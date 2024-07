Kultová značka z Japonska dosiahla za 30 rokov existencie úspechy, o ktorých sníva každý v módnom biznise.

Zostať relevantný vo svete módy dlhšie ako niekoľko sezón po sebe je nesmierne ťažká úloha, ktorú zvládnu len tí najlepší. Streetwear nie je výnimkou, o čom sa presvedčili mnohí tvorcovia, ktorí po rýchlom úspechu odišli do večného zabudnutia. To nie je prípad japonskej ikony A Bathing Ape, alebo v skrátenej verzii BAPE, ktorú si predstavíme v dnešnom článku.

Príbeh tohto brandu začal v roku 1993, keď si zakladateľ NIGO, vlastným menom Tomoaki Nagao, otvoril obchod s názvom NOWHERE v spolupráci s tvorcom značky Undercover Junom Takahašim v tokijskej módnej štvrti Harajuku. Pomocnú ruku v začiatkoch podnikania podal mladým nadšencom návrhár Hiroshi Fujiwara, ktorý bol už v tom čase významnou osobnosťou japonskej streetwearovej scény, a obchodu zabezpečil dostatočnú pozornosť, uvádza Feature.

Zatiaľ čo v polovici obchodu boli vystavené modely s podpisom Undercover, ďalej sa nachádzali produkty, ktoré vybral vtedy len 23-ročný NIGO. Bohužiaľ, spoluprácu sprevádzali problémy, keďže Nigov kurátorský výber nemal taký odbyt ako obaja očakávali, ako píše Footshop. Vďaka tomu prišiel nápad vytvoriť vlastnú značku – A Bathing Ape, ktorú nájdeš exkluzívne v online obchode Footshop.

Ak hľadáš limitované tenisky, oblečenie či doplnky, ktoré sú vypredané v klasických online obchodoch, skontroluj REFRESHER Market . Na jednom mieste nájdeš najvýhodnejšie ponuky od overených predajcov.

NIGO spolu s grafickým dizajnérom SK8THING, ktorý vymyslel logo, našli inšpiráciu vo filme Planéta opíc, pričom samotný názov odkazuje na obľúbený japonský idiom: „Kúpajúca sa opica vo vlažnej vode,“ ktorý popisuje prílišnu spoločenskú hýrivosť. Návrhár začal využívať obchod NOWHERE ako vlajkovú loď svojej novej značky, píše Medium.

Prvé roky existencie A Bathing Ape boli v znamení výroby tričiek s rôznymi grafickými motívmi, ktoré distribuovali prostredníctvom jedinečnej marketingovej stratégie – prvú polovicu predali a druhú rozdali priateľom, vďaka čomu vznikol okolo značky hype. Každý týždeň vyrobili len približne 50 kusov, a to nielen z finančných dôvodov, ale tiež preto, lebo pochopili, že exkluzivita je priamo spojená s dopytom. Navyše, NIGO v jednom staršom rozhovore povedal, že nemal rád, keď malo príliš veľa ľudí oblečený rovnaký motív, ako uvádza Highsnobiety.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa 90s裏原カルチャー発信メディア (@nbr_ltd)

Kult a uznanie verejnosti

Značka A Bathing Ape sa postupne stala kultúrnym fenoménom v Japonsku. Do roku 1998 boli produkty s logom opice dostupné na približne 40 miestach po celej krajine, ale NIGO urobil odvážny krok a zrušil všetky veľkoobchodné aktivity. Namiesto toho sústredil všetku svoju energiu na jediný flagship obchod v Tokiu. Postupne otvoril ďalších 5 obchodov, uvádza Medium.

Mládež v Harajuku mala v šatníku dizajny A Bathing Ape a ostatní čakali pred obchodom, aby mohli vlastniť aspoň jeden kúsok. Predaje rýchlo prekročili svoju predchádzajúcu úroveň a vznikol základný vzorec streetwearu, ktorý spočíva v hluku, nedostatku a verejnom predstavení. Na týchto miestach svet spoznal kultúru čakania v dlhých radoch, ktorú dnes poznáme od značiek ako sú Supreme, Palace a podobne.

Túto exkluzivitu dopĺňalo šírenie produktov BAPE medzi známych umelcov, raperov a osobnosti, ktoré ovplyvňovali štýl, ako napríklad Notorious B.I.G., čo posunulo popularitu a žiadanosť značky na novú úroveň. Koncom 90. rokov, začiatkom nultých rokov a okolo roku 2010 bola značka pravdepodobne na vrchole svojej slávy a prvýkrát sa naplno prejavil jej komerčný úspech, píše Medium.

Osudové stretnutie s Pharrellom Williamsom

Niekedy v polovici roku 2000 sa NIGO stretol s Pharrellom v Tokiu po tom, čo mu klenotník Jacob Arabo povedal, že japonský návrhár si často objednáva podobné kúsky ako on. Williams veľmi zásadným spôsobom pomohol A Bathing Ape nájsť úspech v Spojených štátoch amerických a popri množstve aktivít spoločne založili aj ďalší ikonický brand BBC (Billionaire Boys Club).

Spoločnosť napredovala, ale až do roku 2005 mala obchody len v Ázii. Neustále rastúci dopyt na americkom trhu „prinútil“ Niga otvoriť obchod v New Yorku a o rok neskôr aj v Los Angeles, uvádza Highsnobiety. Spoločnú vášeň oboch umelcov pre streetwear a kultúru bolo cítiť z každého dizajnu a zo všetkého, čoho sa dotkli.

