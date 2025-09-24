Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Continental Film.
dnes 24. septembra 2025 o 13:00
Čas čítania 2:26
Sponzorovaný obsah

Očakávaný film Jedna bitka za druhou je už v slovenských kinách. V hlavnej úlohe Leonardo DiCaprio a Sean Penn

Očakávaný film Jedna bitka za druhou je už v slovenských kinách. V hlavnej úlohe Leonardo DiCaprio a Sean Penn
Zdroj: Continental Film
FILMY A SERIÁLY AKČNÉ FILMY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Snímka Jedna bitka za druhou očarila svetové publikum, teraz prichádza na slovenské plátna.

Jedna bitka za druhou je presne tým typom filmu, ktorý prilepí k sedadlu a zároveň v hlave ostane ešte dlho po záverečných titulkoch. Najnovší film Paula Thomasa Andersona, legendárneho režiséra a scenáristu, je už teraz označovaný za blockbuster roka. 

Slovenské kiná tento očakávaný film privítajú už vo štvrtok 25. septembra.

V centre diania je Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), bývalý revolucionár a odborník na výbušniny. Keď ho prvýkrát stretávame chce zmeniť svet. Je zamilovaný do Perfidie, ale ona mu zlomí srdce na milión kúskov. Opustí ho aj ich dcéru a on uviazne ako neschopný posunúť človek, ktorý sa nedokáže posunúť ďalej. Jeho existenciu však naruší tajomný plukovník Lockjaw (Sean Penn). Od tej chvíle začína boj o prežitie, ale aj o vzťah medzi otcom a dcérou.

Film sa pohybuje na hrane medzi dynamickou akciou a citlivou psychologickou rovinou. Režisér Paul Thomas Anderson potvrdzuje, že emócie sú preňho vždy základom filmového rozprávania. „Ako divák chcem vidieť príbeh, ktorý je emotívny, s ktorým sa viem stotožniť. Pre mňa tie emócie často pramenia z rodinných vzťahov. Z toho, ako sa ľúbime a zároveň neznášame,“ vysvetľuje. „V tomto filme ide najmä o dve veci: nájde otec svoju dcéru? A čo vlastne znamená byť rodinou?“

Film vznikal takmer dve desaťročia a Anderson počas tohto procesu prepojil rôzne myšlienky, od akčného filmu s automobilovými naháňačkami až po revolučné reflexie generácií. Výsledkom je osobitý mix žánrov, ktorý zároveň odráža súčasný svet a výzvy, ktorým čelí mladá generácia.

Silné herecké výkony

Na výnimočnej kvalite filmu sa podpisuje aj herecké obsadenie. Okrem Leonarda DiCapria a Seana Penna zaujme aj Teyana Taylor v úlohe nevyspytateľnej Perfidie a Benicio Del Toro, ktorý stvárňuje postavu inšpirovanú filozofiou Niny Simone. „Film nie je len o politike alebo akcii. Je v ňom veľa humoru, veľa srdca. V jadre ide o vzťah otca a dcéry, ale zároveň to odráža veľa z toho, čo sa deje vo svete práve teraz,“ hovorí Benicio Del Toro.

Aj samotný Anderson pristupoval k humoru špecificky: „Bob je vo filme vtipný práve vďaka svojej úplnej, bláznivej zanietenosti. Je trochu nemotorný a z toho prirodzene vzniká humor. Mám rád humor na zvláštnych miestach.“

Jedna bitka za druhou
Zdroj: Continental Film

Leonardo DiCaprio vo filme podáva jeden z najzrelších výkonov svojej kariéry, pričom podľa kritikov ide o rolu, ktorá mu môže vyniesť ďalšiu oscarovú nomináciu. „Veľmi sa mi páčila predstava, že táto postava ovláda rôzne špionážne techniky, len si nevie spomenúť, ako na to“ hovorí Leonardo DiCaprio.

„Minulosť dobieha hlavného hrdinu a to isté trauma začína dopadať aj na jeho dcéru. Príbeh tiež ukazuje, s čím si bude musieť poradiť nastupujúca generácia,“ zdôrazňuje herec.

Jedna bitka za druhou
Zdroj: Continental Film

Nielen Leonardo DiCaprio by však mal šancu na zlatú sošku. Geniálne mu sekunduje aj herec Sean Penn, ktorý vynikajúco stvárňuje úlohu strašidelného, no zároveň vtipného generála Lockjawa.

„So Seanom som už spolupracoval, takže som bol rád, že je opäť s nami. Pamätám si, že som si u neho vždy vravel: ‚Takto vyzerá skutočný herec, skutočný chlap.‘ Do postavy Lockjawa priniesol vrstvy, ktoré som vôbec nečakal,“ pochvaľuje si spoluprácu režisér.

Jedna bitka za druhou
Zdroj: Continental Film

Skvelé hodnotenia

Jedna bitka za druhou je silným filmovým zážitkom, ktorý ponúka viac než len akciu. Je to príbeh o generačnej výmene, o boji s vlastnou minulosťou a o tom, čo znamená byť rodičom v neistých časoch. Kritici ho už teraz označujú za kandidáta na Oscara a medzi divákmi si získava status kultového filmu ešte pred premiérou. Nie je preto prekvapením, že na Rotten Tomatoes má takmer 100-percentné hodnotenie.

