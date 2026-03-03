Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 3. marca 2026 o 8:46
Čas čítania 1:25
Michaela Kedžuchová

Poznáme tváre ďalších postáv seriálovej adaptácie hry God of War. K už známym hercom sa pridá aj Angličan z Bridgertonu

Poznáme tváre ďalších postáv seriálovej adaptácie hry God of War. K už známym hercom sa pridá aj Angličan z Bridgertonu
Zdroj: instagram /
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Hraný seriál God of War predstavil ďalších štyroch hercov.

Seriálová adaptácia hry God of War pre Amazon Prime Video rozšírila obsadenie o štyroch nových hercov. Ako informoval magazín Variety, k projektu sa pridali Louis Cunningham (Modi), Ben Chapple (Magni), Evelyn Miller (Gna) a Island Austin (Thrud). Cunningham a Austin budú mať stále úlohy, Chapple a Miller sa objavia na obrazovkách opakovane, no nie stále.

Louis Cunningham Island Austin Evelyn Miller Ben Chapple
Zobraziť galériu
(4)

Louis Cunningham je britský herec, ktorého si diváci v poslednom období najviac spájajú so seriálom Bridgerton. Ben Chapple účinkoval vo fantasy seriáli The Nevers od HBO. Austrálska herečka Evelyn Miller je známa najmä zo seriálu House of the Dragon a tiež z austrálskej dramatickej série The Twelve. Isla Austin sa takisto objavila v seriáli House of the Dragon.

Nováčikovia dopĺňajú už skôr oznámené obsadenie: Ryan Hurst ako Kratos, Callum Vinson ako Atreus, Max Parker ako Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson ako Thor, Mandy Patinkin ako Odin, Alastair Duncan ako Mimir, Danny Woodburn a Jeff Gulka ako Brok a Sindri a Ed Skrein ako Baldur. Produkcia už odštartovala a Amazon zverejnil aj prvý pohľad na seriál.

Odporúčané
RECENZIA: God of War Ragnarök je najlepšia hra roka (PS5) RECENZIA: God of War Ragnarök je najlepšia hra roka (PS5) 3. novembra 2022 o 17:00

Príbeh bude vychádzať z dvoch najnovších hier série, v ktorých sa Kratos snaží vychovať svojho desaťročného syna Atrea počas konfliktov s bohmi severskej mytológie. Dej sleduje ich cestu za rozptýlením popola Faye – manželky a matky –, pričom Kratos učí syna, ako byť lepším bohom, a Atreus naopak otca, ako byť lepším človekom.

Fan-made first look video je podľa Davida Jeffeho hrozné, čo vyjadril aj vo videu na svojom YouTube.

Projekt získal rovno dvojsezónnu objednávku. Showrunnerom, scenáristom a výkonným producentom je Ronald D. Moore pod hlavičkou Tall Ship Productions. Prvé dve epizódy zrežíruje Frederick E.O. Toye. Na výrobe sa podieľajú Sony Pictures Television a Amazon MGM Studios v spolupráci s PlayStation Productions a Tall Ship Productions.

Postavy:

