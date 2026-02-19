Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 19. februára 2026 o 11:10
Čas čítania 2:44

Lietajúce rakvy, sauna nad priepasťou či jazda na streche konštrukcie: Tieto európske lanovky sú len pre silné žalúdky

Lietajúce rakvy, sauna nad priepasťou či jazda na streche konštrukcie: Tieto európske lanovky sú len pre silné žalúdky
Zdroj: Wikipedia, SwissASAP
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Pre väčšinu cestovateľov je verejná doprava len nutným zlom. Existuje však spôsob prepravy, ktorý povyšuje obyčajný presun na estetický zážitok. Európa je posiata lanovkami, ktoré popierajú gravitáciu, testujú odvahu alebo ponúkajú náramný luxus.

Od parížskeho predmestia až po fínsku saunu v oblakoch. Prinášame ti výber vzdušných trás, ktoré budú samotným zážitkom ešte pred príchodom do cieľovej destinácie.

1. Najdlhšia lanovka v rámci jedného mesta

Parížska vzdušná linka (Francúzsko)

Zatiaľ čo svet sa do Paríža hrnie za Eiffelovkou, miestni obyvatelia na predmestí oslavujú iný technický triumf, píše portál Time Out. Koncom roka 2025 bola spustená linka Câble C1, ktorá sa pýši titulom najdlhšej mestskej lanovky v Európe.

paríž
Zdroj: Unsplash/Kateryna T

Tento projekt nevznikol z rozmaru, ale z geografickej nutnosti. Kopcovitý terén medzi stanicami Pointe du Lac a Villa Nova by predražil a skomplikoval predĺženie metra či električky. Inžinieri preto zvolili vzdušnú cestu. Trasa meria 4,5 kilometra a jazda trvá približne 18 minút. Pre turistov je to lacná vyhliadková jazda, pre Parížanov revolúcia v dochádzaní.

cable c1
Zdroj: iledefrance-mobilites.fr

2. Vertikálny extrém

Schilthorn (Švajčiarsko)

Ak máš rád svoje martini „pretrepané, nie miešané“, tento vrchol ti bude povedomý. Otáčajúca sa reštaurácia Piz Gloria sa preslávila v bondovke V službách Jej Veličenstva z roku 1969, uvádza EuroNews. Cesta k nej je však sama o sebe kaskadérskym kúskom.

Schilthorn Schilthorn
Zobraziť galériu
(2)

Prvý úsek lanovky zo Stechelbergu do Mürrenu drží svetový rekord ako najstrmšia lanovka svojho druhu. Na krátkom úseku prekonáva prevýšenie 775 metrov, čo predstavuje sklon až 159,4 %. Kabína stúpa popri skalnej stene takmer kolmo nahor, čo u slabších pováh vyvoláva závraty, no u inžinierov nemý úžas.

Schilthorn lanovka
Zdroj: Schilthorn
Odporúčané
Lukáš zbalil rodinu a vyskúšal si workation na Azoroch: Espresso tu bežne stojí 70 centov, na ceste majú prednosť kravy Lukáš zbalil rodinu a vyskúšal si workation na Azoroch: Espresso tu bežne stojí 70 centov, na ceste majú prednosť kravy 23. januára 2026 o 12:00

3. Kabriolet na lane

CabriO Stanserhorn (Švajčiarsko)

Švajčiari sú majstri v tom, ako predať výhľad. Na hore Stanserhorn posunuli zážitok na novú úroveň s lanovkou CabriO. Ide o dvojpodlažnú kabínu, kde spodné poschodie je klasické, presklené, no horné poschodie je otvorenou terasou.

CabriO Stanserhorn
Zdroj: Holidays to Switzerland

Cestujúci tak stoja na streche kabíny, cítia vietor vo vlasoch a majú ničím nerušený 360-stupňový výhľad, zatiaľ čo sa vznášajú nad údolím Kälti. Tento technický skvost premáva len v letných mesiacoch a je dokonalou ukážkou švajčiarskej precíznosti spojenej s hravosťou.

CabriO Stanserhorn
Zdroj: Swiss Activities

4. Sauna v oblakoch

Ylläs (Fínsko)

Kým v Alpách mrzne, vo Fínsku sa v lanovke doslova spotíš. Lyžiarske stredisko Ylläs ponúka svetový unikát - saunovú gondolu. Zvonku vyzerá ako bežná kabínka, no vnútri je obložená drevom a vyhriata na typickú fínsku teplotu.

