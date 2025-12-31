Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 31. decembra 2025 o 9:54
Čas čítania 0:33
Hana Divišová

VIDEO: Thor ukazuje svoju zraniteľnú stránku. Marvel zverejnil nový teaser k Avengers: Doomsday

VIDEO: Thor ukazuje svoju zraniteľnú stránku. Marvel zverejnil nový teaser k Avengers: Doomsday
Zdroj: Marvel
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Chris Hemsworth ukazuje svoju zraniteľnejšiu stránku — emotívnu modlitbu za bezpečie dcéry Love a náznak návratu do boja.

Tvorcovia očakávaného filmu Avengers: Doomsday sa rozhodli fanúšikov pred koncom roka poriadne navnadiť a zverejnili ďalší teaser. Tentoraz sa sústreďujú na postavu Thora, ktorého stvárňuje nenahraditeľný Chris Hemsworth, a ukazujú jeho zraniteľnejšiu stránku.

Upútavka je výrazne emotívna a odhaľuje Thorovu modlitbu za ochranu jeho adoptívnej dcéry Love, ktorú sme spoznali už vo filme Thor: Láska a hrom z roku 2022. Zároveň naznačuje, že sa Thor opäť rozhodne vydať do boja.

Ako informuje Variety, vonku je už aj prvá upútavka, v nej sa objavil Kapitán Amerika v podaní Chrisa Evansa. Potvrdila tak jeho návrat a zároveň odhalila prekvapivú novinku — Kapitán Amerika má dieťa.

Odporúčané
Kedy treba absolvovať prehladku u urológa a čo najdivnejšie našiel urológ Švihra tam dole? Kedy treba absolvovať prehladku u urológa a čo najdivnejšie našiel urológ Švihra tam dole? 30. decembra 2025 o 18:00

Film má byť jedným z najväčších crossoverov v histórii Marvelu. Po boku Chrisa Hemswortha sa objavia Avengers, Fantastická štvorka, Thunderbolts aj postavy zo sveta X-Men. Do kín by sa Avengers: Doomsday mal dostať 17. decembra 2026.

Anketa:
Baví ťa svet Marvelu?
Áno, milujem!
Neriešim.
Vôbec. 
Áno, milujem!
92 %
Neriešim.
8 %
Vôbec. 
0 %
Odporúčané
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku 31. decembra 2025 o 9:07
Odporúčané
Diddyho synovia chystajú vlastný dokument: Justin a Christian Combs prehovoria o otcovej kauze Diddyho synovia chystajú vlastný dokument: Justin a Christian Combs prehovoria o otcovej kauze 30. decembra 2025 o 16:34
Odporúčané
VIDEO: Netflix odhaľuje mrazivý trailer k poslednej epizóde Stranger Things. Čakajú nás dve hodiny veľkého finále VIDEO: Netflix odhaľuje mrazivý trailer k poslednej epizóde Stranger Things. Čakajú nás dve hodiny veľkého finále 30. decembra 2025 o 15:57
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
AVENGERS
Odporúčame
10 najlepších hier roka 2025
refresher+
10 najlepších hier roka 2025
pred 2 dňami
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
Sponzorovaný obsah
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
19. 12. 2025 13:00
Vyskúšala som zdravotné tik-tok trendy: Čo hrozí pri ušnej akupresúre, kloktaní olejom či pití vody s chia semiačkami?
refresher+
Vyskúšala som zdravotné tik-tok trendy: Čo hrozí pri ušnej akupresúre, kloktaní olejom či pití vody s chia semiačkami?
pred 2 dňami
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
refresher+
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
včera o 07:30
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj ty
Sponzorovaný obsah
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj ty
20. 12. 2025 12:00
Stand-Up komička Simona o príprave na šou Tichá noc: „S mužom sa niekedy aj naschvál pohádame, sú z toho najlepšie vtipy“
Sponzorovaný obsah
Stand-Up komička Simona o príprave na šou Tichá noc: „S mužom sa niekedy aj naschvál pohádame, sú z toho najlepšie vtipy“
22. 12. 2025 12:00
Storky
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
Beyoncé to stihla pred novým rokom. Je z nej oficiálne miliardárka
Zvarči a Yaksha sa stretnú v klietke. Celebrity Series v OKTAGONE pokračuje
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom
Parcels mieri na Grape festival: Kapela spolupracovala aj s Daft Punkom
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slo...
Sponzorovaný obsah
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Musk
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj t...
Sponzorovaný obsah
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncep...
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a š...
V spolupráci
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ...
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air For...
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epi...
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Lifestyle news
Randenie v roku 2026: Toto sú štyri nové kľúčové trendy, ktoré zmenia tvoj milostný život
pred 35 minútami
Člen skupiny One Direction si otvoril reštauráciu. Niall Horan vyžaduje vo svojom podniku prísny dress code
pred hodinou
Silvester nie je zábava pre všetkých. Takto ho pomôžeš zvládnuť svojmu domácemu miláčikovi
pred 2 hodinami
VIDEO: Thor ukazuje svoju zraniteľnú stránku. Marvel zverejnil nový teaser k Avengers: Doomsday
pred 3 hodinami
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
dnes o 09:07
Diddyho synovia chystajú vlastný dokument: Justin a Christian Combs prehovoria o otcovej kauze
včera o 16:34
VIDEO: Netflix odhaľuje mrazivý trailer k poslednej epizóde Stranger Things. Čakajú nás dve hodiny veľkého finále
včera o 15:57
Ako zvládať konflikty vo vzťahu? Emocionálne zrelé páry robia tieto 3 veci úplne inak, tvrdia psychológovia
včera o 15:03
Eric Dane známy z Euphorie je odkázaný na nepretržitú starostlivosť. Manželka prehovorila o postupe ALS
včera o 14:16
The Last of Us čaká veľká zmena. Tohto herca v seriáli už neuvidíš
včera o 13:28
Spravodajstvo
Financie Počasie Dôchodky Politici
Viac
V Bratislave o pár hodín poriadne nasneží. SHMÚ vydal výstrahy 1. stupňa
pred 21 minútami
ANKETA: Ako mladí Slováci vnímajú pyrotechniku? Niektorí ju odpaľujú už týždeň pred Silvestrom
pred hodinou
Štát od roku 2026 zavádza nové daňové pásma. Budú sa pohybovať od 19 % do 35 %
pred 2 hodinami

