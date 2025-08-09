Kategórie
dnes 9. augusta 2025 o 17:00
Čas čítania 7:55
Adriana Královičová

Slováci prezradili, ako funguje nájom v európskych mestách: Scamy, imigranti v suteréne, ale aj ochota

Slováci prezradili, ako funguje nájom v európskych mestách: Scamy, imigranti v suteréne, ale aj ochota
Zdroj: respondentov
ZAUJÍMAVOSTI BÝVANIE ŽIVOT SLOVÁKOV V ZAHRANIČÍ
Vieš si predstaviť, s akými nástrahami sa stretávajú Slováci, ktorí sa rozhodnú žiť v zahraničí a nájsť si bývanie? V Kodani sa prenajímateľ stará o všetko, technika vám pošle do 2 dní. V Barcelone je ich ochota nulová.

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako funguje hľadanie nájmu v Kodani.
  • V akej sume sa pohybuje nájom v Barcelone.
  • Ako k nájomcom pristupujú prenajímatelia.
  • Aké práva má nájomca v Barcelone, Kodani či Paríži.
Súvisiace témy
BÝVANIE ŽIVOT SLOVÁKOV V ZAHRANIČÍ
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Adriana Královičová
Adriana Královičová
Reporter
Všetky články
V Refresheri sa venujem lifestylovým témam v rubrike umenie/dizajn. Občas píšem aj témy zo sveta módy, ktorá ma veľmi baví. Tipy na článok posielaj na [email protected]
Náhľadový obrázok: archív respondentov
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Najnovšie

