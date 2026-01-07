Psychologický triler The Housemaid sa stal jedným z nečakaných filmových hitov.
Druhý diel s názvom The Housemaid’s Secret by sa mal začať nakrúcať v roku 2026 a nadviaže na druhú knihu z bestsellerovej trilógie autorky Freidy McFadden, informuje portál Deadline.
Hlavná hviezda Sydney Sweeney rokuje o návrate nielen pred kameru, ale aj v úlohe výkonnej producentky. Spolu s ňou by sa mali vrátiť aj Michele Morrone a pravdepodobne aj režisér Paul Feig, ktorý stál za prvým filmom. Scenár opäť pripravuje Rebecca Sonnenshine, autorka adaptácie úspešného prvého dielu.
Rozhodnutie o pokračovaní prichádza krátko po obrovskom úspechu jednotky, ktorá zarobila viac než 130 miliónov dolárov celosvetovo a zaznamenala silnú odozvu na sociálnych sieťach. Príbeh sleduje Millie, mladú ženu s temnou minulosťou, ktorá sa zapletie do nebezpečných hier moci, tajomstiev a manipulácie v domácnosti bohatých zamestnávateľov.
Druhý diel ju postaví do novej práce a nového domu, no sľubovaný čistý štart sa rýchlo zmení na ďalšiu psychologickú pascu. Knižná predloha The Housemaid’s Secret patrí medzi najúspešnejšie thrillery posledných rokov a výrazne prispela k popularite celej série, ktorá má na konte viac než 12 miliónov predaných výtlačkov.
Lionsgate verí, že pokračovanie zopakuje úspech prvého filmu a ešte viac prehĺbi temný, zvodný svet, ktorý si diváci zamilovali. Ak sa návrat Sydney Sweeney potvrdí, fanúšikovia sa môžu tešiť na ďalšiu dávku napätia, zvratov a nebezpečných tajomstiev.