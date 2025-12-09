Kategórie
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Footshop.
dnes 9. decembra 2025 o 12:00
Čas čítania 3:43
Richard Balog

Footshop a BAPE® prinášajú collab, aký tu ešte nebol. Pozri si fresh kúsky, ktoré servíruje Zdeněk Pohlreich

Footshop a BAPE® prinášajú collab, aký tu ešte nebol. Pozri si fresh kúsky, ktoré servíruje Zdeněk Pohlreich
Zdroj: Footshop
Limitovaná kolekcia ponúka surovú motoršportovú estetiku aj ikonické grafiky.

Najväčší streetwear collab v histórii slovenskej a českej módnej scény. Footshop posunul hranice a predstavil spoločnú kolekciu s renomovanou japonskou značkou BAPE®, známou aj ako A Bathing Ape, ktorú spoluzaložil návrhár NIGO v roku 1994. 

Ak ťa zaujíma história značky, prečítaj si náš minuloročný článok, v ktorom sú všetky detaily.

Cieľom limitovanej spolupráce je spojiť ikonický dizajn BAPE® s estetikou obchodu Footshop—výsledkom je surová streetwearová kolekcia s prémiovým nádychom, ktorá je inšpirovaná svetom motoršportu a ťažko ju nájdeš inde.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, fresh outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Kolekcia je prezentovaná ako „Drive-Thru – Full drip combo“ a ponúka celý outfit od obuvi cez tričká, mikiny a bundy až po doplnky, podobne ako pri menu v tvojom obľúbenom fast food reťazci, ktoré si objednáš z auta počas krátkej prestávky. 

V rýchlom duchu fast food a motoršportu sa nesie tiež sprievodná kampaň vrátane videospotu, v ktorom účinkujú Richard Zelinka, Zdeněk Pohlreich a Soňa Machyňáková. 

Spot zachytáva jedného z najlepších jazdcov na kolobežke a milovníka adrenalínu Riša Zelinku, ako prichádza na Lamborghini v špeciálnom polepe do Drive-Thru prevádzky Footshop a objednáva si Full drip combo, ktoré predstavuje šiltovku, mikinu a bundu. Za pokladňou stojí výrazná tvár českej gastronómie, šéfkuchár Zdeněk Pohlreich v limitovaných modeloch z kolekcie, ktorý objednávku diktuje kolegom v „kuchyni“, pričom používa moderný slang a chce to čo najrýchlejšie. Záver patrí moderátorke Soni Machyňákovej, ktorá sleduje dianie opretá o Lamborghini Huracan. Oba modely luxusných áut sú zo showroomu Advantage Cars.

Pozri si tiež backstage video z natáčania spotu pre prvú spoločnú kolekciu BAPE® x Footshop. Nižšie nájdeš selekciu TOP kúskov, ktoré nás oslovili v redakcii. Ceny sú od 90 eur v prípade tričiek s grafickými motívmi po 450 eur za bundu s výšivkami a grafikami, ktorú má v reklamnom spote oblečenú šéfkuchár Zdeněk Pohlreich. Nechýba ani ikonický model tenisiek A Bathing Ape Bape Sta.

Keďže Vianoce sú za rohom, Footshop poskytol na modely menšiu zľavu. 

Použi náš zľavový kód 13RF, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty vrátane modelov A Bathing Ape v online obchode Footshop. Ušetríš desiatky eur.
BAPE® Scribble Ape T-shirt x Footshop 89,99 €

Cítime obrovskú radosť, že môžeme prezentovať modely BAPE®, ktoré v sebe nesú český aj slovenský podpis pod hlavičkou obchodu Footshop. 

Ak chceš urobiť radosť sebe alebo niekomu blízkemu, kto miluje streetwear, cenovo najdostupnejšou voľbou je klasické bavlnené tričko v bielej farbe s veľkým grafickým motívom opice a abstraktnými bielymi čiarami, ktoré perfektne oživia každý outfit. Obrátený obrázok nájdeš na chrbte. K dispozícii je tiež čierne vyhotovenie, ktoré je trochu drahšie. 

BAPE®, Footshop
Zdroj: Footshop, Kubo Krížo

BAPE® Scribble Logo T-Shirt x Footshop 133,49 €

Ako druhý kúsok z collab kolekcie BAPE® x Footshop si ukážeme tričko s krátkymi rukávmi v bielej farbe s výšivkou s charakteristickým logom opice a nápisom BAPE na prednej strane. Oba podpisy kultovej japonskej značky sú doplnené o rukopis populárneho obchodu v podobe abstraktných čiar, ktoré prechádzajú cez výrazné motívy. Na ľavom rukáve nechýba štítok s logom A Bathing Ape. 

K dispozícii je tiež čierna verzia trička v unisex strihu, ktoré je zo 100 % bavlny. Výber farby necháme na tebe. Cena je rovnaká a po zľave 10 % predstavuje 133,49 eur. 