Ylläs
Zdroj: Ylläs

Jazda trvá približne 20 minút a do kabíny sa zmestia štyria ľudia. Najväčším lákadlom je však nočná jazda. Predstava, že sedíš v horúcej saune, visíš desiatky metrov nad zasneženou tajgou a za oknom tancuje polárna žiara, je definíciou severského luxusu.

Ylläs
Zdroj: Ylläs Ski Resort
Odporúčané
Cestovala som do Thajska: Čo ukáže Phuket, keď vyjdeš mimo rezortov? Kde nájdeš slony a opice? Cestovala som do Thajska: Čo ukáže Phuket, keď vyjdeš mimo rezortov? Kde nájdeš slony a opice? 23. decembra 2025 o 14:00

5. Klaustrofobická výzva

Sassolungo (Taliansko)

V talianskych Dolomitoch nájdeš lanovku, ktorú prezývajú „rakvy“. Lanovka spájajúca Passo Sella a chatu Toni Demetz je reliktom starej školy. Ide o malé úzke kabínky určené len pre dve stojace osoby.

Sassolungo
Zdroj: Wikipedia

To však nie je všetko. Lanovka nezastavuje. Ak chceš nastúpiť, musíš sa rozbehnúť a naskočiť do pohybujúcej sa „rakvy“, pričom ťa obsluha doslova postrčí dnu a zabuchne dvere. Je to adrenalínový zážitok, ktorý odrádza klaustrofobikov, no milovníci retro techniky a turistiky na ňu nedajú dopustiť.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Naveen Punj (@naveen.punj)

6. Nekonečná jazda

Najdlhšia lanovka na svete (Arménsko)

Hoci geograficky leží Arménsko na pomedzí Európy a Ázie, lanovka Wings of Tatev je technickým zázrakom, ktorý v tomto zozname nesmie chýbať. Často sa mylne označuje za absolútne najdlhšiu na svete (tento titul patrí lanovke Hon Thom vo Vietname s dĺžkou takmer 8 km), no Tatev drží iný prestížny Guinnessov rekord.

Wings of Tatev lanovka
Zdroj: Wings of Tatev

Ide o najdlhšiu reverznú (kyvadlovú) lanovku na svete, ktorá premáva v jednom kuse bez zastávky. Na rozdiel od bežných obežných lanoviek tu premávajú len dve masívne kabíny kyvadlovým spôsobom. Trasa meria 5 752 metrov a spája dedinu Halidzor s historickým kláštorom Tatev z 9. storočia. Cesta trvá 12 minút a nahrádza hodinovú jazdu autom po nebezpečných serpentínach.

Wings of Tatev
Zdroj: Wikipedia
Odporúčané
Tieto európske mestá ti v roku 2026 zaplatia, ak sa tam presťahuješ. Na výber máš z krajín ako Taliansko či Írsko Tieto európske mestá ti v roku 2026 zaplatia, ak sa tam presťahuješ. Na výber máš z krajín ako Taliansko či Írsko 2. januára 2026 o 13:57

7. Stará dáma

Predigtstuhlbahn (Nemecko)

Ak je parížska lanovka pohľadom do budúcnosti, lanovka v nemeckom Bad Reichenhall je oknom do minulosti. Predigtstuhlbahn je najstaršia stále fungujúca veľkokapacitná lanovka na svete, ktorá si zachovala svoj pôvodný stav.

Predigtstuhlbahn lanovka
Zdroj: Predigtstuhlbahn

Premáva od roku 1928 a dodnes využíva pôvodnú technológiu. Nečakaj žiadne futuristické kapsule, nastupuješ do elegantného pavilónu zo skla a ocele, ktorý pripomína zlatú éru 20. rokov minulého storočia. Jazda je pomalá, majestátna a dokonale tichá. Na vrchole ťa navyše čaká hotel a reštaurácia v rovnakom historickom štýle, čo z tohto miesta robí živé múzeum techniky.

