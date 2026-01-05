Výpredajové šialenstvo v online obchode Footshop. Nezmeškaj zľavy až do 50 % na HOT tenisky, oblečenie či doplnky

V zozname nájdeš všetko, čo potrebuješ k FRESH outfitu.
Veľké novoročné výpredaje vedia byť chaotické, a preto sme pre teba pripravili poriadny výber, v ktorom nájdeš TOP zľavnené kúsky v ponuke online obchodu Footshop.
Zoznam spája ikonické aj nové modely tenisiek, streetwear, high fashion aj funkčné športové štýly, ktoré sú ako stvorené do aktuálneho počasia. Priprav sa na šiltovku s logom Palm Angels, obuv New Balance alebo Adidas Originals, collab Adidas x Fear of God Athletics či nohavice Heliot Emil a odolnú bundu Nike – všetko s výraznými zľavami, v niektorých prípadoch až do 50 %.
Ak chceš doplniť svoj šatník o fresh kúsky, ktoré budú vyzerať dobre aj o pár rokov, si na správnom mieste.
Ak ťa neoslovili žiadne zľavnené produkty, nezabudni použiť náš zľavový kód 13RF pri nákupe noviniek v online obchode Footshop. Ušetríš desiatky eur.
Palm Angels Classic Logo Cap – 165 € 82,49 €
Klasická čierna šiltovka s logom značky Palm Angels je univerzálny módny doplnok, ktorý ľahko doplní tvoje každodenné outfity. Unisex model je vyrobený zo 100 % bavlny a vďaka zľave vo výške 50 % môže byť tvoj za približne 85 eur vrátane poštovného.
Represent Reverse Aplique Logo T-Shirt – 120 € 90,49 €
Britská streetwearová značka Represent patrí medzi TOP vo svojom segmente a v ponuke online obchodu Footshop nájdeš množstvo kúskov z novej kolekcie vrátane trička s vintage efektom a logom na prednej strane. Fresh model je vyrobený zo 100 % bavlny a budeš ho chcieť nosiť stále.
New Balance 204L – 130 € 91,49 €
V 30 % zľave sú v súčasnosti aj tenisky New Balance 204L v schéme „Silver Metallic“. Nízkoprofilový model má zvršok z kombinácie sieťoviny a syntetiky a stojí na čiernej gumovej podrážke s výstupkami pre lepšiu trakciu.
Návrhársky tím značky chválime tiež za kontrastné logo „N“ a ďalšie prvky v hnedom odtieni, ktoré dotvárajú atraktívny mestský vzhľad.
Sporty & Rich Logo Polar Sweatshirt – 190 € 95,49 €
Mäkká a teplá mikina vo výraznej zelenej farbe s logom značky Sporty & Rich, ktorú založila populárna influencerka Emily Oberg, je ako stvorená na zimnú sezónu.
Fleecový model má štandardný strih, bočné vrecká, náprsné vrecko a vysoký golier so zapínaním na gombíky. Vďaka zľave vo výške 50 % ušetríš 95 eur.
Puma King Indoor x Represent – 132,95 € 99,99 €
Za menej ako 100 eur v súčasnosti kúpiš aj ikonický model halovej športovej obuvi Puma King Indoor v schéme „Light Sand“ so zvrškom z luxusného semišu a koženými prekrytiami, ktorú upravil George Heaton a návrhársky tím značky Represent. Minimalistický kúsok bude ozdobou tvojich jarných outfitov.
Carhartt WIP OG Double Knit Pants – 155 € 116,49 €
V redakcii milujeme produkty s logom Carhartt WIP, a v prípade, že si na tom rovnako, máme pre teba skvelý tip na klasické modré džínsy v rovnom strihu so spevnenými kolenami vo workwear estetike, ktorá je v horúcich fashion trendoch. Cena je približne 116,50 eur.
Reebok Hammer Pro LTD – 150 € 120,49 €
Približne 30 eur ušetríš aj pri nákupe tenisiek Reebok Hammer Pro LTD, ktoré sú veľmi dobrou alternatívou k high fashion modelu Maison Margiela Replica. Čierny kúsok je vyrobený zo syntetických tkanín a vďaka lesklej povrchovej úprave ti poskytne jedinečný vzhľad.
Heliot Emil Nebula Balaclava – 160 € 128,49 €
Pletené kukly sú v posledných sezónach horúcim trendom a ide o fresh alternatívu ku klasickej vlnenej čiapke. V ponuke značky Heliot Emil, ktorá ponúka prémiové high-end modely, nás oslovila čierna verzia zo zmesi vlny (75 %) a nylonu (25 %) s kontrastným bielym podpisom. Vďaka zľave vo výške 20 % ušetríš viac ako 30 eur.
