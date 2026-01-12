Silnú pozíciu však mali aj televízne projekty, kde bodovali realistické drámy a satirické komédie.
V Beverly Hills sa v noci na pondelok uskutočnil 83. ročník udeľovania amerických filmových a televíznych cien Zlatý glóbus. Ide o jedno z najprestížnejších ocenení v zábavnom priemysle, ktoré každoročne vyzdvihuje najlepšie filmové a seriálové počiny uplynulého roka a často naznačuje, kto má najväčšie šance uspieť aj na Oscaroch.
My ti prinášame zoznam cien udelených v hlavných kategóriách.
|FILMOVÉ KATEGÓRIE
|VÍŤAZ
|Najlepší režisér
|Paul Thomas Anderson (Jedna bitka za druhou)
|Najlepšia komédia alebo muzikál
|Jedna bitka za druhou
|Najlepšia dráma
|Hamnet
|Najlepší herec v dráme
|Wagner Moura (Tajný agent)
|Najlepšia herečka v dráme
|Jessie Buckleyová (Hamnet)
|Najlepší herec vo vedľajšej úlohe
|Stellan Skarsgaard (Citová hodnota)
|Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe
|Teyana Taylorová (Jedna bitka za druhou)
|Najlepší herec v komédii alebo muzikáli
|Timothée Chalamet (Veľký Marty)
|Najlepšia herečka v komédii alebo muzikáli
|Rose Byrneová (If I Had Legs I'd Kick You; Ak by som mala nohy, tak ťa nakopem)
|Najlepší animovaný film
|K-pop: Lovkyňa démonov
|
Najlepší cudzojazyčný film
|Tajný agent (Brazília)
|Najlepší scenár
|Paul Thomas Anderson (Jedna bitka za druhou)
Filmovým kategóriám dominoval film Jedna bitka za druhou režiséra Paula Thomasa Andersona. Veľký priestor si však ukradli aj seriály, kde bodovali najmä realistické drámy a satirické komédie. Pozri si prehľad najlepších televíznych víťazov.
|TELEVÍZNE KATEGÓRIE
|VÍŤAZI
|Najlepšia dráma
|Urgent
|Najlepšia komédia alebo muzikál
|Štúdio
|Najlepšia miniséria alebo film
|Adolescent
|Najlepší herec v dramatickom seriáli
|Noah Wyle (Urgent)
|Najlepšia herečka v dramatickom seriáli
|Rhea Seehornová (Pluribus)
|Najlepší herec v muzikáli alebo komédii
|Seth Rogen (Štúdio)
|Najlepšia herečka v muzikáli alebo komédii
|Jean Smartová (Hacks)
|Najlepší herec v minisérii alebo televíznom filme
|Stephen Graham (Adolescent)
|Najlepšia herečka v minisérii alebo televíznom filme
|Michelle Williamsová (Zomrieť pre sex)
|Najlepší stand-up komik alebo komička
|Ricky Gervais (Mortality)