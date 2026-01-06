Budúci rok vyjde toľko úžasných hier, že je nemožné odporučiť ti len 20 z nich. Aj tak sme to skúsili a výsledkom je zoznam peciek, pri ktorých tvoja peňaženka zaplače.
Po výbere toho najlepšieho, čo si mal možnosť hrať v roku 2025, ti prinášame pohľad na to najočakávanejšie, čo vyjde tento rok. O mnohých hrách ešte nevieme (očakáva sa, že PlayStation oznámi 2D God of War hru a Valve možno Half-Life 3), no aj bez prekvapivých titulov sme už teraz mali problém vybrať len 20 úžasne vyzerajúcich hier.
1. Cairn – 29. január 2026 (PC, PS5)
Tvorcovia Furi či Haven tentoraz zvolili pomalšiu hru. Jej náplňou je vyliezť na nebezpečnú horu Kami, ktorú nikto predtým nezdolal. Horolezkyňa Aava počas toho zistí, čo všetko je ochotná obetovať, aby si svoj sen splnila, pričom odhalí mysteriózne tajomstvá hory. Lozenie po skalách nebude také jednoduché ako v God of War či Horizon hrách, ale viac realistické s dôrazom na balansovanie a výdrž postavy.
2. Reanimal – 13. február 2026 (PC, PS5, XSX/S, NS2)
Tvorcovia hororoviek Little Nightmares 1 a 2 sa rozhodli urobiť ešte mrazivejší a gotickejší príbeh s hrôzostrašnejšími príšerami. Podarený výsledok srší z každého záberu. Hru bude možné prejsť v singleplayeri a v kooperácii dvoch hráčov na jednej obrazovke či online a jej cieľom bude dostať sa z nebezpečného sveta preč.
3. Resident Evil Requiem (Resident Evil 9) – 27. február 2026 (PC, PS5, XSX/S, NS2)
Nekonečná hororová séria zažíva od roku 2017 (vydanie Resident Evil VII) zlatú éru. Takmer každý rok vychádza nová hra a všetky sú fantastické. Najnovšia časť sa vráti do bombami zdevastovaného Raccoon City, kde sa zombie nákaza rozmohla. Hlavnou postavou bude úradníčka FBI Grace.
Jej hrateľnostné časti budú strašidelnejšie, pomalšie a napínavejšie. Avšak, v druhej časti hry bude možné hrať za legendu série Leona, ktorého sekcie budú akčné a plné epických momentov. Na svoje si tak prídu fanúšikovia hororu aj akcie.
4. Replaced – 12. marec 2026 (PC, XSX/S)
Replaced je 2,5D akčná plošinovka s pixelartovou prezentáciou. Prítomné sú aj brutálne súboje, skvelá atmosféra alternatívnych 80. rokov minulého storočia, umelá inteligencia, retro futuristický vizuál (trochu to pripomína titul The Last Night, ktorý asi nikdy nevyjde) a skvelá hudba.
5. Crimson Desert – 19. marec 2026 (PC, PS5, XSX/S)
Toto veľkolepé singleplayer RPG od tvorcov Black Desert Online vyzerá ešte ambicióznejšie ako Dragon’s Dogma 2, ale ponúkne podobný stredoveký fantasy svet. Hráč bude môcť lietať na rôznych bytostiach, zachraňovať svet v rozsiahlych súbojoch a užívať si desiatky rôznych herných mechanizmov. Trailer ti hru predstaví oveľa lepšie ako siahodlhé eseje.
6. Pragmata – 24. apríl 2026 (PC, PS5, XSX/S, Switch 2)
Capcom tento rok prinesie tri veľké tituly. Reštart samurajskej Onimushy, Resident Evil Requiem a celkom nový titul menom Pragmata. Sci-fi odohrávajúce sa na inom svete bude akčná hra z pohľadu tretej osoby, v ktorej bude hlavnému hrdinovi pomáhať záhadné mladé dievčatko s nadprirodzenými schopnosťami.
7. Saros – 30. apríl 2026 (PS5)
Fínske štúdio Housemarque vydalo v roku 2021 Returnal, ktoré je dodnes v TOP 3 najlepších hier na konzolu. Saros je v podstate Returnal 2, akurát v inom svete, s iným hrdinom a viac postavami. Ak máš rád mysteriózne príbehy a v prvom rade fantastickú, detailnú hrateľnosť, Saros si zamiluješ rovnako ako Returnal. Nebude to úplne jednoduchá hra, ale takzvaný „bullet hell“ tentoraz bude jednoduchší, pretože ponúkne permanentné upgrady pre tvoju postavu.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Aká jediná hra má šancu vyrovnať sa hajpu GTA VI?
- Aká ázijská hra po vzore Black Myth Wukong vytrie zrak všetkým vývojárom zo západu s animáciami, ktoré závidia aj tvorcovia z Rockstar a Naughty Dog?
- Čo všetko vieme o GTA VI?
- Prečo ťa nové časti zo sérií Control, Plague Tale a Gears of War prekvapia dejom a úplnou zmenou štýlu?