dnes 14. augusta 2025 o 19:06
Čas čítania 0:26
Anja Samardžija

Netflix ťa zavedie až na dno Charlieho Sheena. V novom dokumente prehovorí jeho bývalý díler

Netflix ťa zavedie až na dno Charlieho Sheena. V novom dokumente prehovorí jeho bývalý díler
FILMY A SERIÁLY CHARLIE SHEEN DOKUMENTÁRNE FILMY A SERIÁLY NETFLIX
Dvojdielny dokument sľubuje úprimný a otvorený pohľad na Sheenovu búrlivú kariéru.

AKA Charlie Sheen sleduje hercovu cestu od vrcholu slávy až po verejné škandály a osobné problémy. Film bude uvedený na Netflix 10. septembra.

Režisér Andrew Renzi strávil čas priamo s Charliem, aby nakrútil autentický opis drsnej stránky hollywoodskeho života, ako aj Sheenovho boja s alkoholom a drogami.

„Človek ako on má týmto príbehom svetu čo ponúknuť. Často sa bojíme počúvať ľudí, ktorí urobili veci, s ktorými nemusíme súhlasiť, ale v skutočnosti by sme ich mali počúvať,“ povedal režisér.

Dokument obsahuje výpovede ľudí z jeho blízkeho okolia. Uvidíme napríklad Sheenovu bývalú manželku Denise Richards, kolegu z Dva a pol chlapa Jona Cryera, režiséra Chucka Lorrea, ako aj jeho bývalého dílera.

Anja Samardžija
Anja Samardžija
Reporter
Všetky články
Zdroj: variety.com
Náhľadový obrázok: Netflix/ propagační materiál
