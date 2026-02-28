Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
včera 28. februára 2026 o 13:00
Čas čítania 3:38

Malá chuť na sex, strata svalov aj únava. Takto zistíš, či máš nízku hladinu testosterónu

Malá chuť na sex, strata svalov aj únava. Takto zistíš, či máš nízku hladinu testosterónu
Zdroj: Unsplash/Jorge Franganillo
Alexandra Mravíková
Alexandra Mravíková
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Pociťuješ niektorý z týchto príznakov?

Cítiš sa dlhodobo bez energie, horšie spíš alebo si všímaš, že tvoj bežný tréning už neprináša rovnaké výsledky ako kedysi? Veľa ľudí tieto zmeny pripisuje stresu alebo veku, no v niektorých prípadoch môže ísť aj o pokles testosterónu. Tento hormón totiž neovplyvňuje len chuť na sex, ale aj kvalitu spánku, náladu, schopnosť regenerácie či rast svalovej hmoty.

Hladina testosterónu počas života prirodzene kolíše a mierny pokles je teda úplne prirodzený. Ak sa však pridajú viaceré nepríjemné symptómy, môže ísť o stav označovaný ako mužský hypogonadizmus — teda situáciu, keď semenníky neprodukujú dostatok hormónu.

Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Ako sa prejavuje nízka hladina testosterónu

Nízky testosterón sa neprejavuje len poklesom libida, hoci práve ten býva jedným z prvých signálov, ktoré si muži všimnú. Objaviť sa môžu aj problémy s erekciou, znížený počet spermií či dokonca návaly tepla. Niektorí si všimnú rednutie ochlpenia v podpazuší alebo v intímnych partiách a v pokročilejších prípadoch môže dôjsť aj k zmenšeniu semenníkov.

@theirishgp Men. Are you feeling fatigued or suffering from a low libido? Could it be your testosterone? 🚹 Here are some important signs to look out for. **For educational purposes only. Cannot respond to clinical queries** #testosterone #testosteronebooster #testosteronetherapy #menshealth #hairloss #muscle #stress #anxiety #theirishgp #gp #doctor #dr #md #medicine #medical ♬ original sound - theirishgp

Príznaky však často zasahujú aj psychiku a celkový výkon počas dňa. Typická je dlhodobá únava, horšia koncentrácia, problémy s pamäťou alebo depresívna nálada. Telo môže reagovať nárastom tuku, poklesom svalovej hmoty a sily či nižšou výdržou pri športe. Niektorí muži zaznamenajú aj zväčšenie prsného tkaniva, čo súvisí so zmenami hormonálnej rovnováhy.

Dôležité je vedieť, že jednotlivé symptómy samy o sebe ešte nemusia znamenať hormonálny problém. Podobne sa môže prejaviť stres, nedostatok spánku alebo iné zdravotné ťažkosti, preto má definitívnu odpoveď vždy až odborné vyšetrenie.

Hladinu testosterónu ovplyvňuje vek, hmotnosť aj stres

Testosterón sa podieľa na budovaní svalovej hmoty, ovplyvňuje hustotu kostí, tvorbu červených krviniek a má vplyv aj na náladu či motiváciu. Stabilná hladina testosterónu môže pomáhať udržiavať energiu počas dňa a podporovať regeneráciu po fyzickej záťaži.

Produkciu testosterónu riadi celý hormonálny systém – od mozgu až po semenníky. Významnú rolu zohráva genetika a vek, no podľa odborníkov ju ovplyvňujú aj faktory ako kvalita spánku, telesná hmotnosť, stres či niektoré ochorenia. 

@drjeremylondon The importance of testosterone for men and women #hearthealth #doctor #testosterone #trt #fypシ ♬ original sound - Dr. Jeremy London, MD

Svoje robia aj každodenné návyky. Nedostatok pohybu, nepravidelný režim alebo vysoká hladina stresového hormónu kortizolu môžu narušiť hormonálnu rovnováhu. Preto sa pri hodnotení testosterónu nepozerá len na čísla z laboratória, ale aj na celkový kontext – spánok, regeneráciu či psychickú záťaž.

