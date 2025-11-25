Kategórie
dnes 25. novembra 2025 o 12:06
Sofia Angušová Anna Sochorová

AKTUÁLNE: Vo veku 78 rokov zomrela česká Zlatovláska. Jorga Kotrbová patrila medzi ikony detských rozprávok

AKTUÁLNE: Vo veku 78 rokov zomrela česká Zlatovláska. Jorga Kotrbová patrila medzi ikony detských rozprávok
Zdroj: Česká televize / Vladimír Souček / propagační materiál
Herecký svet smúti. Vo veku 78 rokov zomrela významná česká filmová a divadelná herečka a dabérka Jorga Kotrbová.

Jorga Kotrbová sa narodila v roku 1947 a pred filmovou kamerou sa objavila po prvýkrát vo veku štrnástich rokov. Divákov si podmanila svojou výraznou osobnosťou a prirodzeným hereckým štýlom. Do dejín českého filmu sa nezabudnuteľne zapísala úlohou krásnej Zlatovlásky v rovnomennej rozprávke. Hrala aj princeznú v rozprávke Honza málem králem z roku 1977.

Jej filmografia je však oveľa širšia. Diváci ju mohli vidieť v komédiách ako Utrpenie mladého Boháčka a Pátek není svátek. Jej prvá veľká filmová úloha vo filme Trápení je dodnes jedným z najčastejšie uvádzaných príkladov talentu vtedajšej veľmi mladej herečky. Podobne významnú stopu zanechala aj na javiskách pražských divadiel, kde predvádzala rovnako prirodzené a úprimné herectvo ako pred kamerou.

Okrem filmového plátna a javiska Realistického divadla a divadla Na zábradlí sa nesmazateľne zapísala aj ako dabérka. Jej hlas sprevádzal celé generácie divákov, napríklad dabovala francúzsku herečku Mylène Demongeot vo filme Fantomas (1964).

Herecká asociácia vo svojom oznámení uviedla, že Jorga Kotrbová „zanechala významnú stopu v českej kultúre a v pamäti divákov“. Poďakovala jej za prácu, ktorou obohatila celú hereckú komunitu, a vyjadrila úprimnú sústrasť jej rodine a blízkym.

