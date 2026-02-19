Vedci pritom upozorňujú, že s pribúdajúcimi horúcimi nocami bude tento faktor čoraz dôležitejší.
Mnohí z nás sa snažia žiť zdravo, a často sa hovorí, že jedným zo základných pilierov zdravia je kvalitný spánok. Vedci teraz upozorňujú na faktor, ktorý si veľa ľudí neuvedomuje – teplotu v spálni. Nová štúdia naznačuje, že práve tá môže výrazne ovplyvniť, ako dobre sa naše telo počas noci regeneruje.
Výskum z Griffithovej univerzity sledoval ľudí vo veku 65 rokov a viac počas austrálskeho leta. Účastníci mali na zápästí zariadenia merajúce srdcovú aktivitu, zatiaľ čo senzory v spálni zaznamenávali nočnú teplotu. Výsledky ukázali, že udržiavanie teploty približne na úrovni 24 °C bolo spojené s nižšími stresovými reakciami organizmu počas spánku.
Pri vyšších teplotách muselo telo pracovať intenzívnejšie, aby sa ochladilo. To znamená zrýchlený tep a väčšiu záťaž pre srdce, ktoré sa snaží presmerovať krv k povrchu kože. Keď srdce pracuje viac a dlhšie, znižuje sa schopnosť organizmu plnohodnotne regenerovať po predchádzajúcom dni.
Hoci sa štúdia zamerala na starších ľudí, samotný mechanizmus ochladzovania tela funguje rovnako bez ohľadu na vek. Odborníci zároveň upozorňujú, že teplota v spálni môže byť čoraz dôležitejším faktorom pre kvalitu spánku aj celkové zdravie.