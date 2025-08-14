Dvojdielny dokument sľubuje úprimný a otvorený pohľad na Sheenovu búrlivú kariéru.
AKA Charlie Sheen sleduje hercovu cestu od vrcholu slávy až po verejné škandály a osobné problémy. Film bude uvedený na Netflix 10. septembra.
Režisér Andrew Renzi strávil čas priamo s Charliem, aby nakrútil autentický opis drsnej stránky hollywoodskeho života, ako aj Sheenovho boja s alkoholom a drogami.
„Človek ako on má týmto príbehom svetu čo ponúknuť. Často sa bojíme počúvať ľudí, ktorí urobili veci, s ktorými nemusíme súhlasiť, ale v skutočnosti by sme ich mali počúvať,“ povedal režisér.
Dokument obsahuje výpovede ľudí z jeho blízkeho okolia. Uvidíme napríklad Sheenovu bývalú manželku Denise Richards, kolegu z Dva a pol chlapa Jona Cryera, režiséra Chucka Lorrea, ako aj jeho bývalého dílera.