Ak hľadáš film, ktorý má silný príbeh, emóciu, energiu aj originálnu režijnú víziu, Jedna bitka za druhou by nemala chýbať na tvojom zozname. Tento film si jednoducho nemôžeš nechať ujsť. 

Jedna bitka za druhou Jedna bitka za druhou Jedna bitka za druhou Jedna bitka za druhou
Zobraziť galériu
(9)
Nezmeškaj premiéru v slovenských kinách už od 25. septembra. Jednu bitku za druhou prináša do slovenských kín distribučne Continental film.
Sme tu pre teba
Vieš, že o tvorbu kvalitného obsahu sa stará viac ako 60 ľudí?
Každý článok alebo post prejde dôkladnou kontrolou, aby sme ti zaručili, že sa k tebe dostanú len overené fakty.
Zároveň otvárame tabuizované témy bez predsudkov a prinášame ti rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi.
To všetko je možné aj vďaka podpore našich predplatiteľov.
Podpor kvalitný obsah
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
AKČNÉ FILMY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Continental Film
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
pred hodinou
True crime a morbídna zvedavosť ti môžu posilniť psychiku. Sú temné myšlienky normálne?
refresher+
Odporúčané
True crime a morbídna zvedavosť ti môžu posilniť psychiku. Sú temné myšlienky normálne?
pred 2 dňami
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
19. 9. 2025 16:00
Speváčka Anežka Binková o živote s alopéciou: Negatívne narážky na môj vzhľad nikdy nemali deti, ale dospelí ľudia
refresher+
Odporúčané
Speváčka Anežka Binková o živote s alopéciou: Negatívne narážky na môj vzhľad nikdy nemali deti, ale dospelí ľudia
pred 3 dňami
Halucinácie bez drog? Iba papier, slúchadlá a realita sa mi rozpadla pred očami
refresher+
Odporúčané
Halucinácie bez drog? Iba papier, slúchadlá a realita sa mi rozpadla pred očami
včera o 17:00
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
Sponzorovaný obsah
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
18. 9. 2025 19:00
Storky
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
NEHERA predstavila novú kolekciu F/W 25: Oslovili nás prémiové látky a strihy
Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Onedlho vystúpi v O2 Aréne
Levi’s sa spojil s Toy Story. V kolekcii spoločne priniesli najväčší trend 2025
Syn Willa Smitha prepísal históriu. Jaden sa stal prvým mužským...
Cardi B štvrtýkrát tehotná. Dieťa čaká s týmto športovcom
Víťazka Let's Dance sa vydala. Svoje áno povedala žilinskému hokejistovi
Doja Cat vydáva album. Jeho premiéru si vychutnáš aj kúsok od Slovenska
Coachella zverejnila line-up na rok 2026. Opäť nechýbajú veľké hviezdy
Lifestyle news
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul pred 16 minútami
D4vd pred nájdením mŕtveho dievčaťa v kufri vydal videoklip, v ktorom ťahá telo do auta. Fanúšikovia vidia desivé podobnosti pred hodinou
Rock for People oznámil prvé mená: Iron Maiden a Bring Me The Horizon mieria do Českej republiky pred hodinou
Slafkovský skončil s reznou ranou na tvári. Zasiahla ho korčuľa protihráča pred 2 hodinami
Pil C začal streamovať. Pomedzi koncerty stíha otvárať aj FIFA packy a strieľať góly pred 3 hodinami
Muž si prilepšil o 120-miliónov eur. V Eurojackpote padla najvyššia možná výhra dnes o 14:06
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue Italia. V rozhovore popísala aj svoju cestu k autenticite dnes o 12:41
AI speváčka uzavrela 3-miliónovú zmluvu s nahrávacou spoločnosťou. Jej pieseň sa objavila aj v rebríčku Billboard dnes o 11:28
Horor The Bride predstaví Christiana Balea ako Frankensteina. Jeho znovuzrodenú manželku si zahrá Jessie Buckley dnes o 10:17
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Rusko Donald Trump Správy počasie
Viac
AKTUÁLNE: Slovensko sa zúčastní na rokovaní o „múre proti dronom“
pred 3 minútami
Rezort vnútra kúpil nehnuteľnosť pre najvyšších ústavných činiteľov. Na otázky spojené so sumou neodpovedali
pred 23 minútami
Podvodné telefonáty sú na Slovensku čoraz častejšie. Ich počet vzrástol o 522 %
pred hodinou

