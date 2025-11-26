Kategórie
dnes 26. novembra 2025 o 9:32
Čas čítania 0:51
Michaela Kedžuchová

VIDEO: Sydney Sweeney a Amanda Seyfried odhaľujú tajomstvá v novom psychologickom trileri

VIDEO: Sydney Sweeney a Amanda Seyfried odhaľujú tajomstvá v novom psychologickom trileri
Zdroj: Bontonfilm / propagačný materiál
Očakávaný psychologický triler otvára dvere do nebezpečne zvodného sveta, v ktorom sa za luxusnou fasádou skrývajú manipulácie, škandály a temné pravdy.

Vo filme Pomocníčka Millie (Sydney Sweeney) prichádza do domu bohatých Winchesterovcov s nádejou na nový začiatok. Práca jej má priniesť pokoj a stabilitu, no za dokonalým pozlátkom luxusnej domácnosti sa rýchlo odhaľuje svet manipulácií, pretvárky a starostlivo ukrytých škandálov. Nina (Amanda Seyfried) a Andrew (Brandon Sklenar) pôsobia ako bezchybný pár, ich manželstvo však má k dokonalosti ďaleko – rovnako ako ich dom k predstave dokonale upratanej domácnosti.

Spočiatku Millie prehliada podivnosti, napäté momenty aj Ninine rozmarné záchvaty a obviňovania. Udržať si prácu je pre ňu otázkou prežitia, a tak znáša všetko, čo na ňu domáca pani vrhá. Postupne však napätie v dome hustne. Andrew pôsobí čoraz osamelejšie a medzi ním a Millie rastie tiché, nebezpečné napätie. Nina stráca kontrolu, maska ideálneho manželstva sa rúca – a nik z Winchesterovcov netuší, kto Millie v skutočnosti je.

Film rozpletá spletitý príbeh plný intríg, skrytých hrozieb a šokujúcich zvratov, kde nič nie je také, ako sa zdá.

PSYCHOLOGICKÉ FILMY SYDNEY SWEENEY
