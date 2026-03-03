Hraný seriál God of War predstavil ďalších štyroch hercov.
Seriálová adaptácia hry God of War pre Amazon Prime Video rozšírila obsadenie o štyroch nových hercov. Ako informoval magazín Variety, k projektu sa pridali Louis Cunningham (Modi), Ben Chapple (Magni), Evelyn Miller (Gna) a Island Austin (Thrud). Cunningham a Austin budú mať stále úlohy, Chapple a Miller sa objavia na obrazovkách opakovane, no nie stále.
Louis Cunningham je britský herec, ktorého si diváci v poslednom období najviac spájajú so seriálom Bridgerton. Ben Chapple účinkoval vo fantasy seriáli The Nevers od HBO. Austrálska herečka Evelyn Miller je známa najmä zo seriálu House of the Dragon a tiež z austrálskej dramatickej série The Twelve. Isla Austin sa takisto objavila v seriáli House of the Dragon.
Nováčikovia dopĺňajú už skôr oznámené obsadenie: Ryan Hurst ako Kratos, Callum Vinson ako Atreus, Max Parker ako Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson ako Thor, Mandy Patinkin ako Odin, Alastair Duncan ako Mimir, Danny Woodburn a Jeff Gulka ako Brok a Sindri a Ed Skrein ako Baldur. Produkcia už odštartovala a Amazon zverejnil aj prvý pohľad na seriál.
Príbeh bude vychádzať z dvoch najnovších hier série, v ktorých sa Kratos snaží vychovať svojho desaťročného syna Atrea počas konfliktov s bohmi severskej mytológie. Dej sleduje ich cestu za rozptýlením popola Faye – manželky a matky –, pričom Kratos učí syna, ako byť lepším bohom, a Atreus naopak otca, ako byť lepším človekom.
Fan-made first look video je podľa Davida Jeffeho hrozné, čo vyjadril aj vo videu na svojom YouTube.
Projekt získal rovno dvojsezónnu objednávku. Showrunnerom, scenáristom a výkonným producentom je Ronald D. Moore pod hlavičkou Tall Ship Productions. Prvé dve epizódy zrežíruje Frederick E.O. Toye. Na výrobe sa podieľajú Sony Pictures Television a Amazon MGM Studios v spolupráci s PlayStation Productions a Tall Ship Productions.
Modi (Louis Cunningham) – prostredné dieťa Sif a Thora, jemný a mimoriadne zvedavý milovník hádaniek, ktorý sa často stratí vo vlastných myšlienkach.
Magni (Ben Chapple) – najstarší syn, charizmatický lovec a pôžitkár, ktorý však hľadá hlbší zmysel života a chráni mladšieho brata.
Gna (Evelyn Miller) – veliteľka valkýr pod vedením Odina, disciplinovaná a fanaticky oddaná svojej povinnosti.
Thrud (Island Austin) – najmladšia dcéra, bystrá, odvážna a zmierlivá; s dedom Odinom ju spája silné puto, keďže v nej vidí veľký potenciál.