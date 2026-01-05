V prvej januárovej časti Zámeny manželiek sa objavila aj česká influencerka Nela Slováková.
Influencerka Nela Slováková a jej frajer, MMA bojovník Radek Roušal, sa objavili v prvej epizóde novej série Výměny manželek.
„Viem, že na sociálnych sieťach môžem vyzerať ako úplná ‚pipina‘, ale dúfam, že Výměna tento názor niektorým ľuďom vyvráti,“ priznala influencerka.
Pár si vymenil domácnosť s Anežkou a Jakubom, ktorí žijú v bežných podmienkach s dvoma malými deťmi. Zatiaľ čo si Anežka v Brne užívala Nelinu rutinu plnú spoločenských akcií a tréningov v posilňovni, Nela sa v náhradnej rodine musela popasovať so starostlivosťou o domácnosť, deti a chovom sliepok. Influencerka dokonca venčila kozu, ktorú potom chcela pomenovať po sebe.
Hlavnou témou ich spoločného súžitia sa stal životný štýl náhradného manžela Jakuba. Ten sa v minulosti neúspešne hlásil do programu Extrémne premeny. Nela ho motivovala k pohybu a zdravšiemu stravovaniu, vďaka čomu sa mu počas natáčania podarilo schudnúť približne 6 kilogramov. Navyše mu sľúbila, že ak do konca prázdnin schudne na 85 kíl, zaplatí rodine dovolenku na Bali.
Premiérový diel novej série Výměny manželek môžeš sledovať v stredu od 20:20 na TV Nova.