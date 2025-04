Vladana Augstenová je jednou z trinástich sexuálnych asistentiek v Česku a na Slovensku, ktoré pomáhajú objavovať zdravotne znevýhodneným ľuďom svoju sexualitu.

Právo na sex majú všetci, aj zdravotne znevýhodnení ľudia. Keďže mnohí z nich žijú izolovane od spoločnosti a pre svoj hendikep nemôžu spoznávať vlastnú sexualitu sami, sú odkázaní na pomoc sexuálnych asistentiek. Jednou z nich je aj Češka Vladana Augstenová, s ktorou sme sa porozprávali o jej práci.

„Zo začiatku to bolo pre mňa náročné v tom, že som sa dovtedy nestretla so žiadnym zdravotne znevýhodneným človekom – vozíčkarov som videla maximálne z diaľky na ulici, alebo v televízii. Zrazu som k nim však mala pristupovať blízko, úplne najbližšie a pracovať s ich nahým telom,“ spomína Vladana Augstenová na svoje začiatky.

Sexuálna asistentka v rozhovore pre Refresher priblížila, ako takéto služby prebiehajú, pre koho sú určené, ale aj to, čo všetko zahŕňajú. „Do služieb sexuálnych asistentov patrí aj sex. Samozrejme, je to dobrovoľné. Nikto nikoho do ničoho nenúti, ale pokiaľ si asistent sadne s klientom, môže tam prebehnúť aj takáto interakcia,“ hovorí s tým, že bežne môže ísť napríklad o konzultácie, asistovanie pri masturbácii, prácu s telom, či pomoc pri polohovaní počas súlože.

Vladana Augstenová, ktorá je okrem iného aj sexuologická bodyworkerka, nám tiež prezradila, že ju často potajme kontaktujú zdravotne znevýhodnení muži po 40-tke, ktorí nemajú žiadne skúsenosti so sexom. Niektorým zakazujú sexuálnu asistenciu rodičia, iným pravidlá ústavov. „Aj jeden človek môže rozhodnúť o sexualite iných ľudí, ktorí s tým nič nedokážu urobiť. Nespoznajú svoju sexualitu do konca života.“

V Refresheri ti pravidelne prinášame rozhovory s rôznymi inšpiratívnymi ľuďmi a otvárame témy, ktoré sú pre spoločnosť tabu. Jednou z nich je aj sexualita a preto o nej píšeme otvorene, fakticky a bez predsudkov.

Napriek tomu, že je súčasťou života každého z nás, len málokto o nej hovorí nahlas a prirodzene. Tvorbou kvalitných textov chceme docieliť, aby sa to zmenilo. Naposledy sme vyspovedali dominu Queen Unikitty a vyskúšali cviky na zlepšenie erekcie.

Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do klubu Refresher+.

V tomto článku si prečítaš: Čo všetko patrí do sexuálnej asistencie.

Čo najčastejšie žiadajú slobodní klienti a čo páry.

Prečo môže byť pornografia pre ľudí s hendikepom deštrukčná.

Koľko stoja služby sexuálnych asistentov a prečo sú lepšie zárobky v komerčnom sexbiznise.

Či sa dá sexuálna asistencia považovať za neveru.

Ako mnohých rodičov so zdravotne znevýhodnenými deťmi potešilo, že služby sexuálnych asistentov prišli aj do Česka.

Ako vníma prácu Vladany jej rodina.

Čo je to sexuálna asistencia?

Ide o službu určenú pre klientov, ktorí nedokážu na mentálnej ani fyzickej úrovni sami uspokojiť svoje sexuálne potreby. Primárne sú to zdravotne znevýhodnení ľudia s hendikepom a seniori starší ako 75 rokov.

Moju pomoc vyhľadávajú však aj klienti, ktorí nepatria medzi zdravotne znevýhodnených ľudí. Často ide o ľudí so psychickými problémami. Trápi ich napríklad, že si nedokážu nájsť vzťah kvôli nízkemu sebavedomiu. Ja osobne nerozlišujem, či má klient zdravotné, alebo duševné ťažkosti.



O aké služby ide?

Je to celý balík služieb. Môže ísť o konzultácie, prácu s telom, sprievod na akcie, pomoc s polohovaním počas súlože, asistovanie pri masturbácii či poradenstvo ohľadne sexuality a intimity, osobného rozvoja a medziľudských vzťahov.

Ako prebiehajú stretnutia s klientmi?

Najskôr si s klientom dohodneme tzv. úvodnú hodinu, aby sme si určili podmienky a zistili, čo od služby očakáva. Úvodná hodina je spoplatnená sumou 800 českých korún. Každá ďalšia hodina stojí 1600 korún a je jedno, či ide o prácu s telom, alebo o konzultáciu.

Niektorí klienti sú veľmi hanbliví a nedokážu si vôbec poradiť so svojou sexualitou. Najskôr teda s nimi riešime len poradenstvo, snažíme sa ich upokojiť, všetko im vysvetliť a až potom pristupujeme k nejakej práci s telom.

Ceny našich služieb sa nemenia. Nech sa na hodine deje čokoľvek – klienta napríklad sprevádzame do erotického obchodu a pomáhame mu s výberom sexuálnych pomôcok, za službu nám zaplatí rovnakú sumu, ako keby to bola práca s telom.

Najčastejšie túžia po sexuálnej interakcii – čiže po pohlavnom styku.

Hovoríte, že klientov niekedy sprevádzate aj do erotických obchodov. Čo všetko patrí do sexuálnej asistencie?

Úplne všetko, čo sexualita a intimita ponúka v rámci nášho spoločenského života. Samozrejme, nemôže pri nej dochádzať k násiliu a musia sa rešpektovať hranice. Klient si od asistentky, či asistenta nemôže vynucovať nič, s čím druhá strana nesúhlasí. To isté platí aj naopak.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Vladana Augsten (@vladanaaugstenova)

Keď prechádzate nejakou terapiou, musíte si s terapeutom sadnúť. Pri sexuálnej asistencii je obzvlášť dôležité, aby si klient so svojím asistentom sadol, pretože pracujeme s intimitou. Pokiaľ si nevyhovujú, asistent má právo bez akéhokoľvek dôvodu odmietnuť klienta a prevezme si ho niekto iný. Rovnako aj klient má kedykoľvek možnosť vymeniť asistenta a zvoliť si niekoho, kto poskytuje také služby, aké vyžaduje.

Ja osobne napríklad neposkytujem pohlavný ani orálny styk. Klientom ponúkam iba tzv. body terapiu, mapovanie tela a hľadanie erotogénnych zón. Sexuálne ani erotické interakcie, ktoré sú najžiadanejšie neposkytujem.

Ja som si doteraz myslel, že sexuálni asistenti a asistentky poskytujú maximálne pomoc s masturbáciou, nie pohlavný a orálny styk.