Očakávaný psychologický triler otvára dvere do nebezpečne zvodného sveta, v ktorom sa za luxusnou fasádou skrývajú manipulácie, škandály a temné pravdy.
Vo filme Pomocníčka Millie (Sydney Sweeney) prichádza do domu bohatých Winchesterovcov s nádejou na nový začiatok. Práca jej má priniesť pokoj a stabilitu, no za dokonalým pozlátkom luxusnej domácnosti sa rýchlo odhaľuje svet manipulácií, pretvárky a starostlivo ukrytých škandálov. Nina (Amanda Seyfried) a Andrew (Brandon Sklenar) pôsobia ako bezchybný pár, ich manželstvo však má k dokonalosti ďaleko – rovnako ako ich dom k predstave dokonale upratanej domácnosti.
Spočiatku Millie prehliada podivnosti, napäté momenty aj Ninine rozmarné záchvaty a obviňovania. Udržať si prácu je pre ňu otázkou prežitia, a tak znáša všetko, čo na ňu domáca pani vrhá. Postupne však napätie v dome hustne. Andrew pôsobí čoraz osamelejšie a medzi ním a Millie rastie tiché, nebezpečné napätie. Nina stráca kontrolu, maska ideálneho manželstva sa rúca – a nik z Winchesterovcov netuší, kto Millie v skutočnosti je.
Film rozpletá spletitý príbeh plný intríg, skrytých hrozieb a šokujúcich zvratov, kde nič nie je také, ako sa zdá.
Réžiu Pomocníčky prevzal Paul Feig, ktorý sa tentoraz púšťa do omnoho temnejšieho a psychologickejšieho tónu. Hlavné úlohy stvárňujú Sydney Sweeney a Amanda Seyfried, doplnené Brandonom Sklenarom a Michelem Morronem, pričom nakrúcanie prebehlo začiatkom roku 2025 v New Jersey pod hlavičkou štúdia Lionsgate. Autorka predlohy Freida McFadden film nadšene označila za ešte lepší než svoju knihu.
Pomocníčka dorazí do slovenských kín 25. decembra.