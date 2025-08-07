Na internete už kolujú špekulácie o možnom natáčaní.
Zdá sa, že fanúšikovia Hannah Montany sa môžu začať tešiť. Na sociálnych sieťach sa začali šíriť špekulácie o novej sérii alebo filme s Hannah Montanou. Miley Cyrus v nedávnom rozhovore prezradila, že plánuje niečo špeciálne k 20. výročiu kultového Disney seriálu, ktorý mal premiéru v marci 2006.
Zároveň len včera sa na internete objavil krátky teaser, ktorý fanúšikovia okamžite prečítali ako náznak možného návratu, píše Yahoo. Krátke promo video vyzerá, akoby bolo vytvorené priamo v dielni Disney a ukazuje blonďavú parochňu a titulok Hannah Montana: 20th Anniversary.
Miley sa v rozhovore priznala, že chce vytvoriť niečo naozaj výnimočné, pretože Hannah bola začiatkom všetkého, čo ju doviedlo až do dnešného bodu kariéry.
Aj keď zatiaľ nie je nič oficiálne potvrdené, s blížiacim sa výročím a týmito prvými indíciami to vyzerá, že sa niečo naozaj chystá. Všetky štyri série seriálu aj film Hannah Montana: The Movie sú aktuálne dostupné na Disney+.