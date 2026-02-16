Hlavné témy
Tento článok je PR správa spoločnosti Slovenská sporiteľňa.
dnes 16. februára 2026 o 15:00
Sponzorovaný obsah

Bezhotovostné platby sú nová norma. Od mája 2026 Slováci platia aj QR kódom, takto to bude fungovať

Obľubu bezhotovostných platieb vidieť aj v dátach.

Ak si myslíš, že Slováci stále fičia na hotovosti, tak si asi uviazol niekde v roku 2005. Realita? Priemerný človek u nás pípne kartou každý druhý deň. Až polovica ľudí sa otočí vo dverách a ide preč, ak môžu platiť len hotovosťou.

Dnes už 7 z 10 Slovákov platí mobilom, hodinkami, kartou alebo rovno prsteňom. A podnikatelia, ktorí sa tomu nebránia, vidia na účtoch veľmi príjemné veci – tržby im narástli v priemere o 18 %.

Obľubu Slovákov v bezhotovostných platbách vidieť aj na dátach. Kým v roku 2016 sme platili kartou cca 65-krát ročne, dnes je to už 191-krát ročne.

SLSP
Zdroj: SLSP

A hotovosť prestávame nosiť aj na hory. Nielen skipass, ale aj buchty, horúci čaj či káva – to všetko chcú Slováci platiť kartou. Len počas decembra 2025 a januára 2026 minuli návštevníci v lyžiarskych strediskách takmer 15 miliónov eur bezhotovostne. To je medziročný skok o viac ako 10 %. Dopyt bol až taký, že Global Payments nainštaloval terminál aj na Téryho chate (2015 m n. m.) – a funguje bez problémov.

Od mája 2026 končí výhovorka „nemáme terminál“

Od 1. mája 2026 nebude môcť mať už nikto výhovorku, že to nebude fungovať, nemáme signál a podobne. Každý podnikateľ musí umožniť bezhotovostnú platbu pri nákupe nad 1 €. A to či už kartou alebo QR kódom. Hotovosť zostáva, ale už nemôže byť jediná možnosť.

Týka sa to:

  • trhovníkov,
  • kaderníčok,
  • remeselníkov,
  • opravárov,
  • doktorov a veterinárov... skrátka každého, kto berie od ľudí peniaze.

Výnimky sú len tam, kde nie je internet alebo padnú systémy Finančnej správy. A dobrá správa? Ak už teraz berieš karty, si safe. Jediné, čo musíš zmeniť, je prestať s obmedzeniami typu „platba kartou od 5 €“.

SLSP
Zdroj: SLSP

Prečo QR + karta = najlepšia kombinácia?

Odborníci sa zhodujú: ak chceš zákazníka potešiť, daj mu obe možnosti. Pochopilo to už 23 percent obchodníkov. Podľa prieskumu Global Payments takmer štvrtina podnikateľov ponúka kombináciu karty a QR kódu. Ten istý prieskum hovorí, že až 92 % obchodníkov už prijíma nejakú formu bezhotovostného platenia.

Slováci teda nechcú len hotovosť – a podnikatelia to dobre vedia. Pri QR kóde však musí zákazník viac klikať – otvoriť appku, naskenovať, potvrdiť. Karta v mobile je stále najviac „just tap and go“.

Ako fungujú QR kódy na Slovensku?

Slovenská sporiteľňa, najväčšia digitálna banka na Slovensku, má pre teba až dve riešenia.

Garantované QR platby od Global Payments, ktoré využívajú zákazníci už od novembra. Global Payments ich priniesol ako prvý a už sú odskúšané aj v Česku. Aktuálne ich majú k dispozícii obchodníci s terminálom v mobile, teda aplikáciou GP tom. Na klasických POS termináloch budú k dispozícii od mája.

Najviac ich ocenia malé prevádzky, ktoré doteraz riešili len hotovosť – kaderníčky, holiči, trhovníci alebo opravári. Strašiak v podobe vysokých poplatkov pritom už nie je téma. Existujú riešenia, kde ti stačí mobil.

Slsp
Zdroj: Slsp

Čo dostaneš v balíku služieb od Global Payments?

  • terminál alebo aplikáciu v mobile GP tom (tvoj mobil sa premení na terminál),
  • až 12 mesiacov bez mesačných poplatkov za terminál (pre tých, čo doteraz neprijímali karty),
  • znížené transakčné poplatky o 30 %,
  • nonstop technickú podporu,
  • prehľad transakcií, analytiku a účtovníctvo v jednej platforme,
  • podporu Google Pay a Apple Pay,
  • a kopu doplnkových služieb (napr. možnosť dať prepitné, financovanie percentom z tržieb, nabíjačky pre elektromobily či analýzu kartových dát),
  • všetko dôležité sa dozvieš na globalpayments.sk,
  • záujemcovia môžu volať aj na číslo: +421 950 103 818.

Ak ti stačí len splniť zákon, Slovenská sporiteľňa pripravila aj „štátne riešenie“.

Čo to znamená?

  • cez Georgea alebo Business24 si zapneš notifikácie,
  • keď zákazník zaplatí cez QR, príde ti potvrdenie,
  • zákazník môže odísť, ty máš istotu, že peniaze sú na účte.

Terminál nepotrebuješ – musíš mať iba pokladňu, ktorá vie generovať QR kód. A poplatky? Rovnaké ako pri bežných prijatých platbách na účet.

Nevýhody štátneho riešenia

  • reklamácie musíš riešiť manuálne,
  • každá platba ti pristane na účte samostatne,
  • platby sa nedajú stornovať (na rozdiel od GP riešenia),
  • pri vrátení platby platíš transakčnú daň.
AstralKid22 vydáva nový album po viac ako troch rokoch. Počuť v ňom budeš mocť aj Calina či Luisu
pred hodinou
Hviezda Upírskych denníkov Paul Wesley sa presunul na Štrbské Pleso. Natáčať by tam mohol film s Benom Stillerom
pred 2 hodinami
Hviezda Stranger Things sa vydala. Svadbu mala v najromantickejší deň roka
pred 3 hodinami
Netflix ovládol poľský seriál: Príbeh o otrávených deťoch zo 70. rokov získava vysoké hodnotenia
dnes o 12:16 1
Od dnes môžeš ísť na letisko novou expresnou linkou. Cesta z Nív potrvá len 15 minút
dnes o 11:29
VIDEO: Lietadlo muselo núdzovo pristáť po hromadnej bitke. Dvoch mužov zadržala polícia
dnes o 10:48
REBRÍČEK: TOP 10 najvyšších finančných odmien za olympijské zlato. Koľko dostanú Slováci?
dnes o 09:03
Charlieho anjeli sa vrátia s novým filmom. Čo vieme o pokračovaní slávnej série?
včera o 15:24
Ako sa stravujú olympionici? Týmito pravidlami sa riadia šampióni, pomôžu aj tebe
včera o 10:20
Miška a Azra z Ruže pre nevestu mieria do spoločného fightu. V rukaviciach vyriešia staré spory
pred 2 dňami