lanovka
Zdroj: Filmlocations Bayern
Odporúčané
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100% KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100% 10. februára 2026 o 11:00
Odporúčané
Pri cestovaní k moru ťa čakajú zmeny. Chorvátsko zavádza nový mýtny systém Pri cestovaní k moru ťa čakajú zmeny. Chorvátsko zavádza nový mýtny systém 3. februára 2026 o 10:11
Odporúčané
Kde v Trenčíne je najlepšie gastro a čo nesmieš vynechať v meste pod hradom? Top spoty nám ukázala rodáčka Karolína z Ruže Kde v Trenčíne je najlepšie gastro a čo nesmieš vynechať v meste pod hradom? Top spoty nám ukázala rodáčka Karolína z Ruže 12. februára 2026 o 11:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
CESTOVANIE & VOĽNÝ ČAS CESTOVANIE & VOĽNÝ ČAS ZAHRANIČIE
Odporúčame
Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor
Sponzorovaný obsah
Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor
13. 2. 2026 9:00
Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
refresher+
Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
pred 2 dňami
1
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
refresher+
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
pred hodinou
KVÍZ: Tieto udalosti v roku 2025 otriasli internetom. Spomenieš si na všetky?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Tieto udalosti v roku 2025 otriasli internetom. Spomenieš si na všetky?
dnes o 10:00
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so zľavou
Sponzorovaný obsah
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so zľavou
12. 2. 2026 10:00
Lýdia Lukáčiková o tehotenstve po potrate: Nechcela som, aby strach pohltil moje šťastie
refresher+
Lýdia Lukáčiková o tehotenstve po potrate: Nechcela som, aby strach pohltil moje šťastie
dnes o 09:00
Storky
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále
Hudson Williams z Heated Rivalry sa pridáva k obsadeniu nového trileru Yaga
Jorja Smith na Slovensku: R&B hviezda bude jednou z hlavných hviezd Grapeu
Pitbull chce pokoriť svetový rekord. Chystá najväčší zraz ľudí s „plešinkou“
North West zrejme zakladá módnu značku. Jej matka Kim Kardashian podala patenty
Spolupracoval s Bieberom a MGK. Teraz mieri The Kid LAROI prvýkrát do Prahy
Najslávnejší bígl sveta mieri do zbierok: LEGO odhalilo nový set so Snoopym
AstralKid22 vydáva nový album po troch rokoch. Objavia sa v ňom aj známe mená
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
Sponzorovaný obsah
Značka Freak prvýkrát dopĺňa zásoby. Prichádza s restockom k 10. výročiu
Marty Supreme ožíva mimo filmu. Tvorcovia snímky vytvorili originálny merch
Martin Scorsese je v Prahe. Chce tam natáčať film s DiCapriom
Jack Harlow ohlasuje nový album Monica. Vydať ho chce na svoje narodeniny
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so...
Sponzorovaný obsah
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Debutoval prehliadkou v Miláne
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
Marko Damian prichádza s albumom DARKO. Vyjde už tento piatok
V Bratislave otvorili štúdio, kde na telo pozerajú komplexne. Pilates tu prirodz...
WEN a Porsche Boy v Bratislave pokrstili svoj album ESS2. Pozri sa, ako to tam v...
Lifestyle news
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále. Sleduj zápas Slovensko vs. USA s tou pravou atmosférou
pred 54 minútami
Hviezdu z Heated Rivalry uvidíš v novom mysterióznom trileri. Hudson Williams bude účinkovať v seriáli Yaga
pred 3 hodinami
Horúce noci zaťažujú srdce viac, než si myslíš. Štúdia ukázala ideálnu teplotu na spánok
dnes o 12:00
Bad Bunny si vyskúša rolu herca. Hlavnú postavu v novom filme si zahrá po boku filmovej špičky
dnes o 10:48
Jorja Smith na Slovensku: R&B hviezda bude jednou z hlavných hviezd festivalu Grape
dnes o 09:33
Českí hokejisti sa počas štvrťfinále postarali o kontroverzný moment. Gól strelili so šiestimi hráčmi na ľade
dnes o 08:58
Pitbull chce stanoviť nový svetový rekord. Chystá najväčšie zhromaždenie ľudí s „plešinkou“
včera o 16:21
North West zrejme zakladá módnu značku. Jej matka Kim Kardashian podala patenty
včera o 15:36
VIDEO: Trailer na film s Baby Yodou a Pedrom Pascalom je tu. Vrátia sa aj legendárni gangstri
včera o 14:41
Spravodajstvo
Slovensko Zahraničie Počasie Ekonomika
Viac
Čo robiť v prípade krízy alebo ozbrojeného konfliktu? Pozri si príručku od slovenského ministerstva
pred 32 minútami
Rieku Ondava znečistil únik nebezpečnej látky. Potvrdila to štátna inšpekcia
pred hodinou
EÚ spúšťa špeciálnu pomoc v hodnote 28 miliárd pre regióny zasiahnuté vojnou na Ukrajine. Týka sa aj Slovenska
pred hodinou

