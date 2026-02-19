Hlavné témy
Tento článok je PR správa spoločnosti JTRE.
dnes 19. februára 2026 o 11:00
Sponzorovaný obsah

Developer JTRE začal s prácami na lesoparku Nové Lido. Prístupný má byť už v lete

Zelený pravý breh Dunaja medzi Starým mostom a Mostom Apollo čaká premena.

Nábrežný lesopark Lido v najbližších mesiacoch získa podobu prírodne ladeného mestského lesoparku. Bratislavčanom ponúkne nové možnosti oddychu, prechádzok, stretávania aj trávenia voľného času v bezprostrednom kontakte s Dunajom.

Projekt vzniká v spolupráci Hlavného mesta Bratislava a developerských spoločností JTRE a Penta Real Estate. Cieľom je citlivá obnova územia so zachovaním jeho prírodného charakteru a vytvorenie lepších podmienok na jeho využívanie verejnosťou.

Spoločnosť JTRE začala vo februári s prípravnými prácami na revitalizácii lesoparku Nové Lido. Ide o lokálne, odborné a zároveň citlivé prečistenie porastov, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť návštevníkov, zlepšiť priechodnosť územia a vytvoriť predpoklady pre ďalšiu revitalizáciu.

V súlade s požiadavkami zákona o ochrane prírody a krajiny práce spočívajú najmä v čistení od náletových a inváznych drevín, ktoré v území znižujú biodiverzitu a negatívne vplývajú na ekologickú stabilitu a odolnosť pôvodného rázu krajiny. 

JTRE/Nové Lido
Zdroj: JTRE/Nové Lido

„Revitalizáciu prírodného územia na nábreží vnímame ako prirodzený prvý krok k rozvoju štvrte Nové Lido. Veríme, že práve takáto verejnoprospešná aktivita pomôže budovať pozitívny vzťah obyvateľov Bratislavy k tomuto výnimočnému, no málo využívanému územiu a zároveň ukáže, že rozvoj mesta môže ísť ruka v ruke s ochranou prírody. Lesopark vytvára rámec pre vznik novej mestskej štvrte, kde budú verejné priestory, promenády a zeleň zohrávať rovnocennú úlohu popri bývaní a občianskej vybavenosti,“ uvádza výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán. 

Projekt lesoparku Nové Lido vzniká v spolupráci Hlavného mesta SR Bratislava, JTRE a Penta Real Estate a predstavuje prvý viditeľný krok k postupnej premene územia Celomestského centra Petržalka na plnohodnotnú mestskú štvrť. JTRE a Penta Real Estate zabezpečujú realizáciu a financovanie revitalizácie lesoparku v hodnote 1,1 mil. EUR v pomere 70% JTRE a 30% Penta Real Estate

„Našou ambíciou je sprístupniť toto územie verejnosti citlivým spôsobom, ktorý rešpektuje jeho prírodný charakter a zároveň vytvára kvalitné podmienky na oddych, šport a rekreáciu v súlade s ochranou prírody. Naším cieľom je najmä zvýšiť bezpečnosť v území, odstrániť odpad a skultúrniť momentálne zanedbaný priestor v tesnom dotyku Starého mosta, čím vznikne príjemné napojenie tohto prírodného územia na nábrežnú promenádu,“ uvádza Jakub Mrva, námestník primátora Bratislavy pre životné prostredie. 

Výsledkom spolupráce bude prírodný lesopark s rozlohou takmer 3,6 hektára, ktorý ponúkne kombináciu upravených pobytových zón a voľnejších prírodných častí, ponechaných prirodzeným procesom.

Územím povedie prehľadná sieť peších trás s priepustnými povrchmi, od stabilných štrkových chodníkov až po prírodné štiepkové cesty vedené medzi porastmi.

V podmáčaných miestach pribudnú drevené lávky a pochôdzne drevené chodníky, ktoré umožnia pohyb bez poškodzovania pôdy a koreňových systémov stromov. Atmosféru miesta dotvoria prírodné lavičky z popadaných stromov a citlivé umelecké zásahy, ktoré prirodzene zapadnú do prostredia.

JTRE/Nové Lido
Zdroj: JTRE/Nové Lido

Hlavným princípom návrhu nábrežného lesoparku je podľa jeho autora, architekta Antonína Němca z ateliéru krajinnej architektúry ZAAN architects, obnova a zachovanie pôvodného krajinného charakteru lužného lesa.

„Takýchto území v meste postupne ubúda a práve lesopark na Novom Lide má potenciál zostať autentickým fragmentom dunajskej krajiny v jej prirodzenej podobe. Návrh preto stojí na princípoch minimálnych zásahov, rešpektu k prirodzeným procesom a zachovania lužného lesa ako živého ekosystému. Naším cieľom nebolo územie pretvárať, ale umožniť mu ďalej existovať a fungovať v podmienkach mesta,“ dopĺňa Antonín Němec.

Lesopark ponúkne rôznorodé možnosti trávenia voľného času

Návštevníci tu nájdu pobytové lúky, miesta na sedenie pri rieke, piknikové zostavy a ohniská, ako aj drobnú architektúru, navrhnutú špeciálne pre toto územie. Súčasťou lesoparku budú aj prírodné herné prvky z guľatiny pre deti, vyhliadkové miesta orientované na Dunaj a priestor pre prírodné umelecké inštalácie.

Lesopark tak bude slúžiť nielen na každodenné prechádzky, ale aj na neformálne stretávanie, komunitné aktivity či pokojný oddych v prírode. Dôležitou súčasťou revitalizácie je aj nový informačný systém, ktorý návštevníkom priblíži históriu územia, miestnu faunu a flóru a pomôže s orientáciou v lesoparku.

JTRE/Nové Lido
Zdroj: JTRE/Nové Lido

Informačné tabule sú navrhnuté z odolných materiálov v kombinácii s prírodným dizajnom tak, aby prirodzene zapadli do prostredia lužného lesa. Bratislava tak získa nový prírodný lesopark pri Dunaji, ktorý rozšíri sieť verejných priestorov v meste a ponúkne obyvateľom aj návštevníkom miesto na oddych, pohyb a kontakt s prírodou v jedinečnom nábrežnom prostredí.

Viac informácií o projekte Nové Lido nájdeš na oficiálnej stránke

zisti viac
