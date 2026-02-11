Popová ikona Britney Spears uzavrela významnú dohodu s nezávislým hudobným vydavateľstvom Primary Wave. Speváčka predala svoj vlastnícky podiel na nahrávkach a vydavateľských právach ku katalógu, ktorý definoval pop konca 90. rokov.
Dohoda zahŕňa jej podiel na autorských honorároch a vydavateľských právach naprieč diskografiou vrátane deviatich štúdiových albumov vydaných v rokoch 1999 až 2016, informuje Rolling Stone.
Ide o hity, ktoré zmenili pop, ako: „…Baby One More Time“ či „Oops!… I Did It Again“, nájdeš tu však aj svetoznámy singel „Toxic“ a „Gimme More“, ako aj „Womanizer“ alebo „Circus“.
Presná suma predaja zverejnená nebola, no zdroje hovoria o čiastke okolo 200 miliónov USD, čo by z dohody urobilo jednu z najväčších akvizícií umeleckých práv tejto dekády, porovnateľnú napríklad s predajom katalógu Justina Biebera v roku 2023.
Podľa Rolling Stone si Sony Music ponecháva vlastníctvo originálnych master nahrávok, no Primary Wave bude inkasovať príjmy zo streamingu, televíznych umiestnení či komerčných licencií v rámci Britneyna podielu.
Ide o jeden z najvýraznejších obchodných ťahov Britney od ukončenia jej kontroverzného opatrovníctva v roku 2021. Speváčku aktuálne zastupuje manažér Cade Hudson.
Predaj hudobných katalógov je v posledných rokoch silným trendom. Svoje práva speňažili aj legendy ako Bruce Springsteen, Bob Dylan či Stevie Nicks.