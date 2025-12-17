Spoločnosť Pornhub potvrdila bezpečnostný incident.
Jedna z najväčších a najznámejších pornografických platforiem na svete, Pornhub, čelí nepríjemnej kauze. Spoločnosť potvrdila bezpečnostný incident, pri ktorom mohli byť ohrozené údaje prémiových používateľov vrátane ich histórie vyhľadávania.
Hackerská skupina ShinyHunters tvrdí, že sa dostala k citlivým dátam prémiových členov, ako je história vyhľadávania, sledované videá, ich poloha a ďalšia aktivita na stránke. Podľa Daily Mail ide o veľké množstvo dát, ktoré by mohli zneužiť.
Únik údajov má súvisieť s analytickou službou Mixpanel, ktorú Pornhub používal na sledovanie správania používateľov. Pornhub zdôrazňuje, že jej vlastné systémy nenapadli a heslá ani platobné údaje neunikli, no útočníci majú údajne k dispozícii desiatky gigabajtov informácií.
Hackeri sa v súčasnosti snažia Pornhub vydierať a hrozia zverejnením získaných dát, ak ich požiadavky nesplnia. Kauza tak vyvoláva obavy o ochranu súkromia používateľov tejto platformy.