Raper Lil Yachty v tričku BAPE s vlastnou podobizňou. Zdroj: A Bathing Ape

Áčkoví raperi medzi klientelou a desiatky zvučných spoluprác

V oblečení s logom BAPE chodili oblečení áčkoví raperi, ako napríklad Lil Wayne, Pusha T, Kid Cudi, ktorý v obchode japonskej značky dokonca pracoval, kým si ho nevšimol Kanye West, neskôr aj A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Lil Yachty a ďalší. Vďaka tomu chceli vlastniť exkluzívne kúsky s podobizňou opice všetci mladí ľudia, ktorí počúvali rap.

Samozrejme, my sme neboli výnimkou. Dostať však akýkoľvek produkt s rukopisom Niga do Európy, obzvlášť na Slovensko, bolo náročné ak si nechcel/-a platiť clo a dph za dovoz z USA. Dnes je situácia oveľa lepšia a tie najlepšie dizajny s charakteristickým podpisom A Bathing Ape si môžeš kúpiť z pohodlia obývačky a bez akýchkoľvek ďalších poplatkov a byrokracie, a to aj vďaka online obchodu Footshop, ktorý vo svojom portfóliu ukrýva desiatky tričiek, mikín, búnd, doplnkov aj obuvi.

Ide o dôkaz masívnej expanzie brandu, ktorá je výsledkom stratégie súčasného vlastníka japonskej streetwearovej ikony – módneho konglomerátu I.T Ltd so sídlom v Hong Kongu. V každom prípade, poháňaný ázijským dopytom a odkazom, ktorý vytvoril NIGO a ostatní umelci, bude prítomnosť BAPE v streetwearovej brandži pokračovať tiež v budúcnosti, a to aj vďaka množstvu zvučných spoluprác.

V minulosti sme videli modely A Bathing Ape v úprave od raperov a umelcov ako sú Lil Yachty, Kid Cudi, Kanye West, Kaws, ale aj značiek – A.P.C, Adidas, Levi's, New Balance či Comme des Garçons.

Zdroj: A Bathing Ape

Podobizeň opice, kamufláž, žraločia hlava aj kopírka ikonických Nike Air Force 1

Zákazníci našli záľubu nielen v línií oblečenia, ktorej dominovali dizajny tričiek s podobizňou opice, mikiny s vojenskou kamuflážou a žraločou hlavou, ale aj v obuvi. Tenisky BAPE STA, ktoré boli vlastne upravenou verziou modelu Nike Air Force 1 Low, boli vyrobené zvyčajne z lesklého materiálu a od roku 2000 tvorili základ portfólia japonskej značky. V roku 2007 navrhol vlastné vyhotovenie aj Kanye West.

V roku 2023 spoločnosť Nike žalovala A Bathing Ape za kopírovanie ich vzhľadu a žiadala bližšie nešpecifikovanú sumu ako kompenzáciu. Len pred niekoľkými mesiacmi obe strany podpísali dohodu, ktorá ukončila spor. Vedenie Nike vo svojom vyhlásení uviedlo, že značka BAPE v rámci urovnania súhlasila s ukončením výroby niektorých svojich topánok a zmenou dizajnu iných, uvádza Hypebeast. V súčanosti sú tenisky dostupné v trochu odlišnom dizajne, ktorý ľahko zladíš v rámci každodenných outfitov.

Napriek tomu, že NIGO vlasté dielo A Bathing Ape opustil v roku 2011 po odkúpení spomínaného konglomerátu I.T Ltd a venuje sa iným projektom – značke Human Made a módnemu domu KENZO, tak stále ide o relevantného hráča v nekonečnom svete streetwearu, ktorý má čo ponúknuť aj v roku 2024.

Značka má fanúšikov v celom svete, najviac vo východnej Ázii. Len v Japonsku má 19 obchodov, ktoré ponúkajú oblečenie, doplnky a obuv aj výstavy umenia. Vyskúšaj BAPE na vlastnej koži a pochopíš tento ošiaľ.

Doplň svoj šatník o produkty s logom A Bathing Ape

Oblečenie

A Bathing Ape 1st Camo by Bathing Ape T-Shirt – 99 €

Zdroj: Footshop

A Bathing Ape Colors by Bathing Ape T-Shirt – 99 €

Zdroj: Footshop

A Bathing Ape Shark T-Shirt – 119 €

Zdroj: Footshop

A Bathing Ape BAPE STA Logo T-Shirt – 125 €

Zdroj: Footshop

A Bathing Ape Water Print Logo T-Shirt – 125 €

Zdroj: Footshop

A Bathing Ape Head One Point Garment Dyed T-Shirt – 125 €

Zdroj: Footshop

A Bathing Ape Heart Ape Head T-Shirt – 135 €

Zdroj: Footshop

A Bathing Ape 1st Camo One Point T-Shirt – 179 €

Zdroj: Footshop

A Bathing Ape 1st Camo Full-Zip Hoodie – 385 €

Zdroj: Footshop

A Bathing Ape STA Denim Jacket Typer-02 – 479 €

Zdroj: Footshop

Doplnky

A Bathing Ape Denim Distressed Logo Cap – 145 €

Zdroj: Footshop

A Bathing Ape One Point Garment Dyed Cap – 145 €

Zdroj: Footshop

A Bathing Ape Solid Camo Leather Card Holder – 199 €

Zdroj: Footshop

A Bathing Ape ABC Camo Small Shoulder Daypack – 229 €

Zdroj: Footshop

A Bathing Ape Debossed Logo Leather Belt – 299 €

Zdroj: Footshop

Obuv

A Bathing Ape BAPE STA OS 2 M2 — 299 €

Zdroj: Footshop

A Bathing Ape BAPE STA 4 M2 — 299 €

Zdroj: Footshop

A Bathing Ape BAPE STA 3 M2 — 299 €

Zdroj: Footshop

A Bathing Ape BAPE SK8 STA 2 M2 – 309 €

Zdroj: Footshop

A Bathing Ape BAPE SK8 STA 4 — 309 €