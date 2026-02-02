Vybrali sme 15 najzaujímavejších lookov z červeného koberca.
Odovzdávanie prestížnych Grammy Awards, respektíve GRAMMYS, nie je len oslavou hudby, ale tiež veľkolepou módnou prehliadkou, čo dokonale potvrdil 68. ročník ostro sledovaného galavečera.
Červený koberec v priestoroch Crypto.com arény v Los Angeles, kde hráva domáce zápasy basketbalový tím Lakers, odhalil včera vo večerných hodinách hviezdy z rôznych odvetví, ktoré predstavili svoj štýl pred zrakmi miliónov sledovateľov. Vybrali sme najzaujímavejšie outfity z GRAMMYS 2026, ktoré nás ohúrili originalitou, eleganciou či odvahou ísť proti prúdu. Nájdeš medzi nimi dokonalý glamour, moderný minimalizmus aj nečakané extravagantné experimenty.
Pozri sa, kto zvládol styling na jednotku a kto posunul hranice červeného koberca o krok ďalej. Zoznam víťazov aj ukážky z vystúpení Justina Biebera a ďalších interpretov nájdeš v samostatnom článku.
Lady Gaga ako čierna labuť
Zoznam najlepších outfitov z Grammy Awards 2026 otvára Lady Gaga v čiernom modeli od Matières Fécales, v ktorom prišla na červený koberec ako čierna labuť.
Výrazná silueta s gotickou atmosférou mala dlhé telo, vysoký golier a bola pokrytá dramatickým perím. Gaga svoj vzhľad doplnila o platinový blond účes, vybielené obočie, skvelý make-up a diamantový zásnubný prsteň od snúbenca Michaela Polanského.
Bad Bunny v smokingu Schiaparelli
Veľkú pozornosť médií a fotografov pútal včera večer Bad Bunny, ktorý bol ako prvý latinskoamerický interpret nominovaný v 3 kategóriách.
31-ročný rodák z Bayamónu prišiel do priestorov Crypto.com arény v elegantnom čiernom smokingu s výrazným výstrihom a bielou košeľou od Schiaparelli. Išlo o prvý mužský model ikonickej francúzskej značky a výsledný vzhľad bol veľmi podarený. Sme zvedaví, aké outfity má Bad Bunny pripravené na polčasovú šou Super Bowlu budúci víkend.
Sabrina Carpenter v romantickom modeli šiat Valentino
Našu pozornosť si už na prvý pohľad získala Sabrina Carpenter, ktorá tentoraz zvolila (na svoje pomery) decentnejší look a svoje rozhodnutie nemusí ľutovať.
Jemný model šiat z dielní módneho domu Valentino pôsobil romantickým dojmom a zároveň trochu vintage, čo rozhodne nie je na škodu. Páči sa nám malý priehľadný plášť cez ramená, úzka silueta aj vizáž americkej speváčky so šperkami od značky Chopard.
Teyana Taylor ukázala vypracovanú postavu v modeli od Toma Forda
V minulosti úspešná interpretka, ktorá v poslednom období žiari na filmovom plátne, keď najprv hrala v snímke Jedna bitka za druhou s Leonardom DiCapriom a najnovšie tiež v krimi dráme Rána, nás potešila sexi siluetou.
Teyana Taylor ukázala na červenom koberci vypracovanú postavu v úzkom modeli od Toma Forda. Takto vyzerá móda na najvyššej možnej úrovni a 35-ročná rodáčka z New Yorku to robí tak, že to pôsobí ľahko. Všetky šperky sú z klenotníctva Tiffany & Co., ktoré dotvorili vzhľad.
Sombr v siluete od Valentina
Hviezda Gen Z - spevák Sombr ukázal včera večer v Los Angeles jedinečný vkus, keď pred fotografov predstúpil v extravagantnej siluete z dielní módneho domu Valentino.
20-ročný rodák z New Yorku sa postupne etabluje ako jeden z najodvážnejších mužov na červenom koberci. Na odovzdávanie Grammy Awards 2026 zvolil úzky kostým s flitrami, ostrými ramenami a čipkovanou spodnou vrstvou, ktorá odhaľovala brucho. Look doplnila špicatá zelená obuv.