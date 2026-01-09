Pozri si 8 módnych trendov pre rok 2026: Vintage návraty, výrazné farby aj chic elegancia novej éry

Dominantné je spojenie minulosti s moderným štýlom. Nájdi si svoj nový obľúbený štýl.
Rok 2026 prináša do módy nový balans medzi výraznosťou a jemnosťou, nostalgiou a moderným životným štýlom – trendy pre mužov aj ženy sú v znamení individuality, odvahy a premysleného vrstvenia, pričom dôraz sa kladie nielen na vizuálny efekt, ale aj na emóciu, ktorú oblečenie vyvoláva.
V popredí sú vintage a kostýmové siluety, ktoré pracujú s objemom, dramatickými detailmi a odkazmi na minulé dekády, avšak v súčasnom kontexte pôsobia sviežo a najmä nositeľne.
Výraznú úlohu zohrávajú aj odvážne vzory (prúžky, kocky a pod.) aj farby a ich neočakávané kombinácie. Na druhej strane stojí chic estetika, ktorá ponúka elegantnú protiváhu v podobe čistých línií, kvalitných materiálov a nadčasových strihov. Dôležitým detailom sú brošne, ktoré sa vracajú ako výrazný módny akcent, a oversize šortky spájajúce pohodlie s mestským štýlom.
Dominantným prvkom outfitov budú tiež pleteniny z babkinho šatníka, ktoré definujú celkový vzhľad, a trendovú paletu zjemňuje farba roka 2026 – Cloud Dancer. Ide o jemný krémový odtieň symbolizujúci pokoj, ľahkosť a modernú eleganciu.
Pozri si 8 najzaujímavejších módnych trendov, ktoré očakávame v roku 2026. Samozrejme, ďalšie si predstavíme, keď budú v centre pozornosti.
Vintage a kostýmové siluety
Vintage estetika a kostýmové siluety, ktoré prinášajú do každodenného obliekania fantáziu a únik z reality, budú v roku 2026 v kurze a uvidíš ich všade.
Návrhári vychádzajú pri tvorbe modelov z historických období – od romantických korzetov a objemných rukávov až po tvary, respektíve línie inšpirované šatníkmi z filmov či divadelných dosiek. Jednotlivé prvky sú citlivo prenesené do moderných strihov, pohodlných materiálov a nositeľných kombinácií, vďaka čomu nepôsobia príliš niche a skvelo oživia tvoje outfity.
Trend odráža rastúcu túžbu po individualite a osobnom príbehu v móde. Oblečenie je spôsobom, ako mladí ľudia vyjadrujú svoju náladu, identitu aj vzťah k minulosti – hravo, kreatívne a bez striktných pravidiel.
Volány a čipka
Volány a čipka sú opäť v centre módnej pozornosti a potvrdzujú návrat romantických, ženských siluet v súčasnom šatníku – v nových sezónnych návrhoch z dielní renomovaných módnych domov a značiek sú zakomponované ako plnohodnotný prvok, nielen ako dekoratívny detail.
Trend sa z prehliadkových mól na týždňoch módy prirodzene presúva do každodenného života a obliekania. Volány zjemňujú precízne krajčírske kúsky, zatiaľ čo čipka je súčasťou rôznych štýlov vrátane splývavých šiat či ľahkých vrchných vrstiev, ktoré fungujú naprieč sezónami.
V roku 2026 sa čipka a volány definitívne stanú základným módnym jazykom v ženskom šatníku. Dáš trendu šancu alebo zostaneš verná minimalistickej estetike?
Výrazné farby, vzory, potlače
Rok 2026 prinesie do módy tiež výrazné farby, vzory a vizuálnu hravosť. Minimalizmus ustupuje do úzadia a v popredí budú neprehliadnuteľné prvky, ktoré budú hlavným vyjadrovacím prvkom.
Nasledujúce mesiace budú v znamení bodiek v rôznych veľkostiach, pruhov, kociek a podobne, ktoré uvidíš v nových, častokrát neočakávaných kombináciách. Významnú úlohu v horúcich tohtoročných trendoch zohrávajú tiež farby – priprav sa na sýte a prenikavé odtiene ako červená, tyrkysová, žltá, oranžová či zelená, ktoré sú často priamo vo vzoroch alebo naprieč jednotlivými kúskami outfitu.
Návrhári nás nabádajú k experimentovaniu, miešaniu vzorov, farieb a mierok. Výsledkom je sebavedomý, výrazný štýl, ktorý oslavuje individualitu a úprimnú radosť z každodenného obliekania.