dnes 12. januára 2026 o 8:46
Čas čítania 1:08
Hana Divišová

Víťazi Zlatých glóbusov 2026: Jedna bitka za druhou s DiCapriom ovládla filmové kategórie

Víťazi Zlatých glóbusov 2026: Jedna bitka za druhou s DiCapriom ovládla filmové kategórie
Zdroj: AP Photo/Chris Pizzello
Silnú pozíciu však mali aj televízne projekty, kde bodovali realistické drámy a satirické komédie.

V Beverly Hills sa v noci na pondelok uskutočnil 83. ročník udeľovania amerických filmových a televíznych cien Zlatý glóbus. Ide o jedno z najprestížnejších ocenení v zábavnom priemysle, ktoré každoročne vyzdvihuje najlepšie filmové a seriálové počiny uplynulého roka a často naznačuje, kto má najväčšie šance uspieť aj na Oscaroch.

My ti prinášame zoznam cien udelených v hlavných kategóriách.

FILMOVÉ KATEGÓRIE VÍŤAZ
Najlepší režisér Paul Thomas Anderson (Jedna bitka za druhou)
Najlepšia komédia alebo muzikál Jedna bitka za druhou
Najlepšia dráma Hamnet
Najlepší herec v dráme Wagner Moura (Tajný agent)
Najlepšia herečka v dráme Jessie Buckleyová (Hamnet)
Najlepší herec vo vedľajšej úlohe Stellan Skarsgaard (Citová hodnota)
Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe Teyana Taylorová (Jedna bitka za druhou)
Najlepší herec v komédii alebo muzikáli Timothée Chalamet (Veľký Marty)
Najlepšia herečka v komédii alebo muzikáli Rose Byrneová (If I Had Legs I'd Kick You; Ak by som mala nohy, tak ťa nakopem)
Najlepší animovaný film K-pop: Lovkyňa démonov

Najlepší cudzojazyčný film

 Tajný agent (Brazília)
Najlepší scenár Paul Thomas Anderson (Jedna bitka za druhou)
Wagner Moura Jessie Buckley Audrey Nuna Stellan Skarsgård
Zobraziť galériu
(6)

Filmovým kategóriám dominoval film Jedna bitka za druhou režiséra Paula Thomasa Andersona. Veľký priestor si však ukradli aj seriály, kde bodovali najmä realistické drámy a satirické komédie. Pozri si prehľad najlepších televíznych víťazov.

TELEVÍZNE KATEGÓRIE VÍŤAZI
Najlepšia dráma Urgent
Najlepšia komédia alebo muzikál Štúdio
Najlepšia miniséria alebo film Adolescent
Najlepší herec v dramatickom seriáli Noah Wyle (Urgent)
Najlepšia herečka v dramatickom seriáli Rhea Seehornová (Pluribus)
Najlepší herec v muzikáli alebo komédii Seth Rogen (Štúdio)
Najlepšia herečka v muzikáli alebo komédii Jean Smartová (Hacks)
Najlepší herec v minisérii alebo televíznom filme Stephen Graham (Adolescent)
Najlepšia herečka v minisérii alebo televíznom filme Michelle Williamsová (Zomrieť pre sex)
Najlepší stand-up komik alebo komička Ricky Gervais (Mortality)
FILMY A SERIÁLY HOLLYWOODSKI HERCI ZLATÉ GLÓBUSY
