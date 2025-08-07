Jeho vyjadrenie vyvolalo vlnu kritiky a obáv o bezpečnosť aj závislosť politických lídrov od AI.
Švédsky premiér Ulf Kristersson sa priznal, že pravidelne používa ChatGPT. V rozhovore pre švédsky denník Dagens sa dokonca politik otvorene vyjadril, že si myslí, že nástroje umelej inteligencie využívajú aj jeho kolegovia v parlamente.
„Sám používam umelú inteligenciu dosť často. Ak nie pre nič iné, tak aspoň pre druhý názor. Čo by urobili ostatní?... Na takéto otázky,“ uviedol premiér v rozhovore.
Aj keď sa môže zdať, že premiér len využíva moderné technológie, jeho priznanie vyvolalo aj vlnu kritiky. Portál The Guardian uvádza, že technickí experti sa vyjadrili, že „podľahol psychóze oligarchov v súvislosti s umelou inteligenciou“ – narážali tým na slepú dôveru niektorých lídrov v AI nástroje.
Jeho hovorkyňa však celú situáciu s používaním AI nástrojov v jeho práci uviedla neskôr na správnu mieru: „Samozrejme, že do systému neputujú žiadne citlivé informácie týkajúce sa bezpečnosti. Používa sa skôr ako orientačný nástroj,“ povedala.