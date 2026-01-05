Kategórie
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Footshop.
dnes 5. januára 2026 o 13:00
Čas čítania 4:55
Richard Balog

Výpredajové šialenstvo v online obchode Footshop. Nezmeškaj zľavy až do 50 % na HOT tenisky, oblečenie či doplnky

Výpredajové šialenstvo v online obchode Footshop. Nezmeškaj zľavy až do 50 % na HOT tenisky, oblečenie či doplnky
Zdroj: Footshop
V zozname nájdeš všetko, čo potrebuješ k FRESH outfitu.

Veľké novoročné výpredaje vedia byť chaotické, a preto sme pre teba pripravili poriadny výber, v ktorom nájdeš TOP zľavnené kúsky v ponuke online obchodu Footshop.

Zoznam spája ikonické aj nové modely tenisiek, streetwear, high fashion aj funkčné športové štýly, ktoré sú ako stvorené do aktuálneho počasia. Priprav sa na šiltovku s logom Palm Angels, obuv New Balance alebo Adidas Originals, collab Adidas x Fear of God Athletics či nohavice Heliot Emil a odolnú bundu Nike – všetko s výraznými zľavami, v niektorých prípadoch až do 50 %.

Ak chceš doplniť svoj šatník o fresh kúsky, ktoré budú vyzerať dobre aj o pár rokov, si na správnom mieste.

Ak ťa neoslovili žiadne zľavnené produkty, nezabudni použiť náš zľavový kód 13RF pri nákupe noviniek v online obchode Footshop. Ušetríš desiatky eur.

Pozri si všetky nové aj zľavnené produkty v ponuke online obchodu Footshop
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Palm Angels Classic Logo Cap 165 €  82,49 €

Klasická čierna šiltovka s logom značky Palm Angels je univerzálny módny doplnok, ktorý ľahko doplní tvoje každodenné outfity. Unisex model je vyrobený zo 100 % bavlny a vďaka zľave vo výške 50 % môže byť tvoj za približne 85 eur vrátane poštovného.

Palm Angels
Zdroj: Footshop

Represent Reverse Aplique Logo T-Shirt 120 €  90,49 €

Britská streetwearová značka Represent patrí medzi TOP vo svojom segmente a v ponuke online obchodu Footshop nájdeš množstvo kúskov z novej kolekcie vrátane trička s vintage efektom a logom na prednej strane. Fresh model je vyrobený zo 100 % bavlny a budeš ho chcieť nosiť stále.

Represent
Zdroj: Footshop

New Balance 204L 130 €  91,49 €

V 30 % zľave sú v súčasnosti aj tenisky New Balance 204L v schéme „Silver Metallic“. Nízkoprofilový model má zvršok z kombinácie sieťoviny a syntetiky a stojí na čiernej gumovej podrážke s výstupkami pre lepšiu trakciu.

Návrhársky tím značky chválime tiež za kontrastné logo „N“ a ďalšie prvky v hnedom odtieni, ktoré dotvárajú atraktívny mestský vzhľad.

New Balance 204L
Zdroj: Footshop

Sporty & Rich Logo Polar Sweatshirt 190 €  95,49 €

Mäkká a teplá mikina vo výraznej zelenej farbe s logom značky Sporty & Rich, ktorú založila populárna influencerka Emily Oberg, je ako stvorená na zimnú sezónu.

Fleecový model má štandardný strih, bočné vrecká, náprsné vrecko a vysoký golier so zapínaním na gombíky. Vďaka zľave vo výške 50 % ušetríš 95 eur.

Sporty & Rich
Zdroj: Footshop

Puma King Indoor x Represent 132,95 €  99,99 €

Za menej ako 100 eur v súčasnosti kúpiš aj ikonický model halovej športovej obuvi Puma King Indoor v schéme „Light Sand“ so zvrškom z luxusného semišu a koženými prekrytiami, ktorú upravil George Heaton a návrhársky tím značky Represent. Minimalistický kúsok bude ozdobou tvojich jarných outfitov.

Puma King Indoor, Represent
Zdroj: Footshop

Carhartt WIP OG Double Knit Pants 155 €  116,49 €

V redakcii milujeme produkty s logom Carhartt WIP, a v prípade, že si na tom rovnako, máme pre teba skvelý tip na klasické modré džínsy v rovnom strihu so spevnenými kolenami vo workwear estetike, ktorá je v horúcich fashion trendoch. Cena je približne 116,50 eur.

Carhartt WIP
Zdroj: Footshop

Reebok Hammer Pro LTD 150 €  120,49 €

Približne 30 eur ušetríš aj pri nákupe tenisiek Reebok Hammer Pro LTD, ktoré sú veľmi dobrou alternatívou k high fashion modelu Maison Margiela Replica. Čierny kúsok je vyrobený zo syntetických tkanín a vďaka lesklej povrchovej úprave ti poskytne jedinečný vzhľad.

Reebok Hammer Pro LTD
Zdroj: Footshop

Heliot Emil Nebula Balaclava 160 €  128,49 €

Pletené kukly sú v posledných sezónach horúcim trendom a ide o fresh alternatívu ku klasickej vlnenej čiapke. V ponuke značky Heliot Emil, ktorá ponúka prémiové high-end modely, nás oslovila čierna verzia zo zmesi vlny (75 %) a nylonu (25 %) s kontrastným bielym podpisom. Vďaka zľave vo výške 20 % ušetríš viac ako 30 eur.

