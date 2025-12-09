Footshop a BAPE® prinášajú collab, aký tu ešte nebol. Pozri si fresh kúsky, ktoré servíruje Zdeněk Pohlreich

Limitovaná kolekcia ponúka surovú motoršportovú estetiku aj ikonické grafiky.
Najväčší streetwear collab v histórii slovenskej a českej módnej scény. Footshop posunul hranice a predstavil spoločnú kolekciu s renomovanou japonskou značkou BAPE®, známou aj ako A Bathing Ape, ktorú spoluzaložil návrhár NIGO v roku 1994.
Ak ťa zaujíma história značky, prečítaj si náš minuloročný článok, v ktorom sú všetky detaily.
Cieľom limitovanej spolupráce je spojiť ikonický dizajn BAPE® s estetikou obchodu Footshop—výsledkom je surová streetwearová kolekcia s prémiovým nádychom, ktorá je inšpirovaná svetom motoršportu a ťažko ju nájdeš inde.
Kolekcia je prezentovaná ako „Drive-Thru – Full drip combo“ a ponúka celý outfit od obuvi cez tričká, mikiny a bundy až po doplnky, podobne ako pri menu v tvojom obľúbenom fast food reťazci, ktoré si objednáš z auta počas krátkej prestávky.
V rýchlom duchu fast food a motoršportu sa nesie tiež sprievodná kampaň vrátane videospotu, v ktorom účinkujú Richard Zelinka, Zdeněk Pohlreich a Soňa Machyňáková.
Spot zachytáva jedného z najlepších jazdcov na kolobežke a milovníka adrenalínu Riša Zelinku, ako prichádza na Lamborghini v špeciálnom polepe do Drive-Thru prevádzky Footshop a objednáva si Full drip combo, ktoré predstavuje šiltovku, mikinu a bundu. Za pokladňou stojí výrazná tvár českej gastronómie, šéfkuchár Zdeněk Pohlreich v limitovaných modeloch z kolekcie, ktorý objednávku diktuje kolegom v „kuchyni“, pričom používa moderný slang a chce to čo najrýchlejšie. Záver patrí moderátorke Soni Machyňákovej, ktorá sleduje dianie opretá o Lamborghini Huracan. Oba modely luxusných áut sú zo showroomu Advantage Cars.
Pozri si tiež backstage video z natáčania spotu pre prvú spoločnú kolekciu BAPE® x Footshop. Nižšie nájdeš selekciu TOP kúskov, ktoré nás oslovili v redakcii. Ceny sú od 90 eur v prípade tričiek s grafickými motívmi po 450 eur za bundu s výšivkami a grafikami, ktorú má v reklamnom spote oblečenú šéfkuchár Zdeněk Pohlreich. Nechýba ani ikonický model tenisiek A Bathing Ape Bape Sta.
Keďže Vianoce sú za rohom, Footshop poskytol na modely menšiu zľavu.
BAPE® Scribble Ape T-shirt x Footshop – 89,99 €
Cítime obrovskú radosť, že môžeme prezentovať modely BAPE®, ktoré v sebe nesú český aj slovenský podpis pod hlavičkou obchodu Footshop.
Ak chceš urobiť radosť sebe alebo niekomu blízkemu, kto miluje streetwear, cenovo najdostupnejšou voľbou je klasické bavlnené tričko v bielej farbe s veľkým grafickým motívom opice a abstraktnými bielymi čiarami, ktoré perfektne oživia každý outfit. Obrátený obrázok nájdeš na chrbte. K dispozícii je tiež čierne vyhotovenie, ktoré je trochu drahšie.
BAPE® Scribble Logo T-Shirt x Footshop – 133,49 €
Ako druhý kúsok z collab kolekcie BAPE® x Footshop si ukážeme tričko s krátkymi rukávmi v bielej farbe s výšivkou s charakteristickým logom opice a nápisom BAPE na prednej strane. Oba podpisy kultovej japonskej značky sú doplnené o rukopis populárneho obchodu v podobe abstraktných čiar, ktoré prechádzajú cez výrazné motívy. Na ľavom rukáve nechýba štítok s logom A Bathing Ape.
K dispozícii je tiež čierna verzia trička v unisex strihu, ktoré je zo 100 % bavlny. Výber farby necháme na tebe. Cena je rovnaká a po zľave 10 % predstavuje 133,49 eur.
BAPE® Scribble Ape Cap x Footshop – 133,49 €
Exkluzívna kolekcia, respektíve Full-drip combo obsahuje aj pokrývku hlavy – šiltovku, ktorú budeš chcieť nosiť stále.
Čierny model s kontrastným bielym nápisom A Bathing Ape, legendárnym logom opice s bielym prešívaním a hviezdami, je vyrobený zo 100 % bavlny a vďaka zľave vo výške 10 % môže byť tvoj za presne 133,49 eur. Ak by sme si mali vybrať len jeden kúsok z collaba BAPE® x Footshop, išlo by práve o túto šiltovku.
BAPE® Zip-Up Hoodie x Footshop – 301,49 €
Zimná sezóna je ako stvorená na vrstvenie kúskov a my v redakcii milujeme mikiny, obzvlášť vyhotovenia so zapínaním na zips, aké nájdeš aj v novej collab kolekcii BAPE® x Footshop.
Model v sivej farbe v klasickom strihu, ktorý budeš milovať ty aj tvoja partnerka, je vyrobený zo 100 % bavlny a zdobí ho malá grafika s logom japonskej streetwearovej ikony vpredu a rovnaký motív nájdeš vo väčšej mierke aj na zadnej strane. Nechýba ani podpisový štítok na ľavom rukáve. Cena je približne 300 eur vrátane doručenia.
BAPE® Bape Sta x Footshop – 318,49 €
Tím obchodu Footshop mal možnosť upraviť aj legendárne tenisky BAPE® Bape Sta, ktoré patrí medzi bestsellery značky.
Silueta, ktorá je inšpirovaná tvarmi Nike Air Force 1 Low, je zahalená do prémiovej kože v bielo-hnedej schéme s čiernymi detailmi v podobe loga hviezdy s bielymi čiarami od Footshopu a nápisu BAPE® na jazyku. Logo opice nájdeš vyrazené na päte aj v oblasti šnúrovania.
Tenisky BAPE® Bape Sta x Footshop sú postavené na pružnej gumovej podrážke a tvojim každodenným outfitom dodajú šťavu. Cena je presne 318,49 eur.
BAPE® Track Jacket x Footshop – 449,99 €
Posledný a zároveň najdrahší kúsok z prvej spoločnej kolekcie značky BAPE® a obchodu Footshop mal v reklamnom spote oblečenú aj Zdeněk Pohlreich, a vyzeral skvelo.
Športovú bundu v unisex strihu v svetlohnedej farbe s tmavohnedými detailmi a podpismi oboch strán naprieč celým povrchom môžeš mať v zbierke za 450 eur vrátane doručenia. Má zapínanie na zips, dve bočné vrecká, manžety na rukávoch a košeľový golier.