Modi (Louis Cunningham) – prostredné dieťa Sif a Thora, jemný a mimoriadne zvedavý milovník hádaniek, ktorý sa často stratí vo vlastných myšlienkach.
Magni (Ben Chapple) – najstarší syn, charizmatický lovec a pôžitkár, ktorý však hľadá hlbší zmysel života a chráni mladšieho brata.
Gna (Evelyn Miller) – veliteľka valkýr pod vedením Odina, disciplinovaná a fanaticky oddaná svojej povinnosti.
Thrud (Island Austin) – najmladšia dcéra, bystrá, odvážna a zmierlivá; s dedom Odinom ju spája silné puto, keďže v nej vidí veľký potenciál.
Odporúčané
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár 2. marca 2026 o 17:30
Odporúčané
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor) Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor) 2. marca 2026 o 11:30
Odporúčané
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny 21. februára 2026 o 9:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FILMY A SERIÁLY
Odporúčame
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
Sponzorovaný obsah
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
24. 2. 2026 14:00
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
23. 2. 2026 9:00
KVÍZ: Tieto udalosti v roku 2025 otriasli internetom. Spomenieš si na všetky?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Tieto udalosti v roku 2025 otriasli internetom. Spomenieš si na všetky?
19. 2. 2026 10:00
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár
Refresher Club
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár
včera o 17:30
Kristíne kvôli vysokému riziku rakoviny odstránili prsia aj vaječníky: Bola som vystresovaná z každého vyšetrenia
Refresher Club
Kristíne kvôli vysokému riziku rakoviny odstránili prsia aj vaječníky: Bola som vystresovaná z každého vyšetrenia
pred 2 hodinami
Ľubomír Gábriš lieči na Polome drogovo závislé deti: „Keby sme im dali mobil, denne by sme tu naháňali dílerov“ (Rozhovor)
Refresher Club
Ľubomír Gábriš lieči na Polome drogovo závislé deti: „Keby sme im dali mobil, denne by sme tu naháňali dílerov“ (Rozhovor)
dnes o 10:30
Storky
Vogue zverejnil zoznam najvplyvnejších žien roka 2026
Rytmus plánuje vyše dvojhodinovú šou: „Na narodeniny si želám hlavne zdravie“
Zendaya a Tom Holland sú svoji. O svadbe informoval herečkin dlhoročný stylista
Na Nivách otvorili novú kaviareň Kolektív. Nájdeš tu výberovú kávu, ale aj showr...
Shimmi dropol nový album YOLO AFTERPARTY. Nájdeš na ňom featy od guapanova či As...
Kendall Jenner sa vracia k značke Adidas. Čaká nás nová éra Superstar
Mads Mikkelsen je v Prahe. Čoskoro tu stretneš aj Lea DiCapria a Jennifer Lawren...
ECK a Gašperov mlyn sa na jeden večer spojili. Boli sme na ich four hands večeri
Po 10 rokoch vývoja je to vonku. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Supreme predáva rakvu: Streetwear značka zaradila do kolekcie truhlu
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ necháva fantázii voľnosť
Vizážistka, DJ-ka a folklóristka. Ktorá z nich očarí ženícha Adriana?
Česko-slovenský film môže zabojovať o Oscara. Získal prestížne ocenenie
Enrique Iglesias sa vracia na Slovensko. Koncert odohrá na Národnom futbalovom š...
V Zwirne od dnes nájdeš nový podnik. Káva a čau stavia na take away koncepte
Silné, odvážne a pripravené sa zamilovať. Spoznaj ďalšie účastníčky šou Ruža pre...
Hra o tróny sa v lete dočká ďalšieho prequelu
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále
Hudson Williams z Heated Rivalry sa pridáva k obsadeniu nového trileru Yaga
Lifestyle news
Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie
pred hodinou
Historický míľnik v Barcelone: Na vrchol baziliky Sagrada Familia osadili poslednú časť
pred 2 hodinami
Bude Cillian Murphy novým Voldemortom? Herec prelomil mlčanie a vyjadril sa k špekuláciám
pred 3 hodinami
Tina otvorene prehovorila o náročnom období. Veľkolepý koncert s dcérou posúva o rok
dnes o 14:03
Vogue zverejnil zoznam najvplyvnejších žien roka 2026. Tieto mená hýbu kultúrou či biznisom
dnes o 12:45
VIDEO: Scary Movie 6 prichádza s oficiálnym trailerom. Vracajú sa obľúbené postavy a poriadna dávka bizáru
dnes o 11:19
Bol to falošný Jim Carrey? Ku konšpiráciám sa už musel vyjadriť aj organizátor odovzdávania cien či Megan Fox
dnes o 10:31
Apple odhalil nový iPhone 17e. Má byť výkonnejší, odolnejší a dostupnejší ako iné modely
dnes o 09:22
Poznáme tváre ďalších postáv seriálovej adaptácie hry God of War. K už známym hercom sa pridá aj Angličan z Bridgertonu
dnes o 08:46
Rytmus plánuje vyše dvojhodinovú šou: „Na narodeniny si želám hlavne zdravie“
včera o 16:02
Spravodajstvo
Zahraničie Slovensko Peniaze Polícia SR
Viac
Virtuálna pokladnica v mobile už prijíma aj QR platby. Finančná správa spustila novú funkciu
pred 32 minútami
Slovensko vedie v európskom rebríčku vlastníctva nehnuteľností. To neznamená vyššiu kvalitu bývania
pred hodinou
Samsung ukončuje výrobu na Slovensku. Štát stratí 20 miliónov eur ročne a tisíce pracovných miest
pred hodinou