Heliot Emil
Zdroj: Footshop

Oakley Sphaera Sunglasses 214 €  160,49 €

Približne 55 eur z pôvodnej ceny ušetríš pri nákupe športových slnečných okuliarov s logom ikonickej značky Oakley, s ktorou spulupracuje aj hviezdny raper Travis Scott.

Model s názvom Sphaera je vyrobený z ľahkého acetátu a má sklá s inovatívnou technológiou Prizm™, ktoré prepúšťajú alebo naopak filtrujú vybrané farby spektra tak, aby zaisťovali väčšiu bezpečnosť a lepší výkon pre rôzne športy.

Oakley
Zdroj: Footshop
Adidas Originals Karintha Low Satin x Wales Bonner 250 €  187,49 €

Wales Bonner nie je len novou kreatívnou riaditeľkou pre mužskú líniu Hermès, ale aj tvárou značky Adidas Originals, pre ktorú navrhuje fresh modely s vintage športovou atmosférou.

Perfektným príkladom sú tenisky Adidas Originals Karintha Low Satin, ktoré vychádzajú z bežeckej estetiky 70. rokov, a zároveň reagujú na súčasný dopyt po nízkoprofilovej obuvi. Atraktívny kúsok kúpiš vďaka zľave vo výške 25 % za menej ako 190 eur.

Adidas Originals Karintha Low Satin, Wales Bonner
Zdroj: Footshop

Jordan Brand Puffer Jacket „Paris Saint-Germain“ 249,99 €  187,49 €

Zima (konečne) udrela v posledných týždňoch plnou silou, čo znamená, že teplá páperová bunda je povinným základom našich každodenných outfitov.

Ak si na tom rovnako a hľadáš nový prírastok do zbierky, máme pre teba tip v podobe čierneho modelu s tonálnym logom Jordan Brand, ktoré je súčasťou znaku futbalového klubu FC Paris Saint-Germain na hrudi. Bunda má štandardný strih, zapínanie na zips, vysoký golier a bočné vrecká na všetky nutnosti.

Jordan Brand, Paris Saint-Germain
Zdroj: Footshop

RHUDE „Monaco Regatta“ Graphic T-Shirt 255 €  191,49 €

Ak máš rád, respektíve rada tričká, ktoré sú kvalitné na prvý dotyk, a vydržia ti roky, tvojej pozornosti by nemali uniknúť modely od značky RHUDE. V ponuke online obchodu Footshop nás zaujal čierny model s vintage efektom a veľkou grafikou na prednej strane, ktorý je v súčasnosti v 25 % zľave.

RHUDE
Zdroj: Footshop

Adidas Suede Fleece Hoodie x Fear of God Athletics 280 €   210,49 €

V našom šatníku by sme privítali aj teplú fleecovú mikinu z collab kolekcie Adidas x Fear of God Athletics v čiernej farbe a tmavosivým logom vpredu. Model v boxy strihu je vyrobený zo zmesi polyesteru (92 %) a elastanu (8 %), má kapucňu, bočné vrecká a na zadnej strane je podpis značky FoG.

Adidas, Fear of God Athletics
Zdroj: Footshop

Heliot Emil Armada Trousers 595 €  297,49 €

Ďalší v poradí si ukážame kúsok od high-end značky Heliot Emil, ktorú považujeme za cenovo dostupnú alternatívu k modelom s rukopisom avantgardného návrhára Ricka Owensa.

Nohavice s názvom Armada v čiernej farbe s popraskaným efektom majú široký strih a sú vyrobené zo 100 % bavlny, vďaka čomu sú veľmi príjemné na nosenie. Vďaka zľave vo výške 50 % ušetríš skoro 300 eur.

Heliot Emil
Zdroj: Footshop

Fear of God Aerobic Low 615 €  307,49 €

Viac ako 300 eur z pôvodnej ceny ušetríš v súčasnosti pri nákupe tenisiek Fear of God Aerobic Low, ktoré ponúkajú high fashion vzhľad aj kvalitu. Nízka silueta je postavená na hrubej gumovej podrážke s logom veľmi kvalitnej značky, ktorú založil návrhár Jerry Lorenzo, a má zvršok zo semišu v sivej farbe.

Ide o ideálnu voľbu k džínsom, ale aj elegantným outfitom, ktorým dodajú fresh vibe.

Fear of God
Zdroj: Footshop

Nike Tech Woven Cordura® Jacket 499,99 €  350,49 €

Bodku za zoznamom s najlepšími zľavnenými produktmi v ponuke online obchodu Footshop dáva bunda s prírodným vzorom a minimalistickým logom Nike, ktorá ti poskytne ochranu vďaka nylonovému telu a tkanine Cordura®.

Jedinečný model má rovný strih, veľkú kapucňu s krytom cez polovicu tváre, predné vrecká a sťahovacie manžety pre lepšie prispôsobenie. Cena po zľave vo výške 30 % je 350 eur.

Nike
Zdroj: Footshop
Ak ťa neoslovili žiadne zľavnené produkty v našom zozname, nezabudni použiť náš zľavový kód 13RF pri nákupe noviniek v online obchode Footshop. Ušetríš desiatky eur.
Pozri si všetky nové aj zľavnené produkty v ponuke online obchodu Footshop
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
FOOTSHOP MÓDA TENISKY WISHLIST
