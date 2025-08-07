Kategórie
dnes 7. augusta 2025 o 16:58
Čas čítania 0:39
Karolína Uličná

Dočkáme sa návratu Hanny Montany? Dôvodov, prečo si to fanúšikovia myslia je viac, naznačila to aj Miley Cyrus

Dočkáme sa návratu Hanny Montany? Dôvodov, prečo si to fanúšikovia myslia je viac, naznačila to aj Miley Cyrus
Zdroj: ČSFD
OSOBNOSTI DISNEY+ MILEY CYRUS
Na internete už kolujú špekulácie o možnom natáčaní.

Zdá sa, že fanúšikovia Hannah Montany sa môžu začať tešiť. Na sociálnych sieťach sa začali šíriť špekulácie o novej sérii alebo filme s Hannah Montanou. Miley Cyrus v nedávnom rozhovore prezradila, že plánuje niečo špeciálne k 20. výročiu kultového Disney seriálu, ktorý mal premiéru v marci 2006.

Zároveň len včera sa na internete objavil krátky teaser, ktorý fanúšikovia okamžite prečítali ako náznak možného návratu, píše Yahoo. Krátke promo video vyzerá, akoby bolo vytvorené priamo v dielni Disney a ukazuje blonďavú parochňu a titulok Hannah Montana: 20th Anniversary.

Miley sa v rozhovore priznala, že chce vytvoriť niečo naozaj výnimočné, pretože Hannah bola začiatkom všetkého, čo ju doviedlo až do dnešného bodu kariéry.

Aj keď zatiaľ nie je nič oficiálne potvrdené, s blížiacim sa výročím a týmito prvými indíciami to vyzerá, že sa niečo naozaj chystá. Všetky štyri série seriálu aj film Hannah Montana: The Movie sú aktuálne dostupné na Disney+.

Karolína Uličná
Karolína Uličná
Junior Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: IMDB/Hannah Montana