Oakley Sphaera Sunglasses – 214 € 160,49 €
Približne 55 eur z pôvodnej ceny ušetríš pri nákupe športových slnečných okuliarov s logom ikonickej značky Oakley, s ktorou spulupracuje aj hviezdny raper Travis Scott.
Model s názvom Sphaera je vyrobený z ľahkého acetátu a má sklá s inovatívnou technológiou Prizm™, ktoré prepúšťajú alebo naopak filtrujú vybrané farby spektra tak, aby zaisťovali väčšiu bezpečnosť a lepší výkon pre rôzne športy.
Adidas Originals Karintha Low Satin x Wales Bonner – 250 € 187,49 €
Wales Bonner nie je len novou kreatívnou riaditeľkou pre mužskú líniu Hermès, ale aj tvárou značky Adidas Originals, pre ktorú navrhuje fresh modely s vintage športovou atmosférou.
Perfektným príkladom sú tenisky Adidas Originals Karintha Low Satin, ktoré vychádzajú z bežeckej estetiky 70. rokov, a zároveň reagujú na súčasný dopyt po nízkoprofilovej obuvi. Atraktívny kúsok kúpiš vďaka zľave vo výške 25 % za menej ako 190 eur.
Jordan Brand Puffer Jacket „Paris Saint-Germain“ – 249,99 € 187,49 €
Zima (konečne) udrela v posledných týždňoch plnou silou, čo znamená, že teplá páperová bunda je povinným základom našich každodenných outfitov.
Ak si na tom rovnako a hľadáš nový prírastok do zbierky, máme pre teba tip v podobe čierneho modelu s tonálnym logom Jordan Brand, ktoré je súčasťou znaku futbalového klubu FC Paris Saint-Germain na hrudi. Bunda má štandardný strih, zapínanie na zips, vysoký golier a bočné vrecká na všetky nutnosti.
RHUDE „Monaco Regatta“ Graphic T-Shirt – 255 € 191,49 €
Ak máš rád, respektíve rada tričká, ktoré sú kvalitné na prvý dotyk, a vydržia ti roky, tvojej pozornosti by nemali uniknúť modely od značky RHUDE. V ponuke online obchodu Footshop nás zaujal čierny model s vintage efektom a veľkou grafikou na prednej strane, ktorý je v súčasnosti v 25 % zľave.
Adidas Suede Fleece Hoodie x Fear of God Athletics – 280 € 210,49 €
V našom šatníku by sme privítali aj teplú fleecovú mikinu z collab kolekcie Adidas x Fear of God Athletics v čiernej farbe a tmavosivým logom vpredu. Model v boxy strihu je vyrobený zo zmesi polyesteru (92 %) a elastanu (8 %), má kapucňu, bočné vrecká a na zadnej strane je podpis značky FoG.
Heliot Emil Armada Trousers – 595 € 297,49 €
Ďalší v poradí si ukážame kúsok od high-end značky Heliot Emil, ktorú považujeme za cenovo dostupnú alternatívu k modelom s rukopisom avantgardného návrhára Ricka Owensa.
Nohavice s názvom Armada v čiernej farbe s popraskaným efektom majú široký strih a sú vyrobené zo 100 % bavlny, vďaka čomu sú veľmi príjemné na nosenie. Vďaka zľave vo výške 50 % ušetríš skoro 300 eur.
Fear of God Aerobic Low – 615 € 307,49 €
Viac ako 300 eur z pôvodnej ceny ušetríš v súčasnosti pri nákupe tenisiek Fear of God Aerobic Low, ktoré ponúkajú high fashion vzhľad aj kvalitu. Nízka silueta je postavená na hrubej gumovej podrážke s logom veľmi kvalitnej značky, ktorú založil návrhár Jerry Lorenzo, a má zvršok zo semišu v sivej farbe.
Ide o ideálnu voľbu k džínsom, ale aj elegantným outfitom, ktorým dodajú fresh vibe.
Nike Tech Woven Cordura® Jacket – 499,99 € 350,49 €
Bodku za zoznamom s najlepšími zľavnenými produktmi v ponuke online obchodu Footshop dáva bunda s prírodným vzorom a minimalistickým logom Nike, ktorá ti poskytne ochranu vďaka nylonovému telu a tkanine Cordura®.
Jedinečný model má rovný strih, veľkú kapucňu s krytom cez polovicu tváre, predné vrecká a sťahovacie manžety pre lepšie prispôsobenie. Cena po zľave vo výške 30 % je 350 eur.