Chris Hemsworth ukazuje svoju zraniteľnejšiu stránku — emotívnu modlitbu za bezpečie dcéry Love a náznak návratu do boja.
Tvorcovia očakávaného filmu Avengers: Doomsday sa rozhodli fanúšikov pred koncom roka poriadne navnadiť a zverejnili ďalší teaser. Tentoraz sa sústreďujú na postavu Thora, ktorého stvárňuje nenahraditeľný Chris Hemsworth, a ukazujú jeho zraniteľnejšiu stránku.
Upútavka je výrazne emotívna a odhaľuje Thorovu modlitbu za ochranu jeho adoptívnej dcéry Love, ktorú sme spoznali už vo filme Thor: Láska a hrom z roku 2022. Zároveň naznačuje, že sa Thor opäť rozhodne vydať do boja.
Ako informuje Variety, vonku je už aj prvá upútavka, v nej sa objavil Kapitán Amerika v podaní Chrisa Evansa. Potvrdila tak jeho návrat a zároveň odhalila prekvapivú novinku — Kapitán Amerika má dieťa.
Film má byť jedným z najväčších crossoverov v histórii Marvelu. Po boku Chrisa Hemswortha sa objavia Avengers, Fantastická štvorka, Thunderbolts aj postavy zo sveta X-Men. Do kín by sa Avengers: Doomsday mal dostať 17. decembra 2026.