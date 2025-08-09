Vieš si predstaviť, s akými nástrahami sa stretávajú Slováci, ktorí sa rozhodnú žiť v zahraničí a nájsť si bývanie? V Kodani sa prenajímateľ stará o všetko, technika vám pošle do 2 dní. V Barcelone je ich ochota nulová.
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako funguje hľadanie nájmu v Kodani.
- V akej sume sa pohybuje nájom v Barcelone.
- Ako k nájomcom pristupujú prenajímatelia.
- Aké práva má nájomca v Barcelone, Kodani či Paríži.
Máš už predplatné?Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 186684 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: PPV kód na Oktagon 74 , Kaliforňan miska podľa vlastného výberu ZDARMA alebo 30-dňová výzva s ChatGPT od Jazykového mentoringu ZDARMAZobraziť všetky (17)