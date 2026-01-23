Workation Lukášovi umožnilo zmeniť prostredie bez toho, aby si musel zobrať voľno, a zároveň ponúklo priestor na objavovanie nových miest a stráviť kvalitnejší čas s blízkymi.
„Kamoľvek sme prišli, ľudia boli veľmi príjemní a otvorení. Často reagovali aj na našu dcérku, mal som pocit, akoby som bol na slovenskom vidieku, kde sa všetci poznajú a fungujú ako jedna veľká rodina. Pri jednom nákupe sa nám pokojne prihovorili aj traja či štyria ľudia,“ opisuje marketér Lukáš Bednár život na Azoroch.
„Vládne tam úplná pohoda, ľudia sa nikam neponáhľajú. Tým, že sú tak ďaleko od Ameriky aj Európy, spoliehajú sa hlavne sami na seba a dôverujú si. Sú spokojní, za ničím sa neženú. Väčšina áut, ktoré tam môžeš stretnúť, sú staré, obúchané autá, ktoré slúžia len na presúvanie. V premávke majú prednosť kravy a nič s tým nenarobíš,“ opisuje s úsmevom atmosféru na jednom z Azorských ostrovov – Terceire.
- Ako sa Lukášovi vďaka workation zmenila efektivita práce a motivácia.
- Čo ho na Azoroch prekvapilo najviac.
- Prečo si podľa neho miestni ľudia často nezamykajú domy ani autá.
- Aké sú ceny a náklady na život na Azoroch.
- Koľko ho vyšla workation na Azoroch s celou rodinou.
- Či by si takýto životný štýl vedel predstaviť aj dlhodobo.
Lukáš sa rozhodol nečakať na klasickú dovolenku a namiesto toho spojil prácu so spoznávaním novej krajiny. So svojou rodinou vycestoval na Azorské ostrovy, kde si vyskúšal takzvaný workation – trend posledných rokov, pri ktorom ľudia kombinujú pracovné povinnosti s pobytom v atraktívnom prostredí uprostred Atlantiku, mimo svojho domova a kancelárie.
