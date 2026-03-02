Tieto hračky môže mať doma tisíce rodín. Odborník varuje pred rizikom

Upozorňuje na tri konkrétne produkty, pri ktorých by rodičia mali spozornieť a zvážiť, či ich svojim deťom naozaj kúpiť.
Právnik Tom Bosworth z Philadelphie, ktorý sa venuje prípadom vážnych úrazov a úmrtí, upozorňuje na tri typy detských hračiek, ktoré by si podľa neho rodičia mali dobre rozmyslieť. Ako odborník sa rozhodol prehovoriť o rizikách, ktorým sa dá jednoducho predísť.
Najväčší pozor si treba dať na hračky s gombíkovými batériami. Nachádzajú sa v mnohých produktoch a rodičia si to často ani nevšimnú. Ako informuje Unilad, deti ich môžu ľahko prehltnúť a batéria sa môže zaseknúť v pažeráku alebo dýchacích cestách.
Problém nie je len v samotnom prehltnutí, ale aj v ich chemickom zložení. Batérie môžu po prehltnutí vážne poškodiť tkanivo. V USA ich podľa štatistík každý rok prehltne viac ako 3 500 ľudí.
Bosworth zároveň varuje aj pred hojdacími lehátkami pre bábätká – najmenšie deti ešte nemajú dostatočne silný krk, a ak sa im hlavička nakloní dopredu, môže to ohroziť ich dýchanie. Odborníci preto odporúčajú ukladať bábätká spať na chrbát a na rovný, pevný povrch.
Tretím rizikom sú vodné guľôčky, ktoré sa používajú pri senzorických hrách. Vo vode zväčšujú objem a ak ich dieťa prehltne, môžu sa v tele rozpínať a zablokovať dýchacie cesty. V USA bolo v rokoch 2018 až 2022 zaznamenaných takmer 7 000 prípadov zranení spojených s ich prehltnutím.