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
Najzábavnejší horor roka je už online. Vieme, kde si ho môžeš pozrieť
Filmy
včera o 14:40
Najzábavnejší horor roka je už online. Vieme, kde si ho môžeš pozrieť
včera o 14:40
Jimmy Kimmel sa vo svojom prvom príhovore pred kamerou rozplakal: „Nikdy nebolo mojím zámerom zľahčovať vraždu mladého muža“
Jimmy Kimmel sa vo svojom prvom príhovore pred kamerou rozplakal: „Nikdy nebolo mojím zámerom zľahčovať vraždu mladého muža“
dnes o 09:29
Tom Holland sa zranil počas nakrúcania nového Spider-Mana. Herca museli hospitalizovať
Tom Holland sa zranil počas nakrúcania nového Spider-Mana. Herca museli hospitalizovať
pred 2 dňami
Horor The Bride predstaví Christiana Balea ako Frankensteina. Jeho znovuzrodenú manželku si zahrá Jessie Buckley
Horor The Bride predstaví Christiana Balea ako Frankensteina. Jeho znovuzrodenú manželku si zahrá Jessie Buckley
dnes o 10:17
V hlavných úlohách Pedro Pascal a Baby Yoda: Vyšiel trailer na nový film zo sveta Star Wars
V hlavných úlohách Pedro Pascal a Baby Yoda: Vyšiel trailer na nový film zo sveta Star Wars
včera o 11:36
Voldemort ako žena? HBO zvažuje odvážny krok v seriáli o Harrym Potterovi
Voldemort ako žena? HBO zvažuje odvážny krok v seriáli o Harrym Potterovi
pred 2 dňami
Viac z Osobnosti Všetko
Bella Hadid zdieľala fotku z nemocničného lôžka. Trpí zákernou chorobou
Zahraničné
18. 9. 2025 9:15
Bella Hadid zdieľala fotku z nemocničného lôžka. Trpí zákernou chorobou
18. 9. 2025 9:15
Hviezde Geissenovcov našli nález na mozgu. Carmen musí podstúpiť vážnu operáciu
včera o 12:32
Cardi B sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov. Dokázala to nezvyčajným spôsobom
pred 2 dňami
Viac z Tech Všetko
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
pred 2 hodinami
Xiaomi predstavilo novú vlajkovú sériu 15T. Má špičkové foťáky Leica a funkciu, s ktorou môžeš volať aj bez signálu a Wi-Fi
pred hodinou
Samsung reaguje na Apple novinky. Jeho výsmešná kampaň na sociálnych sieťach sa okamžite stala virálnou
11. 9. 2025 9:13
Viac z Politika Všetko
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Šport
pred 15 minútami
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
pred 15 minútami
Basketbalisti Slovanu Bratislava sa pripravujú na novú sezónu vo veľkom štýle.
Slovenská módna návrhárka Dominika má úspech aj v zahraničí: Jej značku nosí speváčka Rosalía, zaujala aj stylistku Willow Smith
Mediálna spolupráca
Slovenská módna návrhárka Dominika má úspech aj v zahraničí: Jej značku nosí speváčka Rosalía, zaujala aj stylistku Willow Smith
pred 36 minútami
CLOSE FRIENDS s Peťom Lackovičom a babkou Helenkou: Teší sa babka na vnúčatá? A kedy sa ich dočká?
refresher+
CLOSE FRIENDS s Peťom Lackovičom a babkou Helenkou: Teší sa babka na vnúčatá? A kedy sa ich dočká?
pred 46 minútami
Xiaomi predstavilo novú vlajkovú sériu 15T. Má špičkové foťáky Leica a funkciu, s ktorou môžeš volať aj bez signálu a Wi-Fi
PR správa
Xiaomi predstavilo novú vlajkovú sériu 15T. Má špičkové foťáky Leica a funkciu, s ktorou môžeš volať aj bez signálu a Wi-Fi
pred hodinou
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
pred hodinou
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Hviezde Geissenovcov našli nález na mozgu. Carmen musí podstúpiť vážnu operáciu
Hviezde Geissenovcov našli nález na mozgu. Carmen musí podstúpiť vážnu operáciu
včera o 12:32
Muž si prilepšil o 120-miliónov eur. V Eurojackpote padla najvyššia možná výhra
Muž si prilepšil o 120-miliónov eur. V Eurojackpote padla najvyššia možná výhra
dnes o 14:06
Prichádzajú skôr, než sa čakalo. Toto sú noví farmári, ktorí rozvíria život na statku
Prichádzajú skôr, než sa čakalo. Toto sú noví farmári, ktorí rozvíria život na statku
včera o 10:42
VIDEO: Leopardie žraloky prichytili pri trojke. Po akte zostali obaja samčekovia nehybne ležať na dne
VIDEO: Leopardie žraloky prichytili pri trojke. Po akte zostali obaja samčekovia nehybne ležať na dne
včera o 13:53
5 návykov úspešných ľudí, ktoré ti pomôžu zlepšiť životný štýl a naštartovať produktivitu
V spolupráci
5 návykov úspešných ľudí, ktoré ti pomôžu zlepšiť životný štýl a naštartovať produktivitu
pred 2 dňami
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
18. 9. 2025 19:04
Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní
Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní
17. 9. 2025 14:48
Bella Hadid zdieľala fotku z nemocničného lôžka. Trpí zákernou chorobou
Bella Hadid zdieľala fotku z nemocničného lôžka. Trpí zákernou chorobou
18. 9. 2025 9:15
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
17. 9. 2025 15:53
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
19. 9. 2025 11:29
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
27. 8. 2025 19:13
Domov
Zdieľať
Diskusia