Ako zvýšiť hladinu testosterónu

Hladinu testosterónu neovplyvňuje len vek, ale aj každodenné návyky ako spánok, pohyb, strava či zvládanie stresu. Dobrou správou je, že práve úprava životného štýlu patrí medzi najprirodzenejšie spôsoby, ako podporiť hormonálnu rovnováhu a celkovú vitalitu.

😴 Vyspi sa na to

Jednou z najčastejších príčin nízkej hladiny testosterónu je nekvalitný alebo krátky spánok. Testosterón sa totiž tvorí najmä počas noci a jeho prirodzený denný rytmus je úzko prepojený so spánkovými cyklami. 

Pomôcť ti môže:

👉 Magnesium Chelate Bisglycinate (od 7,90 €)
👉 bylinné kvapky Valeriána lekárska (4,70 €)

💪 Hýb sa

Pravidelný silový tréning patrí medzi najlepšie preskúmané prirodzené spôsoby, ako podporiť hormonálnu rovnováhu. Nemusí ísť o extrémne výkony – dôležitá je konzistentnosť, postupné zvyšovanie záťaže a dostatok regenerácie. 

Pravidelný tréning pomáha znižovať aj množstvo brušného tuku.  Čím viac tuku v oblasti brucha máš, tým viac sa časť testosterónu premieňa na estrogén, čo môže znižovať jeho hladinu. Keď teda znižuješ tuk pohybom a zdravým životným štýlom, pomáhaš tým aj lepšej hormonálnej rovnováhe a udržaniu prirodzene vyššej hladiny testosterónu.

S budovaním svalovej hmoty ti môže pomôcť:

👉 GymBeam srvátkový proteín (od 24,40 €)
👉 GymBeam 100 % Kreatín monohydrát (od 7,50€)

@doac.clips Best ways to increase testosterone naturally✍️@Steven Bartlett #diaryofaceo #foryou #foryoupage #podcast #podcastclips #fyp #diaryofaceopodcast #stevenbartlett ♬ original sound - The Diary Of A CEO

👀 Pozri sa na svoj tanier

Nevhodný jedálniček môže prispievať k viacerým zdravotným problémom a zároveň narúšať hormonálnu rovnováhu u mužov, preto sa odporúča obmedziť nadbytok cukru, kofeínu, priemyselne spracovaných potravín či veľké množstvo živočíšnych tukov a mliečnych výrobkov.

Pozor si treba dať aj na potravinové farbivá a častú konzumáciu červeného mäsa. Naopak, vhodné je zaradiť viac pestrofarebného ovocia a zeleniny, vlákninu, zelený čaj alebo orechy.

Nezabúdaj na vitamíny a minerály. Niektoré štúdie naznačujú súvislosť medzi užívaním vybraných bylín, vitamínov či minerálov – napríklad ashwagandhy, vitamínu D alebo zinku – a podporou prirodzenej hormonálnej rovnováhy. Ak do svojho jedálnička tieto doplnky stravy zaradíš, určite tým nič nepokazíš.

Pomôcť ti môže:

👉 AlphaMale TestoBooster (15,50 €)
👉 GymBeam Ashwagandha 500 mg (od 8,90 €)
👉 GymBeam Vitamin D3 2000 IU (3,30 €)
👉 MedPharma Zinok 25mg Forte (4,70 €)

@magnoliapharmacy Increase testosterone levels naturally with these top tips💪 #testosterone #boosttestosterone #hormonebalance #pharmacist #magnoliarx ♬ original sound - Magnolia Pharmacy

😎 Take it easy

Dlhodobo zvýšená hladina stresového hormónu kortizolu môže narúšať prirodzenú hormonálnu rovnováhu a negatívne ovplyvňovať tvorbu testosterónu. Chronický stres zároveň zhoršuje kvalitu spánku, regeneráciu aj celkovú energiu počas dňa. Pomôcť môžu pravidelný pohyb, vedomé dýchanie, relaxačné techniky alebo jednoduché návyky ako obmedzenie práce večer a viac času na oddych.