BAPE®, Footshop
Zdroj: Footshop, Kubo Krížo

BAPE® Scribble Ape Cap x Footshop 133,49 €

Exkluzívna kolekcia, respektíve Full-drip combo obsahuje aj pokrývku hlavy – šiltovku, ktorú budeš chcieť nosiť stále.  

Čierny model s kontrastným bielym nápisom A Bathing Ape, legendárnym logom opice s bielym prešívaním a hviezdami, je vyrobený zo 100 % bavlny a vďaka zľave vo výške 10 % môže byť tvoj za presne 133,49 eur. Ak by sme si mali vybrať len jeden kúsok z collaba BAPE® x Footshop, išlo by práve o túto šiltovku. 

BAPE®, Footshop
Zdroj: Footshop, Kubo Krížo

BAPE® Zip-Up Hoodie x Footshop 301,49 €

Zimná sezóna je ako stvorená na vrstvenie kúskov a my v redakcii milujeme mikiny, obzvlášť vyhotovenia so zapínaním na zips, aké nájdeš aj v novej collab kolekcii BAPE® x Footshop. 

Model v sivej farbe v klasickom strihu, ktorý budeš milovať ty aj tvoja partnerka, je vyrobený zo 100 % bavlny a zdobí ho malá grafika s logom japonskej streetwearovej ikony vpredu a rovnaký motív nájdeš vo väčšej mierke aj na zadnej strane. Nechýba ani podpisový štítok na ľavom rukáve. Cena je približne 300 eur vrátane doručenia. 

BAPE®, Footshop
Zdroj: Footshop, Kubo Krížo

BAPE® Bape Sta x Footshop 318,49 €

Tím obchodu Footshop mal možnosť upraviť aj legendárne tenisky BAPE® Bape Sta, ktoré patrí medzi bestsellery značky. 

Silueta, ktorá je inšpirovaná tvarmi Nike Air Force 1 Low, je zahalená do prémiovej kože v bielo-hnedej schéme s čiernymi detailmi v podobe loga hviezdy s bielymi čiarami od Footshopu a nápisu BAPE® na jazyku. Logo opice nájdeš vyrazené na päte aj v oblasti šnúrovania.

Tenisky BAPE® Bape Sta x Footshop sú postavené na pružnej gumovej podrážke a tvojim každodenným outfitom dodajú šťavu. Cena je presne 318,49 eur. 

BAPE®, Footshop
Zdroj: Footshop, Kubo Krížo

BAPE® Track Jacket x Footshop 449,99 €

Posledný a zároveň najdrahší kúsok z prvej spoločnej kolekcie značky BAPE® a obchodu Footshop mal v reklamnom spote oblečenú aj Zdeněk Pohlreich, a vyzeral skvelo. 

Športovú bundu v unisex strihu v svetlohnedej farbe s tmavohnedými detailmi a podpismi oboch strán naprieč celým povrchom môžeš mať v zbierke za 450 eur vrátane doručenia. Má zapínanie na zips, dve bočné vrecká, manžety na rukávoch a košeľový golier. 

BAPE®, Footshop
Zdroj: Footshop, Kubo Krížo
Použi náš zľavový kód 13RF, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop.
FOOTSHOP MÓDA STREETWEAR WISHLIST
Viac z Móda

Všetko
Quarter-zip svetre nahradili mikiny. Využi nový must-have trend do kancelárie aj na rande
Oblečenie
1. 12. 2025 11:00
Quarter-zip svetre nahradili mikiny. Využi nový must-have trend do kancelárie aj na rande
1. 12. 2025 11:00
Nadčasové čierne tenisky do mesta aj na zimu. Pozri si výber TOP štýlov Nike, Adidas či Salomon
V spolupráci
Nadčasové čierne tenisky do mesta aj na zimu. Pozri si výber TOP štýlov Nike, Adidas či Salomon
4. 12. 2025 9:00
Toto sú najlepšie vianočné darčeky pre cestovateľov a milovníkov dobrodružstva. Za niektoré dáš menej ako 20 €
Toto sú najlepšie vianočné darčeky pre cestovateľov a milovníkov dobrodružstva. Za niektoré dáš menej ako 20 €
pred 2 dňami
December je plný teniskových bangrov: Nike Air Force 1 pre Kobeho Bryanta či bežecký kúsok s kryštálmi Swarovski®
December je plný teniskových bangrov: Nike Air Force 1 pre Kobeho Bryanta či bežecký kúsok s kryštálmi Swarovski®
pred 4 dňami
Objav najkrajšie ženské páperové bundy sezóny. Modely Zara, NEHERA či Moncler spájajú teplo, štýl a pohodlie
Objav najkrajšie ženské páperové bundy sezóny. Modely Zara, NEHERA či Moncler spájajú teplo, štýl a pohodlie
včera o 11:00
Najlepšie vianočné darčeky pre ženy, ktoré milujú módu. TOP 12 kúskov, ktoré potešia jej šatník
Najlepšie vianočné darčeky pre ženy, ktoré milujú módu. TOP 12 kúskov, ktoré potešia jej šatník
5. 12. 2025 12:00
