovať ako tantra masér, čo je podľa neho na tejto práci
najnáročnejšie, ale i to, aký vplyv má na jeho osobný intímny život.
- Aké charakterové vlastnosti by mali mať podľa Tomáša muži, ktorí chcú pracovať ako tantrickí maséri a či na túto prácu potrebuješ byť „obdarený“.
- Či sa mu stáva, že počas masáže dostane erekciu a ako na to reagujú klientky.
- Ako sa ho klientky snažia zviesť a zmanipulovať, aby sa s nimi vyspal.
- Čo v takom prípade robí, aby klientku neurazil a či už niekedy musel pre nevhodné správanie klientky ukončiť masáž.
- Ako mu klientky občas navrhnú, či by nemohli byť kamarátmi s výhodami.
- O mladých dievčatách, ktoré si chcú Tomášove služby objednať najmä v noci, keď sa vracajú z párty.
Ako si sa dostal k práci tantrického maséra pre ženy?V minulosti som veľmi rád chodil na tantrické masáže. Niektoré skúsené masérky
okrem masáží ponúkali aj profesionálne kurzy tantrickej masáže, ale väčšinou len pre
ženy, ktoré by sa chceli venovať tejto profesii a poskytovať masáže mužom. Nakoniec
som si však našiel kurz zameraný na masáž od muža pre ženu. Keď som ho úspešne
absolvoval, postupne som si začal hľadať klientelu.
Aké charakterové vlastnosti by mal spĺňať muž, keby sa chce stať tantrickým masérom?
V prvom rade si musí veriť a musí si vedieť získať dôveru svojich klientiek. Predsa len,
tantrická masáž je veľmi intímna záležitosť. Keďže sa masér a klientka vo väčšine prípadov
stretnú prvýkrát naživo až tesne pred masážou, musí cítiť, že mu môže dôverovať. S
týmto úzko súvisí aj prezentácia maséra a spôsob, akým propaguje svoje služby.
Samozrejme, mal by byť atraktívny. Neznamená to, že musí mať vyšportované telo, ale
je dôležité, aby sa staral o svoj zovňajšok. Žena si masáž totiž užije len vtedy, keď je pre ňu masér aj fyzicky príťažlivý.
Aký je rozdiel medzi tantrickou masážou a sexuálnymi službami?Tantrická masáž pracuje s energiou, vedomým dotykom a vnútorným nastavením – jej
cieľom nie je sexuálne uspokojenie, ale transformácia napätia a blokov klientiek.
Sexuálne služby sú naopak iba o fyzickom uspokojení a priamo smerujú k fyzickému
vyvrcholeniu. Hoci k orgazmu môže dôjsť aj počas tantrickej masáže, nie je „produktom
služby“, ale vedľajším účinkom otvorenia sexuálnej energie v tele.
Samozrejme, intimita a nahota prítomné pri tantrickej masáži vytvárajú u klientok rôzne
očakávania. Niekedy si prácu s energiou môžu zameniť za pozvanie k sexuálnej
interakcii. Aby neprišlo k podobným nedorozumeniam, vždy si pred masážou nastavíme
jasné hranice.
Niektoré klientky sa podľa mňa cítia osamelo. Hľadajú intímny kontakt a pocit prijatia. Ďalšie si
pravdepodobne chcú potvrdiť, že sú pre muža atraktívne a chcú sa cítiť žiadane.
Dostávaš niekedy od klientiek návrhy na sex?