Ako zistíš, či nemáš zvýšenú hladinu stresového hormónu? Prečítaj si náš článok o príznakoch zvýšenej hladiny kortizolu.

Pomôcť ti môže:
 👉 aróma difuzér  v kombinácii s prírodnými esenciálnymi olejmi (32,90 €)
👉 Allnature Stres výživový doplnok vo forme tabliet (5,89 €)

@diaryofaceohub Dr Sara Gottfried explains the affects cortisol has on the body ##stress##stressed##stress##anxiety##cortisol##hormones##doctor##health ♬ original sound - diaryofaceohub
Odporúčané
Annamária otvorene o anorexii: Prvé jedlo počas hospitalizácie bol rezeň Annamária otvorene o anorexii: Prvé jedlo počas hospitalizácie bol rezeň 27. februára 2026 o 8:30
Odporúčané
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10 26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10 27. februára 2026 o 17:30
Odporúčané
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká 4. februára 2026 o 8:44
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ZDRAVIE DUŠEVNÉ ZDRAVIE FYZICKÉ ZDRAVIE WISHLIST
Odporúčame
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
23. 2. 2026 9:00
Annamária otvorene o anorexii: Prvé jedlo počas hospitalizácie bol rezeň
Refresher Club
Annamária otvorene o anorexii: Prvé jedlo počas hospitalizácie bol rezeň
pred 2 dňami
Rozprávali sme sa s tradwife v domácnosti: „Verím, že manželstvo a materstvo nie sú kultúrne náhody. Sú súčasťou Božieho zámeru.“
Refresher Club
Rozprávali sme sa s tradwife v domácnosti: „Verím, že manželstvo a materstvo nie sú kultúrne náhody. Sú súčasťou Božieho zámeru.“
pred 3 dňami
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
pred 2 dňami
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
Sponzorovaný obsah
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
18. 2. 2026 13:00
KVÍZ: Tieto udalosti v roku 2025 otriasli internetom. Spomenieš si na všetky?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Tieto udalosti v roku 2025 otriasli internetom. Spomenieš si na všetky?
19. 2. 2026 10:00
Storky
Na Nivách otvorili novú kaviareň Kolektív. Nájdeš tu výberovú kávu, ale aj showr...
Shimmi dropol nový album YOLO AFTERPARTY. Nájdeš na ňom featy od guapanova či As...
Kendall Jenner sa vracia k značke Adidas. Čaká nás nová éra Superstar
Mads Mikkelsen je v Prahe. Čoskoro tu stretneš aj Lea DiCapria a Jennifer Lawren...
ECK a Gašperov mlyn sa na jeden večer spojili. Boli sme na ich four hands večeri
Po 10 rokoch vývoja je to vonku. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Supreme predáva rakvu: Streetwear značka zaradila do kolekcie truhlu
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ necháva fantázii voľnosť
Vizážistka, DJ-ka a folklóristka. Ktorá z nich očarí ženícha Adriana?
Česko-slovenský film môže zabojovať o Oscara. Získal prestížne ocenenie
Enrique Iglesias sa vracia na Slovensko. Koncert odohrá na Národnom futbalovom š...
V Zwirne od dnes nájdeš nový podnik. Káva a čau stavia na take away koncepte
Silné, odvážne a pripravené sa zamilovať. Spoznaj ďalšie účastníčky šou Ruža pre...
Hra o tróny sa v lete dočká ďalšieho prequelu
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále
Hudson Williams z Heated Rivalry sa pridáva k obsadeniu nového trileru Yaga
Jorja Smith na Slovensku: R&B hviezda bude jednou z hlavných hviezd Grapeu
Pitbull chce pokoriť svetový rekord. Chystá najväčší zraz ľudí s „plešinkou“
North West zrejme zakladá módnu značku. Jej matka Kim Kardashian podala patenty
Lifestyle news
Britská hudobná scéna má novú kráľovnú. Olivia Dean triumfovala na 46. ročníku udeľovania cien Brit Awards
pred 24 minútami
Na Nivách otvorili novú kaviareň Kolektív. Nájdeš tu výberovú kávu, ale aj showroom
včera o 10:04
Procházka vyzve Ulberga o titul na UFC 327. Pereira uvoľnil cestu presunom do ťažkej váhy
včera o 07:35
Mužské spermie sú v lete výrazne rýchlejšie. Vedci zistili, že letná sezóna praje plodnosti
pred 2 dňami
Rihanna zverejnila zábery z nahrávacieho štúdia. Fanúšikovia po 10 rokoch veria v príchod albumu
pred 2 dňami
Rytmus oslávi 50-tku životným koncertom. Podelil sa o emotívne vyznanie svojej mladšej verzii
pred 2 dňami
Rodina sa vydávala za bezdomovcov a získala milióny z dávok. Polícia odhalila ich rozsiahle podvody
pred 2 dňami
Netflix cúvol z boja o Warner Bros. Discovery. Prevzatie má teraz na dosah Paramount
pred 2 dňami
Shimmi dropol nový album YOLO AFTERPARTY. Nájdeš na ňom featy od guapanova či AstralKida
pred 2 dňami
Bratislava zakázala pivné bicykle. Od apríla ich v meste neuvidíš
pred 2 dňami
Spravodajstvo
Slovensko Izrael Doprava Zahraničie
Viac
NAŽIVO: Irán sľubuje najzúrivejšiu útočnú operáciu v dejinách, Trump a Netanjahu vraj ponesú následky. V Dubaji hlásia explózie
Naživo pred hodinou
Časť zdravotných sestier na Slovensku dostane finančný bonus. Toto je harmonogram vyplácania príspevku
pred 25 minútami
Slovákom po zrážke vlakov výrazne znížili odškodné o tisícky eur. Mnohí trpia vážnymi zdravotnými následkami
pred hodinou

