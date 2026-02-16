Hlavné témy
dnes 16. februára 2026 o 14:05
Marcela Laura Mrvová

Hviezda Stranger Things sa vydala. Svadbu mala v najromantickejší deň roka

Hviezda Stranger Things sa vydala. Svadbu mala v najromantickejší deň roka
Zdroj: X/@1999vogue (People)
Herečka Maya Hawke známa so seriálu Stranger Things povedala „áno“ hudobníkovi Christianovi Lee Hutsonovi na intímnej ceremónii v New Yorku. Na svadbe nechýbali jej rodičia ani seriáloví kolegovia.

Známa herečka zo seriálu Stranger Things Maya Hawke povedala svoje áno počas prekvapivej svadby na Valentína. Informoval o tom portál People.

S partnerom Christianom Lee Hutsonom, ktorý je spevákom a textárom sa stretli pred niekoľkými rokmi pri práci na hudbe. Ich vzťah sa vyvinul z dlhoročného priateľstva do romantického spojenia.

Pre svoj svadobný deň si vybrali netradičný dátum a to práve sviatok Valentína, 14. februára 2026, počas súkromnej ceremonie v New Yorku.

Súčasťou prekvapivej svadby boli aj Hawkeovej rodičia - herečka Uma Thurman a herec Ethan Hawke. Tí síce už nie sú manželmi, no na tejto významnej udalosti sa zúčastnili spoločne, aby podporili svoju dcéru.

Maya Hawake
Zdroj: X/@1999vogue
Maya Hawak
Zdroj: X/@1999vogue (People)
Okrem rodiny sa na oslave objavili aj viacerí členovia obsadenia Stranger Things, kde si Maya Hawke zahrala postavu Robin Buckley. Na svadbe nechýbali Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer. Ich prítomnosť dodala udalosti atmosféru priateľského a skutočne osobného zhromaždenia.

Svadobným miestom sa stal St. George’s Episcopal Church v centre Manhattan, kde si pár vymenil svoje sľuby. Maya Hawke sa rozhodla pre biele elegantné šaty doplnené zimným kabátom, zatiaľ čo Hutson mal klasický čierny oblek.

