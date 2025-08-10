Thajsko sprísňuje pravidlá. Za toto porušenie hrozí pokuta viac ako tisíc eur

Thajsko zakázalo drony kvôli bezpečnostným rizikám.
Veľvyslanectvo SR v Bangkoku upozorňuje, že thajský úrad civilného letectva vydal okamžitý zákaz používania všetkých typov dronov a bezpilotných systémov na celom území Thajska. Tento zákaz platí od 30. júla do 15. augusta a môže byť predĺžený. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na svojom webe.
„Toto opatrenie bolo zavedené ako preventívna reakcia na potenciálne riziko pre národnú bezpečnosť a ochranu obyvateľov vyplývajúcu z prebiehajúceho konfliktu pozdĺž thajsko-kambodžskej hranice,“ priblížil rezort diplomacie.
Pripomína, že za porušenie zákazu hrozí väzenie na viac ako jeden rok vrátane pokuty vo výške 40-tisíc thajských bahtov (1 070 eur). Bezpečnostné zložky sú podľa MZVEZ oprávnené lietajúci dron okamžite zničiť z dôvodu porušenia národnej bezpečnosti.