Očakávaný film Jedna bitka za druhou je už v slovenských kinách. V hlavnej úlohe Leonardo DiCaprio a Sean Penn

Snímka Jedna bitka za druhou očarila svetové publikum, teraz prichádza na slovenské plátna.
Jedna bitka za druhou je presne tým typom filmu, ktorý prilepí k sedadlu a zároveň v hlave ostane ešte dlho po záverečných titulkoch. Najnovší film Paula Thomasa Andersona, legendárneho režiséra a scenáristu, je už teraz označovaný za blockbuster roka.
V centre diania je Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), bývalý revolucionár a odborník na výbušniny. Keď ho prvýkrát stretávame chce zmeniť svet. Je zamilovaný do Perfidie, ale ona mu zlomí srdce na milión kúskov. Opustí ho aj ich dcéru a on uviazne ako neschopný posunúť človek, ktorý sa nedokáže posunúť ďalej. Jeho existenciu však naruší tajomný plukovník Lockjaw (Sean Penn). Od tej chvíle začína boj o prežitie, ale aj o vzťah medzi otcom a dcérou.
Film sa pohybuje na hrane medzi dynamickou akciou a citlivou psychologickou rovinou. Režisér Paul Thomas Anderson potvrdzuje, že emócie sú preňho vždy základom filmového rozprávania. „Ako divák chcem vidieť príbeh, ktorý je emotívny, s ktorým sa viem stotožniť. Pre mňa tie emócie často pramenia z rodinných vzťahov. Z toho, ako sa ľúbime a zároveň neznášame,“ vysvetľuje. „V tomto filme ide najmä o dve veci: nájde otec svoju dcéru? A čo vlastne znamená byť rodinou?“
Film vznikal takmer dve desaťročia a Anderson počas tohto procesu prepojil rôzne myšlienky, od akčného filmu s automobilovými naháňačkami až po revolučné reflexie generácií. Výsledkom je osobitý mix žánrov, ktorý zároveň odráža súčasný svet a výzvy, ktorým čelí mladá generácia.
Silné herecké výkony
Na výnimočnej kvalite filmu sa podpisuje aj herecké obsadenie. Okrem Leonarda DiCapria a Seana Penna zaujme aj Teyana Taylor v úlohe nevyspytateľnej Perfidie a Benicio Del Toro, ktorý stvárňuje postavu inšpirovanú filozofiou Niny Simone. „Film nie je len o politike alebo akcii. Je v ňom veľa humoru, veľa srdca. V jadre ide o vzťah otca a dcéry, ale zároveň to odráža veľa z toho, čo sa deje vo svete práve teraz,“ hovorí Benicio Del Toro.
Aj samotný Anderson pristupoval k humoru špecificky: „Bob je vo filme vtipný práve vďaka svojej úplnej, bláznivej zanietenosti. Je trochu nemotorný a z toho prirodzene vzniká humor. Mám rád humor na zvláštnych miestach.“
Leonardo DiCaprio vo filme podáva jeden z najzrelších výkonov svojej kariéry, pričom podľa kritikov ide o rolu, ktorá mu môže vyniesť ďalšiu oscarovú nomináciu. „Veľmi sa mi páčila predstava, že táto postava ovláda rôzne špionážne techniky, len si nevie spomenúť, ako na to“ hovorí Leonardo DiCaprio.
„Minulosť dobieha hlavného hrdinu a to isté trauma začína dopadať aj na jeho dcéru. Príbeh tiež ukazuje, s čím si bude musieť poradiť nastupujúca generácia,“ zdôrazňuje herec.
Nielen Leonardo DiCaprio by však mal šancu na zlatú sošku. Geniálne mu sekunduje aj herec Sean Penn, ktorý vynikajúco stvárňuje úlohu strašidelného, no zároveň vtipného generála Lockjawa.
„So Seanom som už spolupracoval, takže som bol rád, že je opäť s nami. Pamätám si, že som si u neho vždy vravel: ‚Takto vyzerá skutočný herec, skutočný chlap.‘ Do postavy Lockjawa priniesol vrstvy, ktoré som vôbec nečakal,“ pochvaľuje si spoluprácu režisér.
Skvelé hodnotenia
Jedna bitka za druhou je silným filmovým zážitkom, ktorý ponúka viac než len akciu. Je to príbeh o generačnej výmene, o boji s vlastnou minulosťou a o tom, čo znamená byť rodičom v neistých časoch. Kritici ho už teraz označujú za kandidáta na Oscara a medzi divákmi si získava status kultového filmu ešte pred premiérou. Nie je preto prekvapením, že na Rotten Tomatoes má takmer 100-percentné hodnotenie.
Ak hľadáš film, ktorý má silný príbeh, emóciu, energiu aj originálnu režijnú víziu, Jedna bitka za druhou by nemala chýbať na tvojom zozname. Tento film si jednoducho nemôžeš nechať ujsť.