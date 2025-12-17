Bojová organizácia Oktagon MMA oznámila spoluprácu s NobodyListenom. Ich spojenie má posilniť dôraz organizácie na emócie, atmosféru a celkový zážitok pre fanúšikov.
Unikátna show, na ktorú nezabudneš
Diváci na turnaji Oktagon 81 zažijú niečo výnimočné. Špeciálnu show na akcii odohrá NobodyListen, ktorý po prvýkrát predstaví nový sound pre novú éru Oktagonu s názvom Face Your Fear. Hudba tak bude ešte dôležitejšia v budovaní emócií, napätia a celkovej atmosféry turnajov, informoval Oktagon MMA v tlačovej správe.
„Zážitok aj mimo športu“
„OKTAGON vždy hľadal cesty, ako posúvať fanúšikovský zážitok aj mimo samotného športu. Chceme tvoriť unikátnu show, a preto nám spojenie s Nobodym dáva úplný zmysel. Ako DJ rozumie emóciám aj energii davu rovnako ako my. Fanúšikovia sa majú v O2 aréne na čo tešiť,“ hovorí spolumajiteľ organizácie Oktagon MMA Ondřej Novotný.
Refresher nedávno Nobodyho pozval do svojej hudobnej rubriky OffStage. Náš celý rozhovor si môžeš pustiť tu.
Oktagon MMA sa chystá budúci rok osláviť 10. výročie svojej existencie a práve partnerstvo s Nobodym sa má premietnuť do nových formátov a jedinečnej atmosféry turnajov. Fanúšikom a fanúšičkám to má poskytnúť ešte silnejšie a komplexnejšie prepojenie so svetom Oktagonu.
Turnaj Oktagon 81 bude vyvrcholením nabitého roka. Galavečer ponúkne dva titulové zápasy, medzi najsledovanejšie bitky bude patriť aj stret Ondřeja Rašky a influencera Pavla Tótha. Náš rozhovor so Spicy Pájou o jeho zápase si môžeš prečítať tu.