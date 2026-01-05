Kategórie
dnes 5. januára 2026 o 10:05
Hana Divišová

Hannah Montana sa vracia. Miley Cyrus s blond ofinou naznačila veľký comeback seriálového hitu

Hannah Montana sa vracia. Miley Cyrus s blond ofinou naznačila veľký comeback seriálového hitu
Potvrdila, že na comebacku tvrdo pracuje, no detaily si zatiaľ necháva pre seba.

Miley Cyrus sa postarala o poriadnu dávku nostalgie. Na Palm Springs International Film Festival Awards sa objavila s účesom, ktorý nápadne pripomínal jej ikonický look zo seriálu Hannah Montana. Zároveň priznala, že v súvislosti s výročím seriálu má plány a naznačila možný comeback.

Návrat do éry Hannah Montany tak nie je vôbec náhodný. Miley potvrdila, že sa niečo chystá k blížiacemu sa 20. výročiu seriálu a dodala, že na tom „tvrdohlavo pracujú“.

Keď sa jej reportér portálu Variety pýtal na konkrétnejšie detaily, zostala zámerne tajomná. „Nemôžem vám to povedať. Nestačí vám tá ofina?“ odpovedala so smiechom a z rozhovoru odišla.

Na podujatí Palm Springs International Film Festival Awards si zároveň prevzala aj ocenenie za umelecký prínos vďaka piesni Dream As One, ktorá je súčasťou soundtracku k novému filmu Avatar: Fire and Ash.