Viac z Filmy a seriály

Všetko
10 najväčších filmových otáznikov, nad ktorými si dodnes láme hlavu každý. Odpovede na niektoré z nich ťa prekvapia
10 najväčších filmových otáznikov, nad ktorými si dodnes láme hlavu každý. Odpovede na niektoré z nich ťa prekvapia
25. 2. 2026 16:11
1
VIDEO: Scary Movie 6 prichádza s oficiálnym trailerom. Vracajú sa obľúbené postavy a poriadna dávka bizáru
VIDEO: Scary Movie 6 prichádza s oficiálnym trailerom. Vracajú sa obľúbené postavy a poriadna dávka bizáru
dnes o 11:19
Nevieš, čo si večer pozrieť? Toto je 7 nových filmov a seriálov, ktoré si musíš pridať do watch-listu
Nevieš, čo si večer pozrieť? Toto je 7 nových filmov a seriálov, ktoré si musíš pridať do watch-listu
včera o 10:00
Frankenstein dostáva odvážny a divoký remake v psychologickej dráme. Nevesta! je všetko, len nie predvídateľná
Frankenstein dostáva odvážny a divoký remake v psychologickej dráme. Nevesta! je všetko, len nie predvídateľná
včera o 12:07
Bude Cillian Murphy novým Voldemortom? Herec prelomil mlčanie a vyjadril sa k špekuláciám
Bude Cillian Murphy novým Voldemortom? Herec prelomil mlčanie a vyjadril sa k špekuláciám
pred 3 hodinami
VIDEO: Z nevinnej rozprávky sa stal temný horor pre dospelých. Tento Pinocchio rozhodne nie je pre deti
VIDEO: Z nevinnej rozprávky sa stal temný horor pre dospelých. Tento Pinocchio rozhodne nie je pre deti
včera o 14:21
Viac z Hudba Všetko
Techno scénou otriasa škandál. Poprední DJ-i boli obvinení zo sexuálneho zneužívania
Techno scénou otriasa škandál. Poprední DJ-i boli obvinení zo sexuálneho zneužívania
dnes o 14:00
Petra nahrávala songy v LA, teraz tvorí v Londýne: „Bola som skeptická voči slovenskému showbiznisu. Hovorili mi, že som divná“
včera o 12:18
Autentickosť im nie je cudzia a žánre neriešia: Títo českí a slovenskí umelci si nás získali unique soundom (ARTIST SPOTLIGHT)
25. 2. 2026 11:00
Viac z Beauty Všetko
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
Refresher Club
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
13. 2. 2026 10:00
Výber najlepších pánskych dezodorantov a antiperspirantov: Nezanechávajú škvrny a zvládnu aj tréning v gyme
15. 2. 2026 9:00
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
8. 2. 2026 9:00
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
Na horách je blato a ničí ťa jarná únava: Toto je top 5 termálnych prameňov, kde sa zresetuješ úplne zadarmo
Na horách je blato a ničí ťa jarná únava: Toto je top 5 termálnych prameňov, kde sa zresetuješ úplne zadarmo
26. 2. 2026 11:00
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
23. 2. 2026 9:00
Lietajúce rakvy, sauna nad priepasťou či jazda na streche konštrukcie: Tieto európske lanovky sú len pre silné žalúdky
19. 2. 2026 11:10

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
CLOSE FRIENDS s Cynthiou Tóthovou a Kristínou Víglaskou: Ako sa podľa nich zotaviť po rozchode?
Refresher Club
CLOSE FRIENDS s Cynthiou Tóthovou a Kristínou Víglaskou: Ako sa podľa nich zotaviť po rozchode?
pred 10 minútami
Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends prijali Cynthia Tóthová a Kristína Víglaská, ktoré môžeš poznať nielen zo sociálnych sietí, ale aj z televíznych obrazoviek.
Kristíne kvôli vysokému riziku rakoviny odstránili prsia aj vaječníky: Bola som vystresovaná z každého vyšetrenia
Refresher Club
Kristíne kvôli vysokému riziku rakoviny odstránili prsia aj vaječníky: Bola som vystresovaná z každého vyšetrenia
pred 2 hodinami
Techno scénou otriasa škandál. Poprední DJ-i boli obvinení zo sexuálneho zneužívania
Techno scénou otriasa škandál. Poprední DJ-i boli obvinení zo sexuálneho zneužívania
dnes o 14:00
Vogue zverejnil zoznam najvplyvnejších žien roka 2026. Tieto mená hýbu kultúrou či biznisom
Vogue zverejnil zoznam najvplyvnejších žien roka 2026. Tieto mená hýbu kultúrou či biznisom
dnes o 12:45
Hľadáte sklad, kanceláriu či zázemie na stavbe? Lodné kontajnery ponúkajú flexibilnú alternatívu
PR správa
Hľadáte sklad, kanceláriu či zázemie na stavbe? Lodné kontajnery ponúkajú flexibilnú alternatívu
dnes o 12:33
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár
Refresher Club
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár
včera o 17:30
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor)
Refresher Club
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor)
včera o 11:30
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
V spolupráci
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
21. 2. 2026 9:00
Bol to falošný Jim Carrey? Ku konšpiráciám sa už musel vyjadriť aj organizátor odovzdávania cien či Megan Fox
Bol to falošný Jim Carrey? Ku konšpiráciám sa už musel vyjadriť aj organizátor odovzdávania cien či Megan Fox
dnes o 10:31
Techno scénou otriasa škandál. Poprední DJ-i boli obvinení zo sexuálneho zneužívania
Techno scénou otriasa škandál. Poprední DJ-i boli obvinení zo sexuálneho zneužívania
dnes o 14:00
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
27. 2. 2026 17:30
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
V spolupráci
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
21. 2. 2026 9:00
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
Refresher Club
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
25. 2. 2026 10:35
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
24. 2. 2026 11:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
Sponzorovaný obsah
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
18. 2. 2026 13:00
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
Refresher Club
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
27. 2. 2026 17:30
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
Refresher Club
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
8. 2. 2026 8:20
Domov
Zdieľať
Diskusia