Potvrdila, že na comebacku tvrdo pracuje, no detaily si zatiaľ necháva pre seba.
Miley Cyrus sa postarala o poriadnu dávku nostalgie. Na Palm Springs International Film Festival Awards sa objavila s účesom, ktorý nápadne pripomínal jej ikonický look zo seriálu Hannah Montana. Zároveň priznala, že v súvislosti s výročím seriálu má plány a naznačila možný comeback.
Návrat do éry Hannah Montany tak nie je vôbec náhodný. Miley potvrdila, že sa niečo chystá k blížiacemu sa 20. výročiu seriálu a dodala, že na tom „tvrdohlavo pracujú“.
Keď sa jej reportér portálu Variety pýtal na konkrétnejšie detaily, zostala zámerne tajomná. „Nemôžem vám to povedať. Nestačí vám tá ofina?“ odpovedala so smiechom a z rozhovoru odišla.
Na podujatí Palm Springs International Film Festival Awards si zároveň prevzala aj ocenenie za umelecký prínos vďaka piesni Dream As One, ktorá je súčasťou soundtracku k novému filmu Avatar: Fire and Ash.