Viac z Cestovanie & Voľný čas

Všetko
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
10. 2. 2026 11:00
Dráma na letisku skončila vybitými zubami. Cestujúci napadol zamestnanca Ryanairu kvôli veľkosti kufra
Dráma na letisku skončila vybitými zubami. Cestujúci napadol zamestnanca Ryanairu kvôli veľkosti kufra
11. 2. 2026 9:47
Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov zaviedla tvrdý zákaz. V tomto chorvátskom meste si už alkohol večer nekúpiš
Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov zaviedla tvrdý zákaz. V tomto chorvátskom meste si už alkohol večer nekúpiš
pred 2 dňami
Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
refresher+
Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
pred 2 dňami
1
Obľúbená zimná destinácia ostala nezvyčajne prázdna. Turisti vraj dali prednosť Slovensku
Obľúbená zimná destinácia ostala nezvyčajne prázdna. Turisti vraj dali prednosť Slovensku
11. 2. 2026 8:44
Developer JTRE začal s prácami na lesoparku Nové Lido. Prístupný má byť už v lete
PR správa
Developer JTRE začal s prácami na lesoparku Nové Lido. Prístupný má byť už v lete
dnes o 11:00
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
8. 2. 2026 8:20
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
29. 1. 2026 10:00
Janka z Bardejova patrí k najsilnejším ženám sveta: Keď vyhráš majstrovstvá, dostaneš možno 600 eur (Reportáž)
1. 2. 2026 9:03
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
Chris Gladič ukázal prenájom v Sky Parku. V Otvor, som dole prezradil aj cenu, či nečakané výhody
refresher+
Chris Gladič ukázal prenájom v Sky Parku. V Otvor, som dole prezradil aj cenu, či nečakané výhody
13. 2. 2026 18:00
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
3. 2. 2026 17:00
Spevák kapely Billy Barman, Juraj Podmanický, ukázal byt v srdci Bratislavy. Ten interiér ťa dostane
15. 2. 2026 12:02
Viac z Silné príbehy Všetko
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
Slovensko
19. 11. 2025 9:00
refresher+
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
19. 11. 2025 9:00
1
Profíčka reaguje na premeny slovenských aj zahraničných celebrít. Toto si myslí o Cibulkovej, Jasmine Alagič či Nicole Kidman
13. 3. 2025 18:33
Odborníčka na vizáž Lucid zhodnotila make-up influenceriek. Úprimne prezradila, koho líčenie patrí do minulosti
23. 1. 2025 18:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Tesco rozširuje sieť predajní a otvára nový supermarket v bratislavskej Petržalke. Podporí aj miestnu komunitu
PR správa
Tesco rozširuje sieť predajní a otvára nový supermarket v bratislavskej Petržalke. Podporí aj miestnu komunitu
pred minútou
Na prvých zákazníkov nového supermarketu čaká zároveň aj atraktívna otváracia ponuka.
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále. Sleduj zápas Slovensko vs. USA s tou pravou atmosférou
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále. Sleduj zápas Slovensko vs. USA s tou pravou atmosférou
pred 53 minútami
Najlepšie slúchadlá pre študentov a aktívny životný štýl
PR správa
Najlepšie slúchadlá pre študentov a aktívny životný štýl
pred hodinou
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
refresher+
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
pred hodinou
Podporuje zdravé trávenie, vplyv má aj na duševné zdravie. Čo je fibremaxxing a ako zvýšiť príjem vlákniny?
Podporuje zdravé trávenie, vplyv má aj na duševné zdravie. Čo je fibremaxxing a ako zvýšiť príjem vlákniny?
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Logan Paul zlomil svetový rekord. Za jedinú Pokémon kartičku zinkasoval 16,5 milióna dolárov
Logan Paul zlomil svetový rekord. Za jedinú Pokémon kartičku zinkasoval 16,5 milióna dolárov
pred 2 dňami
Českí hokejisti sa počas štvrťfinále postarali o kontroverzný moment. Gól strelili so šiestimi hráčmi na ľade
Českí hokejisti sa počas štvrťfinále postarali o kontroverzný moment. Gól strelili so šiestimi hráčmi na ľade
dnes o 08:58
Hľadali sme produkty na obočie s najlepším hodnotením. Na tieto gély, ceruzky a fixky sa môžeš spoľahnúť
Hľadali sme produkty na obočie s najlepším hodnotením. Na tieto gély, ceruzky a fixky sa môžeš spoľahnúť
pred 2 dňami
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
15. 2. 2026 9:00
Luisa spomína na nepríjemné skúsenosti s domácim násilím: „Myslela som si, že mi padol streetcredit, keď som ho udala“
Luisa spomína na nepríjemné skúsenosti s domácim násilím: „Myslela som si, že mi padol streetcredit, keď som ho udala“
včera o 13:58
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
V spolupráci
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
14. 2. 2026 11:00
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
10. 2. 2026 11:00
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
refresher+
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
15. 2. 2026 10:30
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
refresher+
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
13. 2. 2026 10:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
26. 1. 2026 9:08
Domov
Zdieľať
Diskusia