Viac z Zdravie

Všetko
Koľko kalórií denne prijať? Väčšina ľudí rieši čísla, no ignoruje jednu kľúčovú vec v strave
Koľko kalórií denne prijať? Väčšina ľudí rieši čísla, no ignoruje jednu kľúčovú vec v strave
pred 3 dňami
Annamária otvorene o anorexii: Prvé jedlo počas hospitalizácie bol rezeň
Refresher Club
Annamária otvorene o anorexii: Prvé jedlo počas hospitalizácie bol rezeň
pred 2 dňami
Marek žije s vitiligom: Ľudia na mňa zazerali a robili si posmech. Myslel som si, že budem kvôli tomu smutný už navždy
Refresher Club
Marek žije s vitiligom: Ľudia na mňa zazerali a robili si posmech. Myslel som si, že budem kvôli tomu smutný už navždy
20. 2. 2026 15:30
Gynekologička nám zodpovedala rôzne otázky týkajúce sa ženského zdravia. Kedy je treba prvýkrát navštíviť a čo otcovia pri pôrode?
Refresher Club
Gynekologička nám zodpovedala rôzne otázky týkajúce sa ženského zdravia. Kedy je treba prvýkrát navštíviť a čo otcovia pri pôrode?
20. 2. 2026 18:00
1
Vývin dieťaťa začína ešte pred počatím: Prečo je dôležité, aby sa budúci rodičia starali o svoje zdravie?
Vývin dieťaťa začína ešte pred počatím: Prečo je dôležité, aby sa budúci rodičia starali o svoje zdravie?
24. 2. 2026 15:00
Prelom v britskej medicíne: Žena porodila dieťa z transplantovanej maternice od zosnulej darkyne
Prelom v britskej medicíne: Žena porodila dieťa z transplantovanej maternice od zosnulej darkyne
24. 2. 2026 16:21
Viac z Tech Všetko
Záleží na tom, ako sa rozprávaš s AI chatbotmi? Odborníci vysvetľujú, čo naozaj funguje a čo je len mýtus
Záleží na tom, ako sa rozprávaš s AI chatbotmi? Odborníci vysvetľujú, čo naozaj funguje a čo je len mýtus
pred 3 dňami
Resident Evil Requiem – Headshot, horor a Leon v najlepšej Rambo forme. Akčná hororovka tento rok možno porazí aj GTA VI
pred 4 dňami
Nový AI nástroj z Číny desí Hollywood. Vytvára realistické videá so slávnymi osobnosťami
20. 2. 2026 15:46
Viac z Design & Art Všetko
FOTO: Dom obrátený dovnútra. Pozri si architektonický klenot z Gruzínska, ktorý spája súkromie, svetlo a minimalizmus
V spolupráci
FOTO: Dom obrátený dovnútra. Pozri si architektonický klenot z Gruzínska, ktorý spája súkromie, svetlo a minimalizmus
včera o 11:00
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
14. 2. 2026 11:00
FOTO: Pozri si Separov byt pod Bratislavským hradom. Ponúka elegantný dizajn a pokoj namiesto okázalosti
31. 1. 2026 11:00
Viac z Filmy a seriály Všetko
10 najväčších filmových otáznikov, nad ktorými si dodnes láme hlavu každý. Odpovede na niektoré z nich ťa prekvapia
10 najväčších filmových otáznikov, nad ktorými si dodnes láme hlavu každý. Odpovede na niektoré z nich ťa prekvapia
pred 4 dňami
1
Medzi Elordim a Margot Robbie to v Búrlivých výšinách iskrí. Herec prehovoril o ich chémii
23. 2. 2026 11:34
Silné, odvážne a pripravené sa zamilovať. Spoznaj ďalšie účastníčky šou Ruža pre nevestu
23. 2. 2026 6:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Chutné spoty, ktoré stojí za to vyskúšať: raňajky po celý deň, novinka v Kruhu a kebab len za 5,90 €
Chutné spoty, ktoré stojí za to vyskúšať: raňajky po celý deň, novinka v Kruhu a kebab len za 5,90 €
pred hodinou
Február v gastre priniesol nové podniky aj čerstvé menu.
Malá chuť na sex, strata svalov aj únava. Takto zistíš, či máš nízku hladinu testosterónu
Malá chuť na sex, strata svalov aj únava. Takto zistíš, či máš nízku hladinu testosterónu
včera o 13:00
Erika nechce deti, no Samuel si myslí, že ju presvedčí. Má takýto vzťah budúcnosť?
Refresher Club
Erika nechce deti, no Samuel si myslí, že ju presvedčí. Má takýto vzťah budúcnosť?
včera o 12:00
FOTO: Dom obrátený dovnútra. Pozri si architektonický klenot z Gruzínska, ktorý spája súkromie, svetlo a minimalizmus
V spolupráci
FOTO: Dom obrátený dovnútra. Pozri si architektonický klenot z Gruzínska, ktorý spája súkromie, svetlo a minimalizmus
včera o 11:00
Na Nivách otvorili novú kaviareň Kolektív. Nájdeš tu výberovú kávu, ale aj showroom
Na Nivách otvorili novú kaviareň Kolektív. Nájdeš tu výberovú kávu, ale aj showroom
včera o 10:04
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
pred 2 dňami
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
V spolupráci
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
21. 2. 2026 9:00
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
24. 2. 2026 11:00
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
23. 2. 2026 9:00
Na Nivách otvorili novú kaviareň Kolektív. Nájdeš tu výberovú kávu, ale aj showroom
Na Nivách otvorili novú kaviareň Kolektív. Nájdeš tu výberovú kávu, ale aj showroom
včera o 10:04
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
pred 2 dňami
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
Refresher Club
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
pred 4 dňami
Fenomén „tajných bi“: Mnohí ženatí muži experimentujú s mužmi, podľa odborníčky môže ísť iba o zvedavosť
Refresher Club
Fenomén „tajných bi“: Mnohí ženatí muži experimentujú s mužmi, podľa odborníčky môže ísť iba o zvedavosť
23. 2. 2026 11:30
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
Sponzorovaný obsah
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
18. 2. 2026 13:00
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
24. 2. 2026 11:00
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
Refresher Club
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
pred 2 dňami
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
Refresher Club
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
30. 1. 2026 8:00
Domov
Zdieľať
Diskusia