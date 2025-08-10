Kategórie
dnes 10. augusta 2025 o 15:48
Čas čítania 0:28
TASR

Thajsko sprísňuje pravidlá. Za toto porušenie hrozí pokuta viac ako tisíc eur

Thajsko sprísňuje pravidlá. Za toto porušenie hrozí pokuta viac ako tisíc eur
Zdroj: Wiki Commons
ZAUJÍMAVOSTI CESTOVANIE DOVOLENKA THAJSKO
Thajsko zakázalo drony kvôli bezpečnostným rizikám.

Veľvyslanectvo SR v Bangkoku upozorňuje, že thajský úrad civilného letectva vydal okamžitý zákaz používania všetkých typov dronov a bezpilotných systémov na celom území Thajska. Tento zákaz platí od 30. júla do 15. augusta a môže byť predĺžený. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na svojom webe.

„Toto opatrenie bolo zavedené ako preventívna reakcia na potenciálne riziko pre národnú bezpečnosť a ochranu obyvateľov vyplývajúcu z prebiehajúceho konfliktu pozdĺž thajsko-kambodžskej hranice,“ priblížil rezort diplomacie.

Pripomína, že za porušenie zákazu hrozí väzenie na viac ako jeden rok vrátane pokuty vo výške 40-tisíc thajských bahtov (1 070 eur). Bezpečnostné zložky sú podľa MZVEZ oprávnené lietajúci dron okamžite zničiť z dôvodu porušenia národnej bezpečnosti.

Thajsko
Zdroj: Louish.Pixel/Flickr
CESTOVANIE DOVOLENKA THAJSKO
TASR
TASR
Všetky články
Náhľadový obrázok: Wiki Commons
Domov