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
The Last of Us čaká veľká zmena. Tohto herca v seriáli už neuvidíš
The Last of Us čaká veľká zmena. Tohto herca v seriáli už neuvidíš
včera o 13:28
TOP 10 seriálov roka 2025 – Mobland, Hacks, Andor
refresher+
TOP 10 seriálov roka 2025 – Mobland, Hacks, Andor
27. 12. 2025 13:00
Žiadne Squid Game a Wednesday. Toto je 10 najlepších filmov a seriálov, ktoré tento rok vyšli na Netflixe
refresher+
Žiadne Squid Game a Wednesday. Toto je 10 najlepších filmov a seriálov, ktoré tento rok vyšli na Netflixe
26. 12. 2025 11:00
Stranger Things čelí po najnovšej epizóde vlne kritiky. Čo sa ľuďom nepáči?
Stranger Things čelí po najnovšej epizóde vlne kritiky. Čo sa ľuďom nepáči?
pred 2 dňami
VIDEO: Netflix odhaľuje mrazivý trailer k poslednej epizóde Stranger Things. Čakajú nás dve hodiny veľkého finále
VIDEO: Netflix odhaľuje mrazivý trailer k poslednej epizóde Stranger Things. Čakajú nás dve hodiny veľkého finále
včera o 15:57
Rok 2026 prinesie premiéry dlho očakávaných filmov. Tešiť sa môžeš na pokračovanie Duny či marvelovky
Rok 2026 prinesie premiéry dlho očakávaných filmov. Tešiť sa môžeš na pokračovanie Duny či marvelovky
pred 3 dňami
Viac z Šport Všetko
Nové detaily v nehode Anthonyho Joshuu: Pri havárii zomreli dvaja jeho dlhoroční priatelia
Nové detaily v nehode Anthonyho Joshuu: Pri havárii zomreli dvaja jeho dlhoroční priatelia
včera o 08:49
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
včera o 07:30
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Elon Musk
21. 12. 2025 12:26
Viac z História Všetko
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
refresher+
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
23. 11. 2025 17:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Viac z Zaujímavosti Všetko
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
pred 3 dňami
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
včera o 07:30
Hanbíš sa za svoju starú emailovú adresu? Google ti konečne dovolí zmeniť jej názov
včera o 10:03

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
10 momentov, ktoré definovali mladú kultúru v roku 2025: Tieto eventy pulzovali komunitami undergroundu (ARTIST SPOTLIGHT)
Kultúra
pred 13 minútami
10 momentov, ktoré definovali mladú kultúru v roku 2025: Tieto eventy pulzovali komunitami undergroundu (ARTIST SPOTLIGHT)
pred 13 minútami
Vybrali sme pre teba najmemorable eventy roku 2025, ktoré formovali mladú streetovú kultúru.
Dopraj si relax po Vianociach. Toto je 6 miest, kde zažiješ dokonalý zimný wellness
Dopraj si relax po Vianociach. Toto je 6 miest, kde zažiješ dokonalý zimný wellness
pred hodinou
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
dnes o 09:07
Kedy treba absolvovať prehladku u urológa a čo najdivnejšie našiel urológ Švihra tam dole?
refresher+
Kedy treba absolvovať prehladku u urológa a čo najdivnejšie našiel urológ Švihra tam dole?
včera o 18:00
Beyoncé to stihla pred novým rokom. Je z nej oficiálne miliardárka
Beyoncé to stihla pred novým rokom. Je z nej oficiálne miliardárka
včera o 12:39
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Hanbíš sa za svoju starú emailovú adresu? Google ti konečne dovolí zmeniť jej názov
Hanbíš sa za svoju starú emailovú adresu? Google ti konečne dovolí zmeniť jej názov
včera o 10:03
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami
pred 2 dňami
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
refresher+
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
včera o 07:30
VIDEO: Netflix odhaľuje mrazivý trailer k poslednej epizóde Stranger Things. Čakajú nás dve hodiny veľkého finále
VIDEO: Netflix odhaľuje mrazivý trailer k poslednej epizóde Stranger Things. Čakajú nás dve hodiny veľkého finále
včera o 15:57
Ako zvládať konflikty vo vzťahu? Emocionálne zrelé páry robia tieto 3 veci úplne inak, tvrdia psychológovia
Ako zvládať konflikty vo vzťahu? Emocionálne zrelé páry robia tieto 3 veci úplne inak, tvrdia psychológovia
včera o 15:03
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
pred 3 dňami
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
refresher+
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
26. 12. 2025 12:00
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami
pred 2 dňami
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
pred 4 dňami
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
22. 12. 2025 16:38
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
16. 12. 2025 9:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia