Vázičky, obrazy, nespočetné množstvo riadu, gýčové čajové súpravy či prepchaté skrine plné oblečenia. Zahltené priestory v domácnosti ti môžu komplikovať každodenné fungovanie a negatívne vplývať na psychickú pohodu.
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Prečo je také ťažké vyhodiť veci, a ako sa to dá zvládnuť bez výčitiek.
- Aké výhody má minimalistický život bez zbytočne preplnených priestorov.
- Prečo sa staršia generácia ťažšie zbavuje nahromadených vecí.
- Ako si podľa Zuzany vybudovať osobný štýl a zariadiť domácnosť bez pravidelného nakupovania.
- Prečo enormný konzum nerieši ani snaha nájsť veciam nový domov.
- Ako odolať nákupom a marketingovým nástrahám.
Máš už predplatné?Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 186847 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: Kaliforňan miska podľa vlastného výberu ZDARMA , Bagetka na Račku ZDARMA alebo 2 kopčeky zmrzliny od Koun ZDARMAZobraziť